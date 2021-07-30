Как советские генералы спровоцировали появление Гран-при Венгрии Формулы-1

После отказа Москвы Формула-1 чуть не отправилась в Югославию, но пробила железный занавес всё-таки в другом месте.

На сегодняшний день «Хунгароринг» смело можно назвать одним из классических автодромов Формулы-1. Уже тридцать шестой год венгерский этап неизменно присутствует в календаре сезона Королевских гонок. Весь мир уже настолько привык к гонкам на «Хунгароринге», что воспринимает их как само собой разумеющиеся. А ведь в своё время Ф-1 пришла в Венгрию отчасти случайно. Неудачные попытки Берни Экклстоуна привести Формулу-1 в Советский Союз закончились тем, что в качестве альтернативного варианта для проведения этапа Королевских гонок за железным занавесом была выбрана именно Венгрия.

Олимпиада-80 вдохновила Экклстоуна на проведение гонки Ф-1 за железным занавесом

К 2021 году Формула-1 успела проникнуть в самые разные страны и континенты земного шара. Конечно же, столь богатое географическое разнообразие присутствовало в Королевских гонках не всегда. В 1950-х этап Формулы-1 на своей территории могло принять лишь считаное количество стран. Однако с каждым последующим десятилетием уровень глобализации в Королевских гонках становился всё выше и выше. В 1960-х и 1970-х с Формулой-1 познакомились такие страны, как ЮАР, Мексика, Япония и Бразилия. Одним словом, Ф-1 медленно, но верно становилась по-настоящему мировым чемпионатом.

К 1980-м годам Ф-1 постепенно начинала превращаться из сообщества безумных энтузиастов в коммерчески успешный проект, а помогал ей в этом Берни Экклстоун. На тот момент он ещё не был полноценным властелином Ф-1, но уже являлся достаточно весомой фигурой в мире Королевских гонок. Именно британский бизнесмен как никто другой осознавал всю важность завоевания новых рынков.

В 1980-м Берни лично посетил Олимпийские игры, проходившие в Москве. Тогда же ему и пришла идея о проведении этапа Формулы-1 на территории Советского Союза. Для Экклстоуна гонка в СССР была не просто возможностью познакомить двухсотмиллионную аудиторию с новым зрелищем. Главной подоплёкой этого проекта был сам факт проведения этапа Ф-1 за железным занавесом. При удачном исходе Гран-при СССР мог стать для Формулы-1 самой настоящей маркетинговой победой.

При переговорах с Советским Союзом Экклстоун в первую очередь рассчитывал на помощь Брежнева — большого почитателя автомобилей и спорта. Однако сам Леонид Ильич участия в этом диалоге практически не принимал. О проведении первого советского этапа Экклстоуну предстояло вести переговоры с неведомой для него организацией ДОСААФ, которую возглавляли армейские генералы.

Британский бизнесмен тогда ещё не понимал, с кем имеет дело и какой бюрократический ад ему предстоит. Руководство ДОСААФа особо не было заинтересовано в проведении гонки Формулы-1 на территории СССР. Не убедили их и аргументы Берни — солидная прибыль от рекламы, поток иностранных болельщиков, а также улучшение имиджа страны посредством проведения столь престижного события. К тому же, согласно планам босса Ф-1, гонка должна была пройти по улицам Москвы, то есть отпадала нужда тратить бюджетные средства на строительство стационарного автодрома.

Продолжительные и тягучие переговоры Экклстоуна с советской стороной по итогу закончились ничем. После смерти Брежнева исчезли даже призрачные шансы привести Формулу-1 в СССР. Однако, несмотря на неудачу с советским этапом, Берни и не думал сдаваться.

Венгрия возникла как запасной вариант. Также поначалу рассматривалась Югославия

После того как сорвался вариант с Москвой, Экклстоун не стал сворачивать проект проведения Гран-при Ф-1 в социалистической стране. Берни даже предпринял вторую попытку познакомить советского зрителя с миром высоких скоростей. На сей раз местом проведения потенциального этапа была выбрана Эстония. Однако смена локации глобально ни на что не повлияла, и, потерпев вторую неудачу, Экклстоуну пришлось окончательно распрощаться с идеей проведения гонки Ф-1 в СССР.

Тогда же британский функционер начал рассматривать другие варианты для проведения первого этапа за железным занавесом. Какое-то время Экклстоун подумывал о том, чтобы привести Формулу-1 в Югославию. Однако близкий друг Берни Тамаш Рохоный (бразилец венгерского происхождения) отговорил его от этой затеи и порекомендовал Экклстоуну в качестве страны для проведения этапа Ф-1 свою историческую родину — Венгрию. Недолго думая, Берни отправил друга на разведку в Будапешт.

Приехав в Венгрию, Рохоный первым делом встретился с президентом местного автомобильного клуба Тибором Балогом, которому идея проведения Гран-при Формулы-1 понравилась. Затем Тамаш познакомился уже с более влиятельным министром транспорта Лайошом Урбаном. Предварительные переговоры прошли успешно, однако ничего конкретного венгерская сторона не предложила.

Процесс ускорил личный визит Экклстоуна в Будапешт, во время которого Берни влюбился в город с первого взгляда. Больше всех в столице Венгрии Экклстоуну приглянулся городской парк Варошлигет. Именно там Берни и планировал провести первый в истории Ф-1 Гран-при Венгрии.

Однако местные власти были не в восторге от планов британского функционера, и о городской гонке Экклстоуну пришлось забыть. Вместо заездов по улицам Будапешта Лайош Урбан предложил провести гонку в пригороде столицы.

Уже во время следующего визита Берни в Венгрию был подписан контракт на проведение Гран-при в сезоне-1986. На стадии подготовки одной из проблем для венгров стало отсутствие какого-либо опыта в проведении подобных соревнований. В этой ситуации спас положение Тамаш Рохоный: на помощь неопытным венграм он отрядил своих бразильских коллег. Венгерские организаторы даже посещали Гран-при Бразилии, дабы получше понять все нюансы организации этапа Формулы-1.

В итоге строительные работы на «Хунгароринге» были успешно завершены. Менее чем за год автодром был готов к эксплуатации. И 10 августа 1986 года близ Будапешта впервые в истории Гран-при Формулы-1 прошёл за железным занавесом.

Кстати, гонка на «Хунгароринге» оставила свой след и в СССР: Гран-при Венгрии 1986 года стал первой возможностью советского зрителя познакомиться с Формулой-1. Трансляция гонки была показана в записи и напоминала скорее очень подробный обзор (вместо полноценного заезда была показана 45-минутная нарезка).

Первый Гран-при Венгрии — настоящий триумф: 200 тысяч болельщиков, наплыв туристов из западной Европы

В плане ажиотажа дебютная гонка в Венгрии превзошла все ожидания: за победой Нельсона Пике с трибун «Хунгароринга» наблюдали более двухсот тысяч человек! Причём столь внушительную посещаемость обеспечили не только местные жители, но и иностранные болельщики. Наплыв зарубежных гостей на берега Дуная в первую очередь стал возможен благодаря низким ценам в социалистической Венгрии (билеты на автодром были самыми дешёвыми в Европе). Также стоит учитывать, что сам факт проведения этапа Ф-1 за железным занавесом вызывал у формульных болельщиков небывалый интерес. Можно сказать, что дебютная гонка на «Хунгароринге» была буквально обречена на успех.

Венгерский этап в Ф-1 стал не просто очередной маркетинговой победой Экклстоуна. Автодрому в пригороде Будапешта удалось плотно войти в мир Королевских гонок. Начиная с 1986 года «Хунгароринг» не пропустил ни одного сезона Ф-1. Похвастаться подобным достижением может лишь считаное количество автодромов.

Венгерскую трассу периодически критикуют как пилоты, так и болельщики. Гонщиков не устраивает сложность обгонов на «Хунгароринге», а зрителей — вытекающий из этого скучный характер гонок. Однако, несмотря на специфику трассы, «Хунгароринг» смог подарить фанатам Ф-1 немало ярких моментов. В памяти болельщиков навсегда останется героический пилотаж Деймона Хилла за рулём скромного «Эрроуза», дебютный триумф Фернандо Алонсо, а также первая победа Дженсона Баттона, которою он одержал после старта с 14-го места.

В свое время Формулу-1 в Венгрию привели неудачные переговоры Экклстоуна с Советским Союзом. Таким образом, советское руководство всё же обеспечило Ф-1 новым местом для проведения Гран-при, пусть и таким витиеватым способом.