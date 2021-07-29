Призывы «Ред Булл» дисквалифицировать Хэмилтона — стыд и смех. Здравый смысл, ау!

Либо у «быков» есть факты, которые вызовут мощнейший скандал, либо Хорнер и Марко выставят себя на посмешище. И второе куда более вероятно.

После раздумий и привлечения адвокатов команда «Ред Булл» всё же решила подать апелляцию на решение стюардов насчёт аварии Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Великобритании. «Быки» считают, что у них есть некие новые свидетельства, с учётом которых стюарды должны провести новое расследование и выписать британскому пилоту «Мерседеса» более суровый штраф. Вот только в своих рассуждениях представители «Ред Булл» зашли так далеко, что за них становится стыдно.

Видеозаседание с участием стюардов и представителей обеих команд пройдёт сегодня вечером, и на нём «Ред Булл» пообещал представить некие свидетельства и факты, которые были недоступны судьям во время разбора эпизода. По мнению Хельмута Марко, эти факты позволят взглянуть на инцидент по-новому. Что именно планирует продемонстрировать команда, пока непонятно: австрийцы предпочитают хранить это в тайне до слушаний.

Протест — хорошо, но призыв к дисквалификации ошеломляет

В самом факте подачи апелляции нет ничего плохого: любая команда Формулы-1 в борьбе за титул уцепится даже за микроскопический шанс нанести удар по оппоненту. Плюс эти споры могут немного отвлечь «Мерседес» и Хэмилтона, сбить им настрой перед заключительным Гран-при в преддверии летней паузы — в общем, нормальные психологические игры.

Проблема не в желании «Ред Булл» добиться повторного рассмотрения эпизода. Проблема в том, каких штрафов жаждет команда. Слово Марко, который дал интервью немецкому телеканалу RTL: «Мы всегда придерживались мнения, что штраф для Хэмилтона был слишком мягким. Соответствующим будет штраф, который лишит Льюиса победы. Проезд по пит-лейну или дисквалификация на следующую гонку — что-то в таком духе».

Вот эти вот постоянные разговоры, что Хэмилтон заслуживал дисквалификации, просто ошеломляют и заставляют задаваться вопросом: насколько адекватно в «Ред Булл» оценивают ситуацию?

О’кей, стюарды решили, что в аварии виноват Льюис. Что он недостаточно поравнялся с Максом перед поворотом, мог взять правее, затормозить раньше и так далее. Хорошо, пусть Хэмилтон будет виноват, пусть столкновение произошло полностью по его вине. Но вот только причём здесь дисквалификация?!

Что общего у Хэмилтона с Грожаном?

Отстранение от гонки за столкновение с соперником — крайне жёсткое и потому редкое наказание в Формуле-1. Последний раз его применили в 2012 году, когда Ромен Грожан устроил массовый завал в первом повороте Гран-при Бельгии. Причём во многом отстранение пилота «Лотуса» было вызвано не данным конкретным инцидентом, а тем, что молодой француз регулярно попадал в передряги. Спа просто стало точкой кипения. Когда в 2018-м похожую — пусть и более скромную заварушку — в Бельгии устроил Хюлькенберг, никому не пришло в голову дисквалифицировать Нико, поскольку за ним не тянулся длинный шлейф ошибок и аварий.

Штраф Грожана — событие экстраординарное, да к тому же последовавшее после аварии, в которой пострадало немало машин. Что общего у этого эпизода и у репутации Ромена-2012 с Хэмилтоном и его поведением в Сильверстоуне?

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Да, так вышло, что пилот «Мерседеса» – согласно вердикту судей — неверно оценил ситуацию и в результате этого отправил Ферстаппена в отбойник. Возможно, есть основания поспорить, заслуживал ли Льюис за такую ошибку десяти секунд, проезда по пит-лейну или даже стоп-энд-гоу (к слову, очень редкий штраф, даже когда тебя признали виновным в аварии). Но как можно даже заикаться о дисквалификации за аварию?

Выходит, в «Ред Булл» хотят, чтобы каждый раз виновник серьёзной аварии пропускал следующую гонку? Или речь идёт о выборочном правосудии — только если в инциденте задействован претендент на титул или только если перегрузка в момент столкновения с отбойником превысила, скажем, 25G?

А зачем тогда нынешняя система штрафных баллов, которая как раз была сделана с подачи Грожана и Мальдонадо, когда они допускали слишком много опасных манёвров на трассе?

Или скандал, или удар по репутации «Ред Булл»

Одним словом, заявление Марко — это какая-то ерунда, и чем больше о нём думаешь, тем сильнее не понимаешь позицию «Ред Булл». Даже для красного словца рассказывать о том, что «быков» устроила бы дисквалификация Хэмилтона, это выставлять себя самих на посмешище.

Исключение может быть лишь одно. Ваш автор готов поверить в дисквалификацию Хэмилтона, если «Ред Булл» раздобыли некие страшные доказательства, согласно которым Льюис осознанно пошёл на таран. Например, секретная телеметрия покажет, что он нажал на газ, когда увидел приближающийся бок болида «Ред Булл»; что Льюис прокричал инженеру по радио «иду на таран»; что с командного мостика поступил некий знак с призывом вынести соперника; что «быки» получили секретную запись брифинга «Мерседеса» перед гонкой, где обсуждалось, как отправить Ферстаппена в отбойник. В общем, нужна фактура, которая приведёт к мощнейшему скандалу: Хэмилтон осознанно хотел выбить конкурента в борьбе за титул!

Каждый из перечисленных вариантов выглядит бредово, но только они могут объяснить слова «Ред Булл» о дисквалификации Хэмилтона. Уже скоро мы узнаем аргументы австрийской команды. Но если среди них не окажется ничего достойного, то по репутации «быков» будет нанесён огромный удар. Потому что нести чушь даже ради поддержки любимого пилота не стоит.