«Я поступил бы так снова». Война «Ред Булл» и «Мерседеса» продолжается

Апелляция «Ред Булл» предсказуемо провалилась — дополнительного наказания для Льюиса Хэмилтона не последует, так что он сохраняет за собой победу на недавнем Гран-при Великобритании. На этом инцидент в Сильверстоуне можно считать открытым, но война «Мерседеса» и «Ред Булл» продолжится — и больше никто никому не оставит ни сантиметра.

Обречённая апелляция

Регламент Формулы-1 предполагает возможность оспорить решение стюардов гонки, но лишь в том случае, если одна из сторон сможет предоставить вновь обнаруженные весомые свидетельства неправоты стюардов, ранее им недоступные. Проблема «Ред Булл» в том, что её свидетельства не были ни новыми, ни обнаруженными — команда пыталась доказать свою правоту работой на симуляторе и заездами своего резервного пилота.

Предметом спора является громкое столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на недавнем Гран-при Великобритании. Тогда уже на первом круге в ходе борьбы двух лидеров «Ред Булл» на огромной скорости улетел в отбойники, а британец, признанный судьями «преимущественно» виновным в инциденте, благополучно отбыл 10-секундный штраф, отыгрался и выиграл гонку.

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В «Ред Булл» настаивали на том, что наказание оказалось несоизмеримо проступку и в конце концов никак не повлияло на исход гонки. В то же время самой австрийской команде авария обошлась в $ 1,8 млн, не говоря уже о том, что её гонщик оказался в больнице — лишь на обследованиях, к счастью. Тем не менее эмоции в этом споре — не аргумент.

Тот факт, что Хэмилтон на первом круге входил в «Копс» уже, чем в борьбе с Шарлем Леклером, был установлен и учтён судьями ещё в воскресенье. Если бы не весьма оптимистичная траектория Льюиса, штрафа бы не было вовсе. К тому же расшифровки данных GPS с заездов Албона и работа Переса на симуляторе — это не «вновь обнаруженные, а созданные специально в поддержку апелляции данные» (именно так отмечено в решении ФИА). Апелляция «Ред Булл» была обречена на провал с самого начала.

Максимальный прессинг «Ред Булл»

«Команда «Мерседес» приветствует решение стюардов отказать «Ред Булл» в удовлетворении апелляции, — сказано в оперативном заявлении немцев. — Мы надеемся, что вместе с точкой в этом инциденте это решение также подведёт черту под попытками старшего руководящего состава «Ред Булл» очернить доброе имя Льюиса Хэмилтона и его приверженность спортивным принципам. С нетерпением ждём продолжения упорной борьбы за звание чемпиона Формулы-1 сезона-2021».

В «Ред Булл» пока не выпустили заявления по поводу решения ФИА, и неясно, будут ли Кристиан Хорнер и Хельмут Марко продолжать добиваться пересмотра результатов гонки. Две недели назад они грозились обратиться к юристам, и хотя сложно представить, чтобы подобный шаг к чему-то привёл, этой апелляции от команды тоже не ждали.

Кристиан Хорнер, Хельмут Марко и Макс Ферстаппен Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Зачем «Ред Булл» продолжает с таким упорством настаивать на дополнительном штрафе для Хэмилтона? Вряд ли Марко или Хорнер по-настоящему верят, что можно выторговать дополнительные штрафы для Льюиса, но тем самым в «Ред Булл» оказывают прессинг — и даже не на «Мерседес», а на ФИА.

По ходу года у Милтон-Кинса уже не раз возникали разночтения с Площадью согласия. Так, в «Ред Булл» были против изменения процедуры пит-стопов и обязательной паузы для механиков, а до этого федерация в очередной раз ужесточила правила проверки антикрыльев на гибкость — после новых подозрений «Мерседеса» в использовании гибких элементов. Борьба за чемпионство обещает быть жестокой, и «Ред Булл» только в плюс, если в следующем конфликте общественное мнение будет на стороне Милтон-Кинса — ФИА будет сложнее выносить решения не в их пользу.

Война продолжается

Уже в пятницу начинается одиннадцатый этап сезона-2021 — Гран-при Венгрии. Когда-то считалось, что машинам Эдриана Ньюи нет равных с точки зрения аэродинамики, а потому на «Хунгароринге» «Ред Булл» считались фаворитами, но после сезона-2014 (того, в котором Феттель ещё выступал за австрийцев) они здесь не побеждали. Успех в эти выходные позволит Ферстаппену хотя бы отчасти восстановить комфортный отрыв, который у него был до Сильверстоуна, ну а очередное поражение станет холодным душем для всей команды.

Льюис Хэмилтон перед Гран-при Венгрии Фото: Florion Goga/Getty Images

В то же время в случае победы Льюиса Хэмилтона британец полностью ликвидирует отставание в общем зачёте или даже уйдёт на летний перерыв лидером общего зачёта. Совсем недавно казалось, что восьмого титула Хэмилтону придётся ждать до сезона-2022, а в этом году инициативу уверенно держит «Ред Булл», но гонка на «Сильверстоуне» могла быть поворотным моментом борьбы.

Ни один из претендентов на титул не намерен отступать, и каждый настаивает на том, что в недавнем столкновении был прав. «Я бы поступил так снова», — повторил уже в Венгрии Хэмилтон, в то время как Ферстаппен, отвечая критикам, напоминает, что оставлял сопернику место. Так что будьте уверены: это была первая из многих стычек Макса и Льюиса.