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Хэмилтон выиграл поул Гран-при Венгрии, Боттас — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Перес — 4-й, Мазепин — 19-й

Грязная игра Хэмилтона: испортил «Ред Булл» концовку и взял поул
Дмитрий Захарченко
Хэмилтон выиграл поул Гран-при Венгрии
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Действующий чемпион сделал всё, чтобы испортить лидерам чемпионата последнюю попытку. Впрочем, у «Ред Булл» всё равно не было скорости.

Хэмилтон против «Ред Булл»

В Шпильберге и Сильверстоуне «Ред Булл» был быстрее «Мерседеса», и на «Хунгароринге» лидеры чемпионата, казалось, должны были отыграться за столкновение в Великобритании. Однако уже в пятничных тренировках Валттери Боттас опередил Макса Ферстаппена на три десятых секунды. В субботу утром голландец заметно прибавил, но всё равно уступил Льюису Хэмилтону — теперь, правда, менее десятой доли секунды.

А уже в первом сегменте квалификации Ферстаппен с рекордом уик-энда оставил оба «Мерседеса» в двух десятых позади. Во втором сегменте топ-команды выехали на трассу на «медиуме», и на более жёстком составе уже Хэмилтон был быстрее на две десятых. В «Ред Булл» впоследствии решили всё-таки стартовать на «софте» — и Ферстаппен, и Перес вернулись на трассу и улучшили на мягком составе.

Впрочем, самое неожиданное началось в Q3. Макс Ферстаппен первым закончил свою попытку, и сначала ехавший позади Валттери Боттас превзошёл время лидера чемпионата на четверть секунды, а затем ещё три десятых ему «привёз» Льюис Хэмилтон. «Не знаю, что не так, сцепления на этом комплекте вообще нет», — передал команде по радио Макс.

На финальные попытки гонщики «Ред Булл» выезжали позади Боттаса с Хэмилтоном — и последний так долго готовился к своему быстрому кругу, что ехавший в конце очереди Перес не успел пересечь линию финиша до клетчатого флага! Льюис с Валттери улучшить в концовке не смогли, а Максу нового лучшего круга не хватило — он остался третьим. Зато повезло Пересу — Чеко так никто и не опередил, он сохранил четвёртое место.

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Гасли — лучший из середняков

Позади грандов быстрейшим стал Пьер Гасли, которому не хватило 0,06 секунды, чтобы опередить Переса, пробиться на второй ряд стартовой решётки и повторить лучший результат сезона. Но ещё больше, пожалуй, должен быть расстроен Ландо Норрис — он остался пятым и проиграл Гасли 0,006 секунды!

Шарль Леклер, который весь уик-энд уступал Сайнсу, но, в отличие от напарника, избежал проблем в квалификации, занял седьмое место, а на восьмой и девятой позиции расположились Эстебан Окон и Фернандо Алонсо. Второй раз в сезоне оба гонщика «Альпин» в топ-10.

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Риккардо и Сайнс вне топ-10

Для двух бывших воспитанников «Ред Булл» квалификация в Венгрии прошла не слишком удачно, и если Риккардо занял 11-е место и сможет выбирать шины на стартовый отрезок гонки, то Карлос Сайнс допустил ошибку и разбил машину. Испанец был на первой попытке в Q2, не рассчитал скорость в последнем повороте и улетел в отбойники.

Никакого времени Сайнс показать не успел и в конце концов занял 15-е место, но удар был настолько сильным, что стартовать испанцу почти наверняка придётся из боксов. Кроме того, этим ударом Карлос повредил новую силовую установку — последнюю из тех, что не наказываются штрафом.

На 12-й позиции расположился Лэнс Стролл — и это уже его шестое поражение от Феттеля в семи последних квалификациях, а 13-е и 14-е места, опередив Сайнса, заняли Кими Райкконен и Антонио Джовинацци — впервые после этапа в Монако оба пилота «Альфа Ромео» преодолели первый сегмент.

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Расселл: из Q3 в Q1

Квалификация в Венгрии стала первой в сезоне, когда Джорджу Расселлу не удалось пройти дальше первого сегмента. Британец до последнего боролся с результатом Антонио Джовинацци, но уступил итальянцу 0,17 секунды и оказался 17-м — позади Юки Цуноды. Японец второй этап подряд вылетает в первом сегменте, но после аварии в первой тренировке и пропуска второй ожидать более высоких результатов от дебютанта было сложно.

18-м квалифицировался Николас Латифи, и в этот раз у канадца был реальный шанс опередить Расселла. После первого сектора Латифи шёл с опережением графика напарника, но на втором потерял две десятых и в итоге остался в 0,09 секунды позади Джорджа.

Никита Мазепин квалифицировался 19-м — это его лучший результат за последние четыре этапа (в Ле-Кастелле россиянин был 18-м) и вторая в сезоне победа над Миком Шумахером. Правда, как и в Монако, немец вообще не принял участия в сессии: в утренней тренировке Мик вылетел в 11-м повороте и разбил машину об отбойники. Восстановить её механики так и не успели.

Гран-при Венгрии стартует в воскресенье, 1 августа, в 16:00 по московскому времени.

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