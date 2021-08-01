Уникальный случай в истории Формулы-1: на старте лишь одна машина! Как так вышло?

Гран-при Венгрии, 11-й этап Формулы-1, начался с крупной аварии в первом повороте — сразу семь гонщиков не поделили трассу. Всё началось с того, что на влажной от моросящего дождя трассе Валттери Боттас протаранил Ландо Норриса, чей неуправляемый «Макларен» как в бильярде выбил обе машины «Ред Булл». Чуть позади Лэнс Стролл, вылетев на газон, протаранил Шарля Леклера и Даниэля Риккардо… Гонку тут же остановили, чтобы затем дать новый старт — тоже с места.

Однако пока маршалы чистили асфальт, дождь прекратился, трасса высохла. И большинство пилотов, вместо того чтобы встать на стартовую решётку и ждать сигнала светофора, сразу поехали в боксы за шинами для сухого асфальта. Все, кроме Льюиса Хэмилтона. В «Мерседесе» почему-то не догадались сменить резину сразу же…

В итоге перед рестартом на решётке стоял лишь «Мерседес» Хэмилтона — все остальные участники выстроились в очередь на пит-лейне в ожидании разрешения вернуться на трассу. Да уж, уникальный случай в истории!



Льюис, разумеется, уехал вперёд от пелотона, но лишь на один круг. Вскоре и сам Хэмилтон свернул в боксы, но из-за того, что соперники на «сликах» были намного быстрее, британец откатился на последнее место.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Венгрии.