«Ред Булл» буквально разбит, инициатива опять у «Мерседеса». Итоги Гран-при Венгрии

После первой четверти сезона и нескольких побед «Ред Булл» подряд казалось, что вечные чемпионы из «Мерседеса» оказались в догоняющих. Тото Вольф тогда даже говорил, что у немцев не будет обновлений, однако всё оказалось совсем не так: в Венгрии «Мерседес» разбил «Ред Булл» — как в прямом, так и в переносном смысле. В итоге прямо перед летним перерывом в чемпионате сменился лидер.

Эти и другие итоги одиннадцатого этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Окон оправдал контракт

За всю историю Формулы-1 110 человек одерживали победы в Гран-при, Окон стал 111-м в этом списке (и 14-м французом). В Венгрии Эстебану повезло — он легко и сам мог угодить в завал, спровоцированный Боттасом, либо же мог получить удар от Лэнса Стролла, но вместо этого «Астон Мартин» улетел в «Феррари» Леклера. Либо же в «Мерседесе» могли выглянуть из-за мониторов и посмотреть на трассу, чтобы вовремя сменить шины Хэмилтону…

Так или иначе, единственной задачей Окона было сдержать Феттеля, и Эстебан справился. Правда, даже она была не столь трудной: обогнать на «Хунгароринге» «Альпин» даже на «Мерседесе» со свежими шинами было непросто. Впрочем, к Эстебану Окону всё это не имеет никакого отношения — француз со своей задачей справился, хотя под прессингом четырёхкратного чемпиона мира можно было потерять всё в один момент.

Эстебан Окон на подиуме Гран-при Венгрии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Окон шёл к этому триумфу более пяти лет, а его карьера несколько раз висела на волоске. Так, в 2016-м, после чемпионства в GP3, Эстебан ушёл в DTM и лишь благодаря проблемам Рио Харианто смог дебютировать в «Маноре». А в 2019-м Окон потерял место в «Форс Индия/Рейсинг Пойнт», когда команду выкупил Лоуренс Стролл и в кокпит француза посадил собственного сына.

С «Рено» в прошлом году Эстебан получил новый шанс, но на фоне Риккардо выглядел явным вторым номером, да и в этом году многие ожидали, что Окон будет бледной тенью Фернандо Алонсо. В паддоке ещё помнят Стоффеля Вандорна, карьеру которого в Ф-1 испанец уничтожил. Но Окон сумел не затеряться и теперь стоит на вершине подиума.

Инициатива снова у «Мерседеса»

За два последних Гран-при гонщики «Мерседеса» разбили три машины «Ред Булл» — интересно, каков общий чек ремонта машин Ферстаппена и Переса после инцидентов на «Сильверстоуне» и «Хунгароринге» (к слову, справедливо ли, что траты на этот ремонт входят в лимит бюджета?). За эти два Гран-при австрийская команда проиграла «Мерседесу» 54 очка, а Ферстаппен не досчитался в личном зачёте по меньшей мере 30. И того отрыва, который ещё совсем недавно позволял Максу чувствовать себя комфортно, как ни бывало.

Но хуже для Милтон-Кинса то, что обновления шасси «Мерседеса», представленные в Сильверстоуне, похоже, работают, а на «Хунгароринге», как признал Макс после квалификации, у «Ред Булл» не было шансов. Эдриан Ньюи, дизайнер австрийских машин, считает, что в «Мерседесе» прибавили в мощности. Но как бы там ни было, назвать австрийцев фаворитами уже не получится: у команды вновь ни технического преимущества, ни отрыва в общем зачёте.

В то же время стоит понимать, что уже на Гран-при Бельгии расстановка сил может измениться, а сильнее окажется «Ред Булл». Льюис Хэмилтон дал понять, что теперь в каждом эпизоде будет оказывать на Ферстаппена прессинг — если Макс не сможет противостоять семикратному чемпиону мира, то сделает его восьмикратным.





1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 192 очка

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 186

3. Ландо Норрис («Макларен») — 113

4.

5. Серхио Перес («Ред Булл») — 104

6. Шарль Леклер («Феррари») — 80

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 80

8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 50

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 48

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 48…

20. Никита Мазепин («Хаас») — 0. Положение в чемпионате (топ-10):1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 192 очка2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1863. Ландо Норрис («Макларен») — 1134. Валттери Боттас («Мерседес») — 1085. Серхио Перес («Ред Булл») — 1046. Шарль Леклер («Феррари») — 807. Карлос Сайнс («Феррари») — 808. Даниэль Риккардо («Макларен») — 509. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 4810. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 48…20. Никита Мазепин («Хаас») — 0.

Боттас начал отбирать очки у «Ред Булл»!

Правда, это не поможет финну сохранить место в команде. Да, Валттери одним движением убрал с дороги всех конкурентов напарника (и если бы не ошибка стратегов на рестарте, это была бы лёгкая победа Хэмилтона), однако в «Мерседесе» очевидно не этого ждут от своего второго пилота.

Боттас возвращается в боксы после завала на старте Гран-при Венгрии Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Дело даже не столько в ошибке, которая, если уж на то пошло, выбила из гонки не только «Ред Булл», но и одну из машин «Мерседеса», а в слабом старте: ещё до торможения Боттас был позади Ферстаппена, Переса и даже Норриса. Неудачный разгон можно было бы оправдать чётной линией решётки, но стоявший аккурат позади Ландо выстрелил со своей позиции просто блестяще.

За весь сезон, если не считать Гран-при Монако, Боттас не провёл ни одного сильного уик-энда, и если бы Перес не допускал так много ошибок, даже до четвёртого места в чемпионате Валттери не дотянулся. Накануне следующей гонки финну исполнится 32, и, пожалуй, пришло время освободить кокпит кое-кому помоложе.

«Макларен» тоже может предъявить счёт

Гран-при Венгрии закончился в первом повороте не только для «Ред Булл», но и для «Макларена», который, между прочим, тоже сражается в Кубке конструкторов — пусть и за третье место. Ландо Норрис оказался первой жертвой Боттаса — именно в «Макларен» финн врезался в самом начале, а Даниэля Риккардо развернул Лэнс Стролл — канадец свернул на газон, уворачиваясь от других машин, и в итоге врезался в «Феррари» Леклера и «Макларен» Риккардо. Впервые с прошлогоднего Гран-при России «Макларен» остался без очков.

Эта неудача обошлась Уокингу в 12 очков относительно «Феррари» в Кубке конструкторов, а отрыв от «Скудерии» упал до трёх баллов — сражение в этой паре фактически начинается сначала. Но хорошая новость для «Макларена» в том, что на скоростных трассах, к которым относятся «Спа-Франкоршам» и «Монца», «Феррари» будет не так сильна, а вот в «Зандворте» итальянцы почти наверняка дадут бой. В этой паре борьба обещает быть не менее острой, чем у «Ред Булл» с «Мерседесом».

Положение в Кубке конструкторов:



1. «Мерседес» — 300 очков

2. «Ред Булл» — 290

3. «Макларен» — 163

4. «Феррари» — 160

5. «Альпин» — 75

6. «Астон Мартин» — 66

7. «Альфа Таури» — 64

8. «Уильямс» — 6

9. «Альфа Ромео» — 2

10. «Хаас» — 0.

Лучший Гран-при «Уильямса» с 2017-го

Суматоха на старте привела к тому, что на первой половине дистанции за подиум боролся Николас Латифи, который прежде ни разу не набирал очков. В первой тройке канадец не удержался — всё-таки не так много прибавил «Уильямс» в последние месяцы, но для восьмого места скорости машины хватило. Наконец преодолел своё проклятье и Джордж Расселл — британец на девятом месте и набирает первые очки в составе британской команды.

Сражение Льюиса Хэмилтона и Николаса Латифи Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Расселл уже не раз и не два был близок к финишу в топ-10, но каждый раз его собственные ошибки или просчёты команды не давали порадоваться очкам. Этот результативный финиш — первый для «Уильямса» после Хоккенхайма-2019 и самый успешный с Мехико-2017. Будем надеяться, что для легендарной британской команды, побеждавшей ещё в 70-х, это лишь начало новой главы — куда более успешной, чем предыдущая.