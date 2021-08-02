Лучший Гран-при рента-драйвера и антирекорд Боттаса. Оценки за Гран-при Венгрии

11-й этап Формулы-1 — в абсолютно субъективных оценках автора.

Льюис Хэмилтон — 9

После первого поворота казалось, что удача сделала за Льюиса всю работу, но в «Мерседесе» всё же нашли способ отправить своего пилота в конец пелотона. Всю гонку Хэмилтон сражался за очки, а в итоге прорвался на подиум и отыграл у Ферстаппена 16 очков в чемпионате. Несмотря на все проблемы перед летним перерывом, британец вернул себе статус главного фаворита, но заднее антикрыло Алонсо ещё долго будет сниться ему в ночных кошмарах.

Эстебан Окон — 8,5

Француз вошёл в историю как 111-й победитель гонки Формулы-1, и хотя сам Эстебан провёл практически идеальный Гран-при, победу ему преподнесли соперники. Окон не очень хорошо стартовал, не смог опередить Леклера, и потому именно Шарль попал под удар Стролла, а перед Эстебаном образовалась свободная трасса — ещё более свободная после запоздалого пит-стопа Хэмилтона. Впрочем, нельзя сказать, что француз совсем уж ничего не сделал для победы: под постоянным прессингом Феттеля он не совершил ни одной ошибки и отбил все атаки немца после пит-стопа.

Пьер Гасли — 8,5

Гасли стартовал с пятой позиции и сумел избежать столкновений с другими машинами, но перед первым поворотом оказался на самой широкой траектории, а потому вынужден был объезжать разбитые автомобили самой неудобной и длинной дорогой. К концу пятого круга француз был 11-м. Однако длинный первый отрезок и пара важных обгонов помогли прорваться на шестое место (позже превратившееся в пятое). А под финиш Гасли ещё и отобрал быстрейший круг у Хэмилтона.

Макс Ферстаппен — 8,5

Если бы не приехавшие в борт «Ред Булл» Норрис с Боттасом, во второй поворот Ферстаппен вошёл бы бок о бок с Хэмилтоном. После удара Ландо оперение впереди понтонов было разрушено, а потому отыгрывать позиции на и без того узком и неудобном для обгонов «Хунгароринге» было почти невозможно. Уже то, что Максу (вместе с Гасли) удалось вернуть три очка — большой успех.

Фернандо Алонсо — 8

В квалификации испанец не смог подготовить шины к быстрому кругу и уступил напарнику, а на старте, оказавшись на внешней линии в первом повороте, проехал буквально по каждому обломку. Тот факт, что Алонсо всё-таки закончил первый круг седьмым — настоящее чудо. В дальнейшем Фернандо показал себя идеальным командным игроком и десять кругов сдерживал Хэмилтона, чтобы тот не успел догнать Окона.

Николас Латифи — 8

Это был лучший уик-энд в карьере канадского рента-драйвера в Формуле-1. Латифи не уступал Расселлу в скорости на одном круге и едва не опередил напарника в квалификации — сбоил двигатель. На старте Николас объехал все завалы и после рестарта шёл в первой тройке. Скорости «Уильямса» не хватило, чтобы удержать позицию, но Николас всё равно занял седьмое место — не без помощи Расселла. Для команды из Гроува это лучший результат после Бразилии-2017.

Ландо Норрис — 8

Квалификацию Ландо блестящей не назвать — в третьем сегменте Норрис мог опередить Переса, но британец полностью реабилитировался на старте, прорвавшись на третье место. К сожалению, среди тех, кого обогнал Ландо, был и Боттас.

Шарль Леклер — 8

Шарль тоже не блистал в квалификации, но отлично разобрался на старте — из первого поворота Леклер выезжал вторым. И лишь прилетевший с газона Лэнс Стролл помешал монегаску подняться на подиум или даже одержать победу.

Себастьян Феттель — 7,5

Если бы не дисквалификация, второе место в Венгрии стало бы уже вторым подиумом Себа за «Астон Мартин» — в последний сезон с «Феррари» Феттель реже финишировал в топ-3. Впрочем, гонка в исполнении немца получилась не самой сильной: на второе место он выехал лишь за счёт оглушительного провала на старте, который стоил ему четырёх позиций. Защищаться от кого-либо Феттелю тоже не приходилось: Латифи и Алонсо надёжно прикрывали лидеров.

Джордж Расселл — 7,5

Британец впервые в сезоне смотрелся не слишком убедительно в квалификации и выбыл уже в первом сегменте (впервые с Абу-Даби-2020), однако смог избежать проблем на старте и закрепиться в первой десятке. Ключевым моментом же стало то, что Расселл на финише сдержал Риккардо и Ферстаппена. Это была 48-я гонка Расселла за «Уильямс» — и он впервые набрал очки с этой командой. Латифи, к слову, справился быстрее — в 28-й гонке.

Кими Райкконен — 7,5

В Венгрии Кими провёл свою лучшую квалификацию в сезоне и под финиш в борьбе за 11-е место прошёл Риккардо — после дисквалификации Феттеля Райкконен переместился на десятое место и получил зачётный балл. Надеемся, что это лишь начало и во второй половине сезона финн чаще будет бороться за очки.

Карлос Сайнс — 7

Уик-энд начался с испанца с аварии, а закончился подиумом — и второе без первого вряд ли получилось бы. В тренировках Сайнс смотрелся сильнее Леклера и мог опередить его в квалификации, но разбил машину в последнем повороте — Карлос утверждает, что вылетел из-за порыва ветра. Правда, старт с 15-го места и уберёг испанца от стартовых завалов: из второго поворота Сайнс выехал четвёртым. На массовых пит-стопах перед рестартом гонщика «Феррари» опередили Цунода и Латифи — если бы не это, у «Скудерии» был бы шанс на победу.

Серхио Перес — 6,5

Очередная провальная квалификация (0,7 секунды проиграно Максу!), которую мог бы спасти неплохой старт — и он Пересу удался. Но уже в первом повороте мексиканца вместе с остальными смёл с трассы Боттас.

Даниэль Риккардо — 6

Австралиец тоже слабо проехал в субботу (полсекунды отставания от Норриса во втором сегменте!), но смог отыграться на старте — прошёл Алонсо, Окона и к первому повороту поравнялся с Леклером. Это-то всё и испортило — в бок «Макларену» Риккардо приехали «Феррари» и «Астон Мартин», и всю оставшуюся гонку Даниэль пытался просто довести автомобиль до финиша.

Юки Цунода — 5,5

Уик-энд начался для дебютанта с аварии в первой тренировке, что в итоге привело к очередному вылету в первом сегменте и проигрышу напарнику более секунды. Стартовал Юки тоже не очень здорово, но, пристроившись за Сайнсом и Феттелем, аккуратно объехал завалы и вышел на пятое место. Однако затем Цунода играл лишь от обороны и даже Николаса Латифи смог пройти лишь за счёт пит-стопов. Шестая позиция в итоге стала лучшим результатом Юки в Ф-1, но в сравнении с Гасли дебютант снова был очень медленным.

Мик Шумахер — 5

Во второй раз в сезоне немец пропустил квалификацию из-за аварии в третьей тренировке — даже у Гюнтера Штайнера лопнуло терпение. Правда, в этот уик-энд Мик фактически ничего не потерял и до первого поворота опередил Мазепина, а выехал из него — в топ-10. Правда, темпа, чтобы сохранить позицию, у «Хааса» по-прежнему нет.

Никита Мазепин — 5

Россиянин во второй раз в сезоне опередил напарника в квалификации (оба раза это было после аварий Мика), однако машина застряла на старте, и к первому повороту Мазепин уступал пелотону несколько корпусов. Никита объехал место аварий, хотя и отыграл лишь пару позиций, а затем получил удар от Райкконена на пит-лейне — подвеска сломалась, сход уже на третьем круге.

Антонио Джовинацци — 4

Поражение от Кими в квалификации, превышение скорости на пит-лейне и финиш на последнем месте с последовавшим от судей штрафом — в этот уик-энд Джовинацци мог набрать немало очков, а в итоге финишировал последним.

Лэнс Стролл — 2

После неудачной квалификации канадец выдал очень мощный старт — настолько мощный, что затормозить на влажном асфальте «Астон Мартин» уже не успевал и вынес с трассы двух соперников.

Валттери Боттас — 1,5

В отличие от Стролла, Боттас старт провалил — ошибку финна, куда более опытного, чем Лэнс, объяснить намного сложнее. Устроенная Валттери авария несомненно помогла «Мерседесу», но в команде ждут от своего пилота совсем другой помощи.