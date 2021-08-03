Боттас заслуживал дисквалификации за аварию на старте? 9 лет назад Грожана не пощадили

Две недели назад вся формульная общественность бурлила, обсуждая детали столкновения между Хэмилтоном и Ферстаппеном. Казалось бы, в плане скандалов и противоречий уик-энд в «Сильверстоуне» уже ничто не сможет переплюнуть. Однако уже на следующем этапе в Венгрии «Мерседес» вновь оказался в центре скандала — на сей раз роль злодея исполнял Валттери Боттас.

Финский пилот эффектом домино испортил гонку сразу трём соперникам, причём среди пострадавших на этот раз было уже два представителя «быков». Сухим из воды выйти из этой ситуации Боттасу не удалось — штраф в пять позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии. Однако, как и две недели назад, выбранное для пилота «Мерседеса» наказание вновь устроило далеко не всех.

В чём провинился Боттас?

На старте гонки Валттери уже в который раз не лучшим образом среагировал на красные огни светофора, из-за чего на первых метрах дистанции пропустил вперёд два болида «Ред Булл» и Ландо Норриса. А спустя всего пару секунд Боттас промахнулся с точкой торможения перед первым поворотом влажного «Хунгароринга». Финский пилот допустил блокировку колёс и потерял последние шансы спасти ситуацию — неуправляемый болид «Мерседеса» попросту протаранил «Макларен» Норриса, а затем ещё по инерции «прихватил» Серхио Переса. Ну а Ландо, в свою очередь, словно шар, пущенный на бильярдном столе, таранил уже Ферстаппена.



На этом для Переса и самого Валттери гонка была окончена. Норрис смог доковылять до боксов, после чего благополучно сошёл с дистанции. Что касается Макса Ферстаппена, то голландец сумел продолжить гонку, но повреждения, полученные при аварии, поставили крест на конкурентоспособности болида «Ред Булл». Таким образом, Боттас фактически выключил из гонки сразу трёх пилотов, причём именно тех, кто был способен побороться за самые высокие места.

Однако не только Валттери сумел отличиться подобным образом. Другим пилотом, повторившим «подвиг» финна, стал Лэнс Стролл. Подобно Боттасу, канадец также не смог вписаться в первый поворот. Только вот, в отличие от Валттери, Стролл не стал блокировать колёса, а попытался уйти от столкновения, отрулив в сторону. Однако канадец недооценил состояние трассы: для подобных маневров в дождевых условиях скорость болида была слишком высокой. Итогом ошибки Стролла стал таран Леклера, а он, в свою очередь, зацепил Риккардо. Страйк Лэнса получился не таким результативным, как у Боттаса, однако последствия аварии тоже были весьма серьёзными.

Грожан за подобное получил дисквалификацию. Почему у Боттаса и Стролла такое либеральное наказание?



Без наказания Боттас и Стролл оставались недолго. Не успела ещё закончиться гонка, как судьи уже вынесли вердикт: оба пилота получили по пять штрафных позиций на стартовой решетке следующей гонки в Бельгии. Споры по поводу инцидентов с участием Валттери и Лэнса и так не утихали со старта гонки (особое внимание уделялось, конечно же, Боттасу), а после оглашения приговора судей дискуссия вспыхнула с новой силой.



Штрафы, выписанные виновникам крупных аварий на «Хунгароринге», многим показались слишком мягкими. Фанаты сразу же принялись проводить параллели между страйком Боттаса и похожим перформансом Грожана на Гран-при Бельгии 2012 года. На «Спа-Франкоршаме» от действий Ромена в первом повороте пострадали сразу пять пилотов — четыре из них сошли с дистанции. По итогам гонки судьями было принято решение дисквалифицировать Грожана на один этап.



И тут может возникнуть вполне логичный вопрос: почему же за столь похожий инцидент Боттас не получил дисквалификацию на следующий этап, подобно Грожану?

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В первую очередь, нужно понимать, что аварии с участием Валттери и Романа хоть и похожи, но не абсолютно идентичны. Действия Грожана всё-таки несли большую опасность в плане угрозы здоровью других пилотов. Пересматривая кадры той аварии, когда «Лотус» француза проносится над шлемом Фернандо Алонсо, до сих пор становится не по себе. Боттас же, в свою очередь, и близко не подобрался к тому уровню опасности, что был на «Спа-Франкоршаме».



Плюс ко всему в ситуации с Грожаном против француза сыграла его репутация. В 2012 году Ромен вовсю сражался с Пастором Мальдонадо за звание главного крашера пелотона. К этапу в Бельгии Грожан уже успел поучаствовать в семи авариях на предыдущих этапах сезона. Так что дисквалификация была ещё и способом наконец-то охладить пыл француза.

Фанаты «Ред Булл» обвиняют Боттаса в умышленном характере аварии

Однако требования дисквалифицировать Валттери исходят не только из-за того, что финн создал массовую аварию. Многие фанаты «Ред Булл» расценили стартовый инцидент как преднамеренное действие со стороны Боттаса. Понять болельщиков «быков», конечно же, можно: всё-таки уже вторую гонку подряд они наблюдают, как их любимых пилотов выносят представители «Мерседеса». К тому же немецкой команде стартовый инцидент и вправду сыграл на руку. Однако всё же заявление о намеренной диверсии со стороны Валттери уж слишком громкое и без весомых доказательств не имеет права на жизнь.

Доказать умышленный характер действий Боттаса, по сути, можно только, если Валлтери, подобно Нельсиньо Пике, сам всё расскажет спустя какое-то время. Или же более реалистичный вариант — посмотреть данные телеметрии. Если вдруг получится узнать, что прямо перед тем, как въехать в Норриса, пилот «Мерседеса» набирал скорость, тогда этот эпизод ещё будет похож на предумышленную диверсию. Однако перед столкновением Боттас понижал передачи, да и в целом пытался тормозить, хоть и запоздало.



К тому же на такой высокой скорости, да ещё и в условиях дождя практически невозможно с точностью рассчитать последствия тарана впереди идущего болида. При определённых обстоятельствах в теории могло достаться и Хэмилтону. Страшно представить, какой была бы реакция Тото Вольфа в подобной ситуации.

Ситуация с Боттасом вскрыла одну из проблем современной Ф-1

Как ни крути, а наказание Боттаса — в любом случае тема крайне спорная, недовольные судейским вердиктом будут в любом случае. В подобной ситуации помочь стюардам должна была введённая семь лет назад система начисления штрафных баллов. Однако, как показала венгерская гонка, система штрафов в современной Ф-1 пока что работает не лучшим образом.



Всего два штрафных балла получил Валттери за свои действия на «Хунгароринге». Напомним, на Гран-при Австрии Латифи и Мазепин получили целых три штрафных балла за то, что не сбросили скорость под двойными жёлтыми флагами. То есть, согласно логике ФИА, потенциальная возможность создания аварии наказывается более строго, чем вынос трёх соперников.

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Система штрафных баллов должна была привнести порядок и закономерность в судейскую систему Ф-1. Однако с этими понятиями в судейской коллегии сегодня явно проблемы. Многие спорные решения всё ещё принимаются на усмотрение судей при отсутствии чётких формулировок в правилах.



Конечно, оценка опасности маневра или степень ошибки пилота — понятия субъективные. Как ни пытайся, а внести абсолютно всё в правовые рамки не получится. Однако некоторые моменты при принятии решений судьям можно и нужно учитывать. В частности, пора отойти от догмы «мы оцениваем только ошибку, но не последствия». Чтобы гонщик после того, как испортил гонку трём соперникам, не мог отделаться мягким штрафом.