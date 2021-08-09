Мазепин уверенно последний, но провал ли это? Итоги первой части сезона Ф-1 для россиянина

Первая половина дебютного сезона Никиты Мазепина в Формуле-1 завершилась неудачно. Провалом назвать это нельзя — даже в самой команде не рассчитывали прибавить в этом сезоне, сэкономив денег на доработке провалившегося ещё в 2020-м шасси. Тем не менее итог первых 11 гонок неутешителен: девять поражений от напарника — такого же дебютанта — в квалификациях и уверенное последнее место в турнирной таблице.



Разбираемся, что пошло не так, а что получилось у российского пилота.

Бахрейнское шасси

Сезон для Мазепина начался с нескольких вылетов в Бахрейне — первая гонка россиянина завершилась уже в первых поворотах. Это неизбежно ударило по уверенности дебютанта, и на втором этапе от Никиты прежде всего требовалось финишировать — в сложных условиях высыхающей трассы Мазепин гонку закончил, но уступил напарнику более минуты, и это лишь на последних 30 кругах.



В Портимане Никита держался гораздо увереннее: он опередил Шумахера на рестарте после схода Райкконена. Правда, кругом спустя пропустил контратаку в том же месте, но весь первый отрезок шёл в темпе напарника. На финише Мазепин вновь уступил напарнику минуту, но лишь из-за дополнительного пит-стопа на середине дистанции. В Барселоне ситуация повторилась: в начале гонки россиянин держал темп Шумахера, а после пит-стопа, когда пришлось пропускать лидеров, стал от него отставать.

Никита Мазепин на Гран-при Монако Фото: Lars Baron/Getty Images

Но в Монако произошёл перелом. Никита весь уик-энд смотрелся увереннее Мика, который разбил машину перед квалификацией, и впервые в сезоне стартовал впереди напарника. На первом круге, правда, Мазепин пропустил неожиданную атаку Шумахера в шпильке, а затем смог опередить его лишь из-за проблем с мотором у немца, тем не менее это был первый этап, в котором россиянин если и не был намного сильнее, то хотя бы не уступал партнёру по команде.



Причина кардинальных перемен — новое шасси. Мазепин начал сезон с новым автомобилем, а тестировавшуюся зимой в Барселоне машину отдали Шумахеру. В Бахрейне Никите не удалось поладить с новым шасси, и лишь после четырёх этапов россиянин смог убедить команду попробовать собрать новый автомобиль — и на нём сразу же поехал намного увереннее.

Лишние килограммы

После сильного выступления в Монако казалось, что Мазепин вот-вот начнёт сражаться с напарником на равных. И в Баку два «Хааса» едва не столкнулись на финишной черте, но лишь благодаря тому, что Никита опередил Шумахера на рестарте, а до этого россиянин ошибся в одном из поворотов и отстал на 40 секунд. В Ле-Кастелле Мазепин опередил напарника на четвёртом круге, однако Мик отыгрался на пит-стопах и создал уверенный задел, не оставив шанса на контратаку.



Аналогично развивалась ситуация и на Гран-при Штирии: Мазепин проиграл Шумахеру в квалификации, но опередил напарника на старте, а после пит-стопов вновь оказался под ударом. Мик, не уступавший в темпе россиянину, сменил шины позже и легко совершил обгон на свежей резине, а на финише гонщиков «Хааса» разделили 40 секунд. Гран-при Австрии сложился ещё хуже: ни разу по ходу дистанции Мазепин не опережал Шумахера, а под клетчатым флагом проиграл более 50 секунд.

Никита Мазепин на Гран-при Австрии Фото: Bryn Lennon/Getty Images

И в Шпильберге Мазепин признался, что его машина — та, которую гонщик получил только на Гран-при Монако, — на несколько килограммов тяжелее автомобиля Шумахера. «Это сильно влияет на распределение веса и настройки, — сказал россиянин. — Если на трассе много прямых, а твоя машина тяжелее, удержаться впереди очень трудно». «Да, это действительно так, — подтвердил слова гонщика руководитель команды Гюнтер Штайнер. — Но речь не идёт о двадцати килограммах. Там даже десяти нет, это не слишком сильно влияет на его скорость».



И в принципе Штайнер прав — сам по себе дополнительный вес не объясняет проигрыша напарнику полусекунды во второй квалификации на «Ред Булл Ринге». В то же время лишние килограммы не помогают в поиске оптимальных настроек и не придают уверенности. И, разумеется, одну-другую десятую долю секунды дополнительная масса придаёт: у напарника машина изначально хоть и немного, но лучше — если это слово в принципе применимо к шасси «Хааса».

Победа на «Сильверстоуне»

Тем удивительнее победа Мазепина над Шумахером на «Сильверстоуне». Уик-энд Никиты начался с неприятного вылета в самом начале короткой гонки, однако в воскресенье россиянин оказался намного сильнее напарника. Мазепин провёл атаку после пит-стопа, опередив Шумахера по внешней траектории в «Вэйл», и не оставил Мику шанса контратаковать. Если помнить о проблемах немца с силовой установкой в Монако, именно британский Гран-при стал первой настоящей победой россиянина над напарником.



Увы, на недавнем Гран-при Венгрии Никита блеснуть не смог — неаккуратно выехавший из боксов «Альфа Ромео» Кими Райкконен сломал россиянину переднюю подвеску. Тем не менее в этот уик-энд Мазепин записал на свой счёт вторую победу над Миком в квалификации — Шумахер, как и в Монако, разбил автомобиль в субботней тренировке.

Мазепин обгоняет Шумахера в Сильверстоуне Фото: Michael Regan/Getty Images

Сильная концовка первой половины сезона показывает, что Мазепин на верном пути и постепенно прибавляет. В первых гонках дебютанту трудно было найти общий язык с капризной машиной — ранее россиянин тестировал куда более послушные автомобили «Мерседеса». Теперь Никите проще атаковать на одном быстром круге, он стабильнее на длинных отрезках.



Но, даже несмотря на это, россиянин пока на шаг, а то и два позади Мика — во внутрикомандном соперничестве Шумахер ведёт 9-2. Чтобы опередить напарника к концу сезона, Мазепину нужно громить его всю вторую половину сезона — это маловероятно. Но даже если в оставшихся гонках пилоты «Хааса» будут постоянно бороться на равных и хотя бы в половине случае Никита будет впереди, это станет достойным завершением дебютного чемпионата.

С прицелом на сезон-2022

Первое, что пока бросается в глаза, это отставание Мазепина в квалификациях: даже если исключить две сессии, в которых россиянин больше всего уступил Мику (чтобы уравновесить два пропуска немца) — Бахрейн и Испанию, то в среднем Никита уступает 0,48%. В Спа это будет почти полсекунды.



На длинных отрезках россиянин временами смотрится не хуже напарника — если не теряет его из виду или не оказывается вынужден постоянно уезжать с траектории, пропуская на круг лидеров. В борьбе колесо в колесо Мазепин пока точно смотрится увереннее Мика, но он реже немца оказывается рядом с «Уильямсом» или «Альфа Ромео», чтобы побороться — опять-таки из-за проблем в квалификации.



Кроме того, Мазепин, несмотря на свои многочисленные вылеты в Бахрейне, сейчас ошибается реже Шумахера и не бьёт машины. Временами ошибки случаются и у Никиты, но в последнее время ему удаётся избегать их в ключевые моменты. Правда, и выходом во второй сегмент россиянин похвастаться не может.

Мазепин и Шумахер перед Гран-при Великобритании Фото: Lars Baron/Getty Images

Так или иначе, сезон-2021 — переходный для всей команды, и главная задача Мазепина и Шумахера — набираться опыта, чтобы в следующем году, когда на стартовой решётке будут совершенно другие машины, быть во всеоружии.