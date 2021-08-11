Решится ли «Мерседес» на перемены и что с россиянами? Главные интриги трансферов в Ф-1

Середина сезона в Формуле-1 — традиционно самое горячее с точки зрения переговоров с пилотами время. Первые одиннадцать гонок позволили достаточно объективно оценить форму каждого пилота, команды более или менее освоились в условиях ограничения бюджетов и пока далеко не все места на стартовой решётке сезона-2022 заполнены.



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Кого выберет Вольф?

В паддоке этот вопрос считается решённым, но, пока нет официального подтверждения, уверенными быть нельзя (да и после него, скажем прямо, обстоятельства, бывает, меняются). Впрочем, похоже, всё действительно идёт к тому, что Валттери Боттасу придётся освободить своё место для более молодого пилота — Джорджа Расселла.

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф Фото: Dan Istitene/Getty Images

Британца уже давно сватают в «Мерседес», однако год за годом команда продлевает контракт с Боттасом. Но больше держать Расселла в «Уильямсе» уже нельзя. Если Джордж ещё год просидит в Гроуве, то окажется в топ-команде лишь в 25 лет — и в плане опыта будет на два шага позади Ферстаппена и Леклера, которых в теории должен опережать.



Что до Боттаса, то финн явно сдал. В первую очередь спад в результатах объясняется тем, что «Мерседес» потерял больше «Ред Булл» из-за перемен в регламенте, но и Валттери не выдаёт своего максимума. Самые запоминающиеся эпизоды с его участием — столкновение с Расселлом в Имоле и устроенный им завал на «Хунгароринге». Финн ещё многое может дать спорту, но на пилота топ-команды он уже не похож.

Куда отправится Боттас?

Опыт Валттери будет полезен многим командам, и в паддоке финна всё чаще сватают в «Альфа Ромео» и «Уильямс» — в других местах доступных Боттасу вакансий не будет раньше 2023 года. На данный момент «Альфа Ромео» выглядит более перспективным вариантом — за счёт близости с «Феррари» и продлённого недавно спонсорского контракта, но и «Уильямс» постепенно обретает силу и после недавней гонки опережает других аутсайдеров в Кубке конструкторов.



В следующем году вступает в силу новый технический регламент, который фактически обнулит нынешнюю расстановку сил, а потому Боттасу, выбирая между «Альфой» и «Уильямсом», нужно ориентироваться не на результаты, а на инсайды по каждой из команд.

Валттери Боттас Фото: Lars Baron/Getty Images

И Фредерик Вассёр, руководитель «Альфа Ромео», и Йост Капито, его визави из «Уильямса», обладают своим видением развития вверенного им проекта, и каждый готов строить его ближайшее будущее вокруг опытного Боттаса.



Впрочем, какой бы радикальной ни была смена расстановки сил в Формуле-1, крайне мало шансов, что Боттас будет обладать способной бороться за победы и подиумы техникой. В конце августа ему исполнится 32 года. Возможно, более правильным решением было бы попробовать себя в классическом ралли, IndyCar или гонках на выносливость — в каждой из этих серий Валттери мог бы бороться за чемпионство. В Ф-1 такого шанса у него уже не будет.

Марко и его «быки»

Позиции Макса Ферстаппена в «Ред Булл» незыблемы — вокруг него австрийская команда строит своё будущее. Напарником голландца почти наверняка останется Серхио Перес — по крайней мере в руководстве команды публично поддерживают Чеко. Наконец нет сомнений и по поводу Пьера Гасли — Хельмут Марко подтвердил, что француз останется лидером «Альфа Таури».

Юки Цунода Фото: Peter Fox/Getty Images

А вот имя его напарника — предмет дальнейших обсуждений в руководстве команды. Дебютант Юки Цунода проводит этот сезон довольно слабо — японец уступает в темпе Гасли и слишком часто попадает в аварии. В то же время Юки ещё очень молод, и было бы интересно посмотреть, на что он будет способен с опытом этого года и с шасси следующего.



Потенциальных сменщиков у Цуноды трое: сосланный в DTM Алекс Албон, который работает резервистом «Ред Булл», а также гонщики Формулы-2 — Лайам Лоусон и Юри Випс. Оба в этом году побеждали в гонках, но идут вне топ-4 общего зачёта и не выглядят серьёзными претендентами на титул. Албон же за шесть гонок в DTM лишь пару раз приехал на подиум. Сложно представить, что что-то из этого сможет убедить «Ред Булл» отказаться от японского пилота.

Возьмут ли Шварцмана в «Альфу»?

Если «Альфа Ромео» всё же решится на смену состава, то одним из кандидатов в команду станет Роберт Шварцман. Россиянин уже второй год сражается за чемпионство в Формуле-2, но в сезоне-2020 уступил другому пилоту Академии «Феррари» Мику Шумахеру — и именно немец в итоге мучается с «Хаасом».

Шварцман после победы на этапе Формулы-2 в Сильверстоуне в июне Фото: fiaformula2.com

Проблема, однако, в том, что «Альфа Ромео» больше не обязана согласовывать пилотов с «Феррари», а потому наравне со Шварцманом в числе кандидатов и гонщики из программы «Альпин» — Оскар Пиастри и Чжоу Гуаньюй. Оба опережают Шварцмана в общем зачёте, а для Пиастри, выступающего вместе с Робертом за «Прему», это первый сезон в Ф-2.



К тому же у Фредерика Вассёра есть Тео Пуршер — французский воспитанник собственной программы «Заубера», которому в августе исполнится 18 лет. В общем зачёте Пуршер идёт шестым, но у него на счету победа в основной гонке в Монако, а в конце прошлой недели Тео тестировал машину Ф-1 на «Хунгароринге».

Есть ли у Квята шанс вернуться?

Есть, но единственным реальным вариантом на сезон-2022 остаётся «Уильямс». Эта опция окажется доступна, если Йост Капито при выборе сменщика Расселла сделает ставку на опыт, а с Валттери Боттасом договориться не удастся. Квят был бы неплохим вариантом для «Уильямса» — он уже возвращался и поднимался на подиум, работал с большими командами — «Ред Булл», «Феррари», «Альпин».

Даниил Квят Фото: alpinecars.com

Но последние три года роль лидера «Уильямс» выполнял молодой гонщик, и почему бы британской команде вновь не пойти тем же путём? Капито отмечал, что в Гроуве теперь могут себе позволить не принимать в расчёт спонсоров гонщика, однако в случае с Чжоу Гуаньюем сделка может получиться весьма выгодной — за китайцем не только спонсоры, но и два года неплохих выступлений в Ф-2.



Также среди кандидатов в «Уильямс» называют Алекса Албона и Нико Хюлькенберга, но один не слишком блистает в DTM, а у другого почти нет гоночной практики на протяжении полутора лет. К счастью для Капито, в данном случае у него весьма широкий выбор, а финансы действительно позволяют поставить спортивные интересы во главу угла. «Уильямс», похоже, на верном пути.