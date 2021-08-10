«Для Формулы-1 трасса обалденная». Что думают гонщики о будущем доме Гран-при России

Узнали у пилотов, чем «Игора» так хороша и почему станет ещё лучше. А вот над транспортной доступностью ещё надо поработать.

История новой трассы «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом в её современном виде началась этапом Российской серии кольцевых гонок в июле 2020 года и им же год спустя закончилась. По завершении уик-энда СМП РСКГ автодром закрыли на реконструкцию, чтобы открыть его уже в статусе трассы-хозяина Гран-при России Формулы-1. Что там ждёт пилотов и болельщиков?

Ни DTM, ни ралли-кросс World RX, ни MotoGP до Санкт-Петербурга пока не добрались, а значит, ответ на этот вопрос могут дать гонщики «Туринга» на технике TCR — топовой категории российского «кольца». Это быстрейшие на сегодняшний день автомобили, которые участвовали в официальных стартах на «Игоре». Из четырёх проведённых в рамках СМП РСКГ гонок «Туринга» три победы остались за пилотами Lada Sport Rosneft — кто, как не Михаил Митяев и Кирилл Ладыгин (выиграл и первую, и последнюю пока гонки «Туринга» в истории автодрома), пилотировавшие 350-сильные Lada Vesta Sport TCR, может поделиться мыслями о треке с точки зрения гонщиков?

«Конфигурация окажется ещё интереснее»

«Впечатления от трассы самые хорошие. На трассе есть возможности для борьбы и обгонов, в том числе за счёт ошибок соперников, и надо посмотреть, как всё будет в дождь — несерьёзно, когда в Санкт-Петербурге за два года ни одной дождевой гонки не было! Я ребёнком смотрел гонки на «Невском кольце», и там часто были дожди, а здесь пока ещё ни разу. Но всё ещё впереди — я уверен, что у этой трассы большое будущее.



Пока на автодроме никаких изменений по сравнению с 2020 годом нет. Трасса обалденная для Формулы-1 даже уже сейчас, но надо будет посмотреть, каким окажется новый третий сектор, что там построят. Я думаю, конфигурация окажется ещё интереснее.

Фото: РОСГОНКИ

В существующем виде трасса, скажем так, получилась чуть-чуть незаконченной — нижняя медленная шпилька срывает ритм динамичного и скоростного круга. Но я уверен, что когда доделают, то всё станет лучше. Судя по тому, что я видел в интернете, трасса станет ещё скоростнее. С другой стороны, это значит, что она будет «моторная», где важную роль будет играть мощность двигателя», — говорит Михаил Митяев.

С дождём у «кольцевиков» на «Игоре» за два года и вправду не срослось, зато вдоволь «наплавались» по петербургской трассе участники RDS GP, дебютный этап которых на автодроме в прошлом году прошёл под аккомпанемент традиционных для Северной столицы ливней. Но если дрифтерам нужен небольшой отрезок трассы, то для Формулы-1 не хватит и существующей конфигурации — работы по реконструкции «Игоры» начались ещё до начала уик-энда СМП РСКГ и не прекращались даже во время гонок, так что с некоторых ракурсов казалось, что машины борются не на самой современной российской трассе, а на гигантской стройплощадке.

Фото: Lada Sport Rosneft

«Мы должны увидеть обгоны и в Формуле-1»

«Приятно, что в 2023 году здесь появится Формула-1: это лучшее подтверждение уровня «Игоры». Если говорить о трассе с точки зрения пилота, то мне она нравится своими скоростными поворотами, поэтому здесь должно быть интересно.

Автодром вполне обгонный, так что здесь возможны обгоны не только в кузовных гонках. Мы должны увидеть обгоны и в Формуле-1: трасса широкая, повороты скоростные, особенно когда под чемпионат мира перестроят трек и уберут медленную шпильку. Точной информации, как изменится конфигурация, пока нет, но, по нашим предположениям, трасса станет ещё более рельефной за счёт перепада высот — это добавит интереса. Обгонной будет дальняя прямая, которую ещё метров на 400 увеличат, так что там самое место для зоны DRS и обгонов.

С позиции зрителя Формулы-1 «Игора» мне нравится больше, чем «Сочи Автодром», потому что в Санкт-Петербурге стационарная трасса с широкими зонами безопасности, а в Сочи близко стены, и первая же ошибка для тебя станет последней. С точки зрения борьбы гравийные обочины и большие зоны вылета интереснее, потому что они оставляют шанс. Кроме того, асфальт здесь качественный. Даже в дождь, а у нас были тренировки на мокрой трассе, «держак» очень хороший», — считает Кирилл Ладыгин.

Трасса готова, транспорт – нет

И если для гонщиков пока в целом всё готово, то зрителям придётся набраться терпения и дождаться развития транспортной инфраструктуры. Автодром достаточно далеко от Санкт-Петербурга, и о сочинской истории, когда от аэропорта до трассы можно доехать за 15 минут, а от отеля до «Сочи Автодрома» легко пешком дойти за 5-10 минут, можно забыть. На «Игору» пока добраться можно либо автобусами, которые ходят по расписанию, либо на личном автомобиле.

Фото: Lada Sport Rosneft

Электрички в район трека тоже отправляются с Финляндского вокзала, но по прибытии в область надо будет либо потратиться на такси до «Игоры», либо подготовиться к не самому простому пешему походу по лесным тропкам и внезапно для себя обнаружить, что это только Северная столица ровная как стол, а в области уже есть вполне себе приличные перепады высот, штурмовать которые придётся на своих двоих. И хорошо, если посуху… Словом, поработать есть над чем.

До первого в истории Гран-при России Формулы-1 под Санкт-Петербургом ещё больше года, а работа по подготовке «Игоры» к этому событию уже началась. Пока только непосредственно на трассе, но хочется верить, что обещания организаторов и властей об улучшении транспортной доступности автодрома также будут воплощены в жизнь. Гоночный комплекс уже весьма неплох, так что если добираться до него окажется легче, чем сейчас, то и дожди будут только в радость — заезды станут лишь интереснее.