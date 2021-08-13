Мазепин — последний, Боттас и Перес провалились. 10 худших пилотов первой части сезона Ф-1

На протяжении всего сезона ваш автор в субъективном порядке расставлял пилотам оценки, и во время летнего перерыва мы традиционно подводим средние баллы по итогам первой половины чемпионата.



Представляем вторую десятку сводного рейтинга по итогам первых одиннадцати гонок.

20. Никита Мазепин (средний балл — 4,6 / всего — 50,5)

Не нужно было быть пророком, чтобы понимать, что в сезоне-2021 Мазепин будет за рулём худшей машины на стартовой решётке, а его единственный реальный соперник — партнёр по команде. И в этой дуэли Никита — как ни считай — проиграл в девяти случаях из одиннадцати.



В начале сезона россиянин не смог найти общий язык с новым шасси в Бахрейне и лишь в Монако получил новую машину — да и та оказалась на несколько килограммов тяжелее, чем у напарника. Но даже с учётом этих факторов россиянин и сам почти наверняка рассчитывал на большее. Последние гонки говорят о том, что Никита на верном пути — надеемся, во второй половине сезона-2021 борьба с Шумахером будет более острой.

19. Николас Латифи (5,1 / 56,5)

Второй год подряд канадский гонщик остаётся в тени Джорджа Расселла и никак не может опередить британца в квалификации. В 2021-м, когда «Уильямс» прибавил, разрыв стал ещё более очевиден: Расселл десять раз в одиннадцати квалификациях проходил в Q2 или Q3, Латифи — один раз. Это было в Имоле — Николас на старте прорвался на 12-е место, но поскользнулся на мокрой трассе, а при возвращении налетел на Мазепина.



В то же время у Николаса были и удачные уик-энды. Канадец, напомним, опередил Расселла в Венгрии, а до этого совсем немного уступил Джорджу на Гран-при Монако, хотя, в отличие от него, впервые выступал на машине Ф-1 в Монте-Карло. Тем не менее это слишком редкие вспышки скорости, чтобы отделаться от клейма рента-драйвера.

Машина Цуноды после аварии в Имоле Фото: Lars Baron/Getty Images

18. Юки Цунода (5,3 / 58,5)

Цунода в первой половине своего дебютного сезона прежде всего запомнился нецензурными эскападами в адрес своего гоночного инженера. И это паддок не без удовольствия простил бы молодому японцу, если бы не вторая проблема: частые и совершенно невынужденные аварии. За полсезона Цунода четырежды разбивал машину — в Имоле, Баку, Ле-Кастелле и на недавнем этапе в Венгрии.

В то же время какой-то выдающейся скорости Цунода пока тоже не демонстрирует. Спасает японца лишь то, что его напарник — Пьер Гасли, опытный пилот, доказавший свой талант успехами в прошлом году. Юки же пока доказал лишь то, что не умеет держать язык за зубами — в Венгрии он требовал, чтобы Гасли «свалил» с дороги.

17. Валттери Боттас (5,7 / 63)

Финн в 2021 году проводит свой худший сезон за «Мерседес». Лишь в Монако Валттери удавалось опережать Хэмилтона, а в остальных гонках он смотрелся на голову слабее напарника. Уже на втором этапе в Имоле финн был так плох, что сошёл в столкновении с «Уильямсом» Джорджа Расселла.



Низшей же точкой стал старт гонки в Венгрии: Валттери полностью провалился, пропустив весь состав «Ред Булл» и Ландо Норриса, а затем вынес всех их, заблокировав колёса на влажном асфальте. Этим финн, конечно, помог «Мерседесу» в борьбе с «Ред Булл», но постоянно так делать Валттери не сможет: ни один лимит расходов не покроет ремонт машины после каждого Гран-при.

Кими Райкконен Фото: Lars Baron/Getty Images

16. Кими Райкконен (5,8 / 63,5)

С трудом складывается сезон и для другого финского ветерана — Кими Райкконена. Временами экс-чемпион проводит неплохие гонки, часто отыгрывает позиции на первом круге, но в квалификациях Райкконен весь год смотрится слабо и проигрывает Джовинацци всё больше. В «Альфа Ромео» уже объявили скорость Кими на одном круге приоритетом номер один, но точно ли дело только в настройках?



Кими, всегда отличавшийся чистым пилотажем, в этом году стал совершать ошибки, которые ничем, кроме невнимательности, объяснить нельзя. Райкконен не рассчитал потерю прижимной силы позади Джовинацци в Португалии и на полном ходу протаранил машину напарника, а в конце одной из гонок Австрии не заметил Феттеля, на ровном месте отправив немца в отбойник. Точно ли «Альфе» нужен такой экс-чемпион?

15. Серхио Перес (6,0 / 66)

Переса взяли в «Ред Булл» в надежде на то, что опытный мексиканец станет более уверенным подспорьем для Ферстаппена, чем молодые Гасли и Албон, и отчасти эти ожидания Чеко оправдал. Так, в 11 квалификациях сезона пять раз попал в топ-4 — Албону в прошлом сезоне это удалось лишь раз.



В то же время Серхио допускает слишком много ошибок, а в сравнении с Ферстаппеном проблемы и вовсе выглядят катастрофическими. В целом Перес ближе к Максу, чем предыдущие напарники голландца, но картину портят испорченный ещё в спринте Гран-при Великобритании, проваленный Гран-при Эмилии-Романьи и другие неожиданные промахи. Но разве его предшественники были намного стабильнее?

Мик Шумахер на Гран-при Азербайджана Фото: Clive Rose/Getty Images

14. Мик Шумахер (6,1 / 67)

Мик — лучший новичок первой половины сезона. В младших сериях немец далеко не с первого сезона выходил на уровень, позволяющий реализовывать потенциал машины, но в сражении с Мазепиным Шумахер ведёт 9-2, а на фоне Цуноды выглядит куда более взрослым и сдержанным гонщиком.



Тем не менее идеальными выступления Мика тоже назвать нельзя. Шумахер слишком часто бьёт машины и пропустил из-за аварий уже две квалификации, а в Имоле не удержал автомобиль в режиме сейфти-кара. Учитывая скорость «Хааса», не сказать, что эти ошибки слишком дорого обошлись команде, но с точки зрения затрат на ремонт сотрудничество с немцем становится всё менее выгодным.

13. Лэнс Стролл (6,1 / 67,5)

Стролл очень бодро начал сезон и в четырёх первых квалификациях сезона трижды опередил Себастьяна Феттеля. Но стоило немцу освоиться за рулём новой для себя машины, и Лэнс снова оказался в тени напарника, стал допускать ошибки. Так, канадец разбил машину в квалификации в Баку, очень слабо выступил на Гран-при Австрии, а в первом повороте Гран-при Венгрии выбил с трассы Леклера и Риккардо.



Прогресс канадца нельзя не отметить, он хорошо выступил на Гран-при Эмилии-Романьи и Штирии, он по-прежнему превосходно стартует, но вот уже третий год подряд Лэнс остаётся очевидным вторым пилотом в команде. И это мы ещё не вспоминаем сезон-2018, в котором Лэнс в квалификациях проиграл дебютанту Сергею Сироткину со счётом 8-13.

Никита Мазепин, Антонио Джовинацци и Мик Шумахер на Гран-при Австрии Фото: Bryn Lennon/Getty Images

12. Антонио Джовинацци (6,2 / 68,5)

Первую половину сезона Джовинацци провёл весьма достойно, хотя «Альфа Ромео» окончательно скатилась в аутсайдеры и не способна по чистой скорости бороться за очки. Даже отдельные ошибки, как, например, авария в Баку, можно простить на фоне регулярных побед над Райкконеном.



Проблема в том, что даже до этого уровня Джовинацци двигался два с лишним года, и сейчас Антонио — самый возрастной пилот на решётке среди тех, кто никогда не был на подиуме. И не факт, что побед над Райкконеном 27-летнему итальянцу хватит для продления контракта с командой на следующий сезон.

11. Эстебан Окон (6,2 / 68,5)

Для Эстебана Окона победа на недавнем Гран-при Венгрии стала главным успехом в карьере — и француз в этом году действительно выступает здорово. Не обошлось без проблем, не всегда как следует вела себя машина, но худшего — как со Стоффелем Вандорном — не произошло: Эстебан достойно смотрится в паре с освоившимся за рулём Фернандо Алонсо.



После четверти сезона, когда Алонсо стал опережать Окона в квалификациях, а сам Эстебан два раза подряд выбыл в первом сегменте, казалось, что француз «посыпался» и так и останется в тени напарника. Но в Сильверстоуне гонщик получил новое шасси и вновь обрёл уверенность, впервые за несколько недель был быстрее напарника в квалификации и выиграл гонку.



Продолжение следует!