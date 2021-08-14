Президент Франции «помог» провалиться команде Ф-1. Легендарный Прост выдержал лишь 5 лет

По окончании гонки на «Хунгароринге» Эстебан Окон первые за тринадцать лет заставил включить «Марсельезу» в честь команды-победителя. История Формулы-1 помнит несколько французских команд, самой успешной из которых была «Рено». Великий концерн уже долгое время является единственным представителем Франции среди команд Ф-1. Последним французским коллективом в Королевских гонках, который не имел отношения к «Рено», был скромный «Прост», основанный четырехкратным чемпионом Формулы-1.

В начале 1990-х Ален Прост мог стать совладельцем «Лижье», но в итоге выбрал «Уильямс»

Интересно, что стать владельцем команды Ф-1 Ален Прост мог ещё в начале 1990-х. После расторжения контракта с «Феррари» в 1991 году Ален всерьёз задумался о своих дальнейших перспективах в Формуле-1. На тот момент Простом активно интересовались в «Макларене» и «Уильямсе». Рон Деннис планировал воссоздать легендарный дуэт Сенна – Прост, а Фрэнк Уильямс мечтал заполучить француза на фоне неудачных переговоров с Найджелом Мэнселлом. Однако, помимо двух заманчивых предложений от топ-команд, был у Алена Проста ещё один интересный вариант.

В конце 1991 года Ги Лижье изо всех сил пытался вытащить свою команду из затяжного кризиса. Годом ранее президент французского подразделения «Эльф» Ален Гийон разработал проект по спасению «Лижье». Согласно плану Гийона, модернизированная команда должна была стоять на трех столпах – моторы «Рено», инвестиции «Эльф» и личность Алена Проста. Именно легендарный пилот должен был стать одним из спасителей французской конюшни.

В операции по перестройке своего детища Лижье отводил Алену особую роль. Прост должен был стать не только пилотом и лицом команды, а ещё и принимать участие в управлении гоночным коллективом, по сути, став одним из совладельцев «Лижье». На стадии переговоров Ги Лижье понимал, с какими командами ему приходится бороться за Проста. Поэтому на словах он пытался всячески убедить Алена в его особом положении в новом коллективе. В свою очередь Прост, ощущая некую власть в данной ситуации, диктовал владельцу команды свои условия. В частности, Ален делал акцент на необходимости солидного бюджета – не менее 500 миллионов франков (примерно $ 90 миллионов по тогдашнему курсу). Также Прост настаивал на приглашении в команду конструктора Джона Барнарда, с которым он работал ещё в «Макларене». На озвученные великим пилотом требования Ги Лижье отреагировал спокойно, заверив Алена в их выполнении.

В январе 1992-го Прост приступил к тестированию нового болида «Лижье» – JS37. Кстати, обкатка новой машины проходила для Алена в режиме инкогнито. Французский пилот не хотел раньше времени афишировать свой переход в «Лижье». Для того чтобы его никто не узнал, пришлось даже надеть шлем другого пилота команды – Эрика Кома.

Казалось бы, Прост вот-вот примет новый вызов и подпишет соглашение с «Лижье», однако к концу января переговоры зашли в тупик. В первую очередь Алена настораживало отсутствие четкой стратегии в управлении французской команды. Напряженный диалог Проста с Лижье продолжался практически до начала сезона-1992. В итоге Ален окончательно отказал французской команде, выбрав «Уильямс» в качестве варианта продолжения карьеры.

Президент Франции обещал свою поддержку команде Проста

После триумфального сезона-1993 Ален Прост завершает карьеру пилота в Формуле-1. В то время пока четырехкратный чемпион отдыхал от мира Королевских гонок, «Лижье» переживал далеко не лучшие времена. После провального сезона-1992 Ги Лижье принял решение продать свою команду. Покупатель был найден в лице французского бизнесмена Сириля де Рувра. Однако владельцем команды Ф-1 он был совсем не долго. В 1993 году у предпринимателя возникли проблемы с законом (обвинения в мошенничестве) и дорогую игрушку пришлось выставить на продажу. Следующим собственником «Лижье» стал Флавио Бриаторе, который приобрел команду только ради поставок моторов «Рено» в «Бенеттон».

В конце концов, к середине 1990-х над «Лижье» нависла угроза исчезновения: команда буквально тонула в собственных проблемах. И здесь достаточно неожиданно на авансцену вышел президент Франции Жак Ширак. Лидер нации обеспокоился перспективой исчезновения единственной французской команды в Ф-1. Именно к Алену Просту обратился Ширак с просьбой сохранить представительство «трехцветных» в Королевских гонках. При этом президент Франции на словах пообещал поддержать команду Проста в Ф-1. Прежде всего, Ширак должен был помочь Алену найти спонсоров среди крупных французских компаний. Доводы президента смогли убедить четырехкратного чемпиона, и в феврале 1997-го он завершил сделку по приобретению «Лижье». Новая команда была названа в честь своего владельца – «Прост».

Дебют на болиде «Лижье». Едва не победили уже в первом сезоне

В первом сезоне команде Алена Проста пришлось использовать болид, разработанный ещё «Лижье». Так как времени до старта сезона оставалось впритык, возможности построить собственную машину попросту не было. Зато на старте проекта Просту удалось договориться с «Пежо» о поставках двигателей начиная с 1998 года.

Что касается пилотского состава, то болидами JS45 в сезоне-1997 должны были управлять, доставшийся по наследству от «Лижье», Оливье Панис и японский дебютант Синдзи Накано.

Так получилось, что дебютный сезон «Проста» стал самым успешным в непродолжительной истории французской команды. Машина, построенная Лоиком Бигуа, была относительно боеспособной, особенно в квалификациях. На некоторых этапах пилотам «Проста» удавалось квалифицироваться достаточно высоко. Однако не только по субботам демонстрировали скорость болиды «Проста» в том году — спасибо шинам «Бриджстоун», чей износ нередко был намного ниже, чем у «Гудьира» лидеров. Уже во второй гонке сезона Оливье Панису удалось завоевать первый в истории команды подиум (на первом этапе был финиш в очках).

Следующий финиш в тройке сильнейших команде принёс также Панис, финишировав на втором месте на трассе «Каталунья». Гонка в Испании вообще стала лучшей из тех, что французский пилот провел за рулем «Проста». В тот уик-энд у Оливье был реальный шанс стать победителем.

Вторую часть сезона «Прост» провел заметно хуже первой. На результатах команды во многом сказалась травма Оливье Паниса: из-за перелома ноги он пропустил семь этапов. В целом дебютный сезон для французской команды завершился весьма неплохо – 6-е место в Кубке конструкторов и статус крепкого середняка.

К следующему сезону «Прост» уже разработал собственный болид, оснащённый двигателем «Пежо». И с началом первых гонок руководство команды ждало разочарование. От прошлогодних результатов не осталось и следа. В 1998-м «Прост» уже не мог порадовать своих болельщиков ни яркими квалификациями, ни удачными гонками. За весь сезон французская команда смогла набрать только лишь один балл: Ярно Трулли финишировал шестым в дождевой гонке на «Спа-Франкоршаме».

Такое положение дел явно не устраивало Проста, и прямо по ходу сезона-1998 Ален пригласил в команду своего давнего знакомого – конструктора Джона Барнарда, которого он хотел видеть ещё в «Лижье». Однако и Барнард глобально не смог спасти ситуацию: «Прост» прибавил, но не на столько, чтобы регулярно бороться за очки. Ярким пятном для французской команды в сезоне-1999 стал Гран-при Европы. В гонке на «Нюрбургринге» Ярно Трулли удалось финишировать вторым. Этот результат, конечно же, не отражал реального положения дел и стал возможным только благодаря сумасшедшему характеру гонки.

Перед следующим сезоном в команде полностью сменился пилотский состав. Знакомый Алену Просту ещё по выступлениям за «Феррари» Жан Алези и новоиспеченный чемпион Формулы-3000 Ник Хайдфельд должны были защищать цвета «Проста» в сезоне-2000. Однако даже столь перспективный тандем ничего не мог поделать с неконкурентоспособными болидами французской команды. В 2000-м «Прост» впервые за весь сезон не смог набрать ни одного очка. В конце года на фоне провальных результатов французской команды в «Пежо» приняли решение покинуть Формулу-1. Так, перед новым сезоном у Алена Проста добавилась ещё одна непростая задача.

Невыполненные обещания Ширака – одна из причин гибели команды

Последний в истории сезон для команды «Прост» начинался крайне печально. Ещё в конце 2000 года от французов ушел их титульный спонсор Gauloises. Поиск финансирования стал главной задачей Алена Проста, особенно учитывая, что большая часть бюджета команды ушла на оплату двигателей «Феррари». Плюс ко всему «Просту» так и не помог президент Франции Жак Ширак, который на старте проекта обещал привести в команду крупных инвесторов. Однако крупные контракты с топливной компанией Total и медиагигантом Canal+ так и остались где-то в мечтах президента.

Искать именно французских спонсоров команде Алена Проста становилось всё труднее и труднее: в 2002 году должно было состояться возвращение «Рено» в Ф-1. И патриотично настроенные инвесторы переключали свое внимание на более внушительный проект, тем более на фоне неудач «Проста».

Помимо бюджета нестабильным в команде был ещё и пилотский состав. За сезон-2001 синий комбинезон «Проста» примерили на себя пять разных гонщиков. Ситуация с пилотами как нельзя лучше отражает тот хаос, что творился тогда в команде. Несмотря на кадровую чехарду, «Просту» всё же удалось набрать в последнем сезоне четыре очка. А в начале 2002 года команда была ликвидирована официально. Так достаточно печально закончилась попытка Алена Проста построить свою команду в Формуле-1.