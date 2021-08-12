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Лионель Месси обошёл Криштиану Роналду на аукционе за машину Ferrari 335 S — фото, история

Как Месси победил Роналду — в борьбе за самую дорогую на тот момент машину в мире
Максим Вершинин
Лионель Месси обошёл Криштиану Роналду на аукционе
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Аргентинец не хотел афишировать покупку прекрасной «Феррари», но проболтался итальянский миллиардер.

Один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира, один из самых успешных и титулованных игроков, владелец эксклюзивной Ferrari. Это описание подходит и для Криштиану Роналду, и для Лионеля Месси. Но если футбольное противостояние португальца и аргентинца будет продолжаться до конца их спортивной карьеры, то одно сражение CR7 уже проиграл Блохе. Битву на аукционе за один из самых дорогих автомобилей на планете.

Это в наши дни итальянская марка ассоциируется исключительно с Формулой-1, а в 50-е годы Ferrari весьма успешно выступала в гонках спорткаров. Одной из знаковых моделей этой дисциплины стал появившийся в 1957 году Ferrari 335 S — созданный «Скудерией» для борьбы с могучим Maserati 450S, оснащённым 400-сильным 4,5-литровым V8.

Фото: Artcurial Motorcars

Чтобы дать бой сопернику, сначала 320-сильную Ferrari 290 MM с 3,5-литровым V12 превратили в 380-сильную Ferrari 315 S с 3,8-литровым V12, а она эволюционировала в 390-сильный Ferrari 335 S с уже 4-литровым V12. Машину выставили в культовую гонку Mille Miglia, где экипаж испанца Альфонсо де Портаго попал в серьёзную аварию — из-за лопнувшего колеса спорткар оказался на обочине. Трагический инцидент унёс жизнь самого пилота, его американского штурмана Эдмунда Нельсона и 10 зрителей… Такая катастрофа не могла остаться незамеченной общественностью и поставила крест на культовой гонке — многочисленные жертвы вынудили власти Италии запретить проведение соревнований на дорогах общего пользования.

Фото: Artcurial Motorcars

Несмотря на гибель де Портаго и Нельсона, команда не стала отказываться от новой модели — за рулём 335 S выступали британцы Питер Коллинз, Майк Хоторн и Стирлинг Мосс, американец Фил Хилл, итальянец Луиджи Муссо, француз Морис Трентиньян, немец Вольфганг фон Трипс, а также ряд других пилотов. В 1957 году новинка помогла итальянской марке взять титул в чемпионате мира по гонкам спорткаров, но в следующем сезоне 335 S оказалась вне закона — отреагировав на катастрофу в ходе Mille Miglia и ряд других аварий, в чемпионате ограничили объём двигателей тремя литрами, поэтому Ferrari подготовила новую модель 250 TR, а четыре спорткара с кузовом работы Carrozzeria Scaglietti продолжили выступать в гонках рангом ниже.

Фото: Artcurial Motorcars

Из квартета выпущенных Ferrari 335 S только три при рождении были спорткарами этой модели — одну машину заводская команда сделала из имевшейся в её распоряжении более ранней Ferrari 315 S. Шасси №0674 с 3,8-литровым мотором в 1957 году дебютировало в марафоне «12 часов Себринга» под управлением Питера Коллинза и Мориса Трентиньяна, затем на Mille Miglia она оказалась в руках Вольфганга фон Трипса, а затем в рамках подготовки к «24 часам Ле-Мана» объём двигателя увеличили до 4,1 литра и доверили спорткар Майку Хоторну и Луиджи Муссо — дуэт лидировал со старта и стал первым в истории гонки экипажем, проехавшим круг со средней скоростью более 200 км/ч, но до финиша не добрался из-за поломки двигателя.

Затем тот же тандем выступил в Швеции, а потом машину вновь отправили в Маранелло, где спорткар получил новую переднюю часть кузова в стиле Ferrari 250 Testa Rossa — так команда улучшила охлаждение тормозов перед гонкой в Венесуэле. Хоторн и Муссо там не победили, хотя выиграла всё-таки Ferrari 335 S под управлением Питера Коллинза и Фила Хилла, но призовое место Майка и Луиджи помогло марке взять чемпионский титул.

Фото: Artcurial Motorcars

По возвращении в Италию спорткару вновь сменили двигатель — поскольку 335 S уже не могла участвовать в мировом первенстве сезона-1958, использовали один из оставшихся моторов — и в таком виде автомобиль продали Луиджи Кинетти в США, где он выступал в сине-белой ливрее частной команды North American Racing Team (N.A.R.T.) и даже принёс победу в Гран-при Кубы в Гаване экипажу Стирлинга Мосса и американца Мастена Грегори. Затем спорткар был арендован Майком Гарбером — под его началом машину выставляли в гонках швейцарец Гастон Андрей и британец Лэнс Ревентлоу. Несмотря на локальные успехи, большой славы спорткар своим пилотам уже не приносил и последняя официальная гонка с участием конкретного Ferrari 335 S состоялась на Багамской недели скорости в Нассау, где автомобиль сошёл из-за технических проблем.

Фото: Artcurial Motorcars

В 1960 году спорткар с шасси №0674 (интересно, что в Ле-Мане 1957 года машина участвовала под номером №0656 — Ferrari решила сэкономить на таможенных пошлинах и перед отправкой автомобиля во Францию с новой маркировкой шасси, а прежний №0674 вернула перед гонкой в Швеции) приобрёл архитектор из Пенсильвании Роберт Дасек, который спустя 10 лет перепродал автомобиль известному французскому коллекционеру Ferrari Пьерe Бардино. Собрание машин этого ценителя итальянской марки насчитывает не менее полусотни экземпляров, хранившихся в поместье (со своей частной гоночной трассой!) в коммуне Обюссон. В 1981-м модель отреставрировали, а в 2016 году владелец решил расстаться с одной из жемчужин своей коллекции и выставил спорткар на торги в аукционном доме Artcurial, который и нашёл нового владельца — 5 февраля в ходе аукциона Vente Retromobile 2016 by Artcurial Motorcars стало известно, что выпущенный в 1957 году Ferrari 335 S был продан за € 32 100 000.

Компания Proto Organisation, представлявшая интересы владельца спорткара, рассчитывала выручить за автомобиль € 28 000 000—32 000 000, так что итоговая сумма даже превзошла ожидания. Традиционно для подобных торгов имя покупателя не называли публично, но затем итальянский миллиардер Алессандро Прото, которому и принадлежит Proto Organisation, проговорился, что за уникальную Ferrari на аукционе борьбу вели… Криштиану Роналду и Лионель Месси!

Давние соперники по футболу сошлись и здесь, но история умалчивает, почему Блоха обскакал своего конкурента — то ли португалец поиздержался на покупке других эксклюзивных автомобилей и ему не хватило денег (что вряд ли), то ли он просто счёл, что никакая машина не стоит подобной суммы. В итоге победителем аукциона стал Месси. Правда, официально ни сам Лионель, ни его представители до сих пор не подтвердили эту информацию, а Proto Organisation оперативно удалила пресс-релиз со словами своего руководителя, раскрывшего личность покупателя Ferrari 335 S.

Фото: Artcurial Motorcars

В 2016 году итальянский спорткар был самым дорогим автомобилем в мире: в пересчёте на доллары, Ferrari 355 S продали за $ 35 730 510 (в комплекте с оригинальным «носом»), а предыдущим рекордсменом была ещё одна гоночная машина — Mercedes-Benz W196 1954 года с шасси 196 010 00006/54, который аукцион Bonhams в 2013 году продал за $ 29 600 000. Дороже 355 S только два других Ferrari — выпущенные в 1962 году купе 250 GTO — которые продали за $ 38 115 000 (шасси №3851GT ушло на аукционе Bonhams в 2014 году) и $ 48 405 000 (шасси №3413GT пустили с молотка на аукционе RM Sotheby's в 2018 году).

Фото: Artcurial Motorcars

Так что аргентинский футболист, новоиспечённый нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Аргентины, может быть спокоен — пока он не только лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины, шестикратный обладатель «Золотого мяча» и «Золотой бутсы», но и владелец одного из самых дорогих автомобилей в истории. И пусть у Криштиану Роналду есть Ferrari Monza SP2, но, кроме игрока «Ювентуса», такой же суперкар имеется и у Златана Ибрагимовича из «Милана», а вот Ferrari 355 S нет ни у португальца, ни у шведа.

Ради эксклюзивной «Феррари» Роналду пропустил тренировку. У Ибры такая уже есть Ради эксклюзивной «Феррари» Роналду пропустил тренировку. У Ибры такая уже есть
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Теги Авто Формула-1 Фото Лионель Месси •••

Заглавное фото: Artcurial Motorcars/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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