Перед брендом спорткаров не устоял даже Энцо Феррари. Теперь компанию возродил чемпион Ф-1

Чемпион Формулы-1 и Super GT, владелец собственных гоночных команд, советник Williams Racing, телеведущий и эксперт, триатлонист, отец и семьянин, в прошлом — амбассадор McLaren и Honda. Кажется, что это исчерпывающий перечень «титулов» Дженсона Баттона, но с 2021 года британец ещё и один из совладельцев бренда H.Radford (Coachbuilders) Ltd, который представил свой первый спорткар.

Компания Harold Radford & Co Limited появилась не сегодня и даже не вчера — в 1948 году британец Гарольд Рэдфорд основал кузовное ателье, которое занялось созданием эксклюзивных модификаций Aston Martin, Bentley и Mini. Среди клиентов фирмы значились участники группы The Beatles и даже Энцо Феррари (все они приобрели себе роскошные Mini), но такая славная аудитория не спасла бренд, равно как и работа с Ford (ателье Рэдфорда делало стеклопластиковый кузов для прототипов легендарного Ford GT40). Осенью 1966 года компания была ликвидирована, и, хотя через год появилась Harold Radford Coachbuilders (1967) Limited, которая выкупила права на торговую марку, возрождения не состоялось.

Очередная попытка возобновить производство автомобилей под знаковым для Великобритании именем пришлась на 90-е годы, но и там дело дальше громких обещаний не пошло. Однако ситуация резко поменялась к лучшему в наши дни, когда весной 2021 года компания H.Radford (Coachbuilders) Ltd, зарегистрированная ещё в 2015 году, внезапно анонсировала выход нового спорткара. Оптимизма придавал тот факт, что среди совладельцев фирмы оказался Дженсон Баттон.



Прославленный гонщик вместе с дизайнером Марком Стаббсом, телеведущим Антом Антстедом и юристом Роджером Белем заявил о желании наладить выпуск штучных автомобилей с эксклюзивным дизайном, построенных на шасси серийных моделей. С учётом того, что спрос на подобные продукты среди состоятельных клиентов вырос и в этот забытый было сегмент вернулись такие гранды, как Ferrari, Lamborghini, Bentley и Rolls-Royce, британский квартет мог рассчитывать на успех. Позиции нового-старого бренда дополнительно усилились, когда стало известно, что партнёром марки станет компания Lotus Engineering — от неё возрождённый Radford получил не только техническую поддержку и возможность использовать агрегаты от культовых спорткаров Lotus, но и славное наследие британского бренда. И всем этим фирма решила сразу же воспользоваться.

Первым же тизером новой модели в Radford раскрыли источник вдохновения — суперкар XXI века решили строить под впечатлением от гоночного Lotus Type 62 1969 года. Тот автомобиль являлся развитием представленного в 1966 году Lotus Type 47 Europa и оснащался 240-сильным 2-литровым мотором, спрятанным под весьма элегантным и аэродинамичным кузовом. Особых успехов модель в гонках не снискала, но была выбрана в качестве источника вдохновения при возрождении британской марки.

Чтобы усилить эффект от своей премьерной модели, H.Radford (Coachbuilders) Ltd не поскупилась и выкупила в США права на культовые ливреи табачной компании John Player & Sons и принадлежащего ей бренда Gold Leaf. Благодаря Колину Чепмэну этот бренд стал первым в истории Формулы-1 спонсором, в цвета которого были окрашены гоночные болиды. Ливрея Gold Leaf дебютировала на Lotus 49B британца Грэма Хилла в 1968 году, а затем на Lotus 72 бразильца Эмерсона Фиттипальди и австрийца Йохена Риндта, да и сам Lotus Type 62 щеголял характерной красно-бело-золотой раскраской. Затем эти цвета уступили место сдержанной, но не менее легендарной чёрно-золотой ливрее John Player Special, права на которую, похоже, также достались Radford.



Премьерный показ Radford Type 62-2 состоялся в США. Несмотря на то что модель предстала перед публикой в виде макета, в перспективах появления реальных спорткаров сомневаться не приходится. В качестве основы был взят Lotus Evora, у которого заимствовали шасси и двигатель. Естественно, не в исходном состоянии, а с доработками, соответствующими статусу эксклюзивной модели.

Lotus Evora Фото: Lotus

Алюминиевое шасси дополнительно усилили углепластиковой структурой безопасности, а в задней части разместили трубчатый подрамник, который одновременно выполняет две функции: техническую (увеличивает жёсткость кузова и улучшает ездовые повадки автомобиля) и эстетическую (часть структуры видно сзади из-под карбонового кузова). Всё это спрятано под углепластиковыми же кузовными панелями, стилизованными под Lotus Type 62. Интересно, что основная задача по созданию прижимной силы отдана на откуп плоскому днищу и развитому заднему диффузору, что позволило отказаться в базовой версии от заметных спойлера или антикрыла. Да и в более мощных вариантах никакой особой «дополнительной» аэродинамики нет, если не считать пары элегантных хвостиков-«дактейлов» на кромке кузова.

Фото: H.Radford (Coachbuilders) Ltd.

Базовый Type 62-2 именуется Classis и оснащается 3,5-литровым компрессорным V6 производства Toyota (аналогичный мотор устанавливается на модели Lotus). Но если для той же Evora 435 л.с. — максимум, то для Radford с этой отметки всё начинается. Мотор сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач, которую за доплату можно заменить 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.



«Средний» вариант Gold Leaf подразумевает тот же двигатель, но за счёт доработок уже 510-сильный, а в топовой комплектации под названием JPS с более агрессивным аэродинамическим обвесом кузова более производительный нагнетатель позволяет мотору выдавать уже 610 л.с. Для спорткара сухой массой в тонну показатели просто отличные! Обе версии оснащаются только «роботом», имеют блокировку заднего дифференциала с электронным управлением, более мощные тормоза AP Racing и большие по диаметру колёса (18 дюймов спереди и 19 дюймов сзади против 17/18 дюймов спереди/сзади у Classic). Купе получат регулируемую подвеску, созданную специально для новинки систему стабилизации от Bosch, и покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2. Над настройками ездовых повадок автомобиля будет работать лично Дженсон Баттон.

Фото: H.Radford (Coachbuilders) Ltd.

О доступных для Radford Type 62-2 Classic цветах кузова информации нет, но вот Radford Type 62-2 Gold Leaf и Radford Type 62-2 JPS получат фирменные ливреи в спонсорских цветах одноимённых брендов. Дополнят исторические цвета современные технологии. Салон спорткара хоть пока и не раскрыт, но уже известно, что в оснащение войдут камеры заднего вида, цифровая панель приборов, встроенная телеметрия, мультимедиа, система подъёма передней части кузова для преодоления лежачих полицейских, а для пущего комфорта владельцев модный британский бренд Mason & Sons подготовит специальный набор багажных сумок.

Фото: H.Radford (Coachbuilders) Ltd.

H.Radford (Coachbuilders) Ltd обещает учитывать пожелания покупателей при работе над дизайном экстерьера и интерьера каждого конкретного экземпляра, что не так и сложно, учитывая тираж модели. Всего будет сделано 62 экземпляра Radford Type 62-2 и лишь 12 автомобилей в исполнении Gold Leaf. Сборку первых автомобилей, стоимость которых не названа (известно лишь, что в цену включён трек-день с участием Дженсона Баттона), планируют начать в США уже до конца 2021 года, а передать готовые спорткары покупателям фирма собирается уже в 2022 году.

Фото: H.Radford (Coachbuilders) Ltd.

Заявлено, что больше половины из запланированных к производству автомобилей уже нашли своих владельцев, которые являются либо ценителями исторических Lotus, либо почитателями гоночного таланта Дженсона Баттона, либо любителями эксклюзивных спорткаров, а то и всеми разом.