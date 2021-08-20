Секреты «Мерседеса» — в «Ред Булл»! Неужели «быки» снова поменяют гонщика?

Когда в конце прошлого года «Ред Булл» объявил о контракте с Серхио Пересом, от мексиканца ожидали большего, чем 1-10 в квалификациях с Ферстаппеном и пятое место в чемпионате — в составе «Рейсинг Пойнт» в прошлом году Чеко был выше. И внезапно в интернете появились слухи о том, что «Ред Булл» ведёт переговоры с Валттери Боттасом.

В Милтон-Кинсе недовольны очередным вторым пилотом и готовы взять гонщика из стана врага? Почти, но нет.

Зачем «Ред Булл» Боттас?

Согласно первоначальному сообщению в одном из автоспортивных блогов, инициатором переговоров выступила сторона Боттаса, обратившаяся к «Ред Булл». И с этой точки зрения ничего незаурядного не произошло — гонщик, который, судя по всему, теряет место в команде, рассылает резюме всем потенциальным работодателям.



Рассчитывает ли Валттери получить место Переса? Вряд ли. Серхио уступает Ферстаппену, но куда меньше, чем Албон и Гасли ранее — тоже не самые последние гонщики в пелотоне. При этом, считается, что причины проблем напарников Макса в особенностях шасси «Ред Булл». «Эта машина настраивается иначе. На ней время на круге ищешь другими способами», — оценил разницу со своим предыдущем автомобилем Перес.

Хэмилтон и Боттас на презентации шасси 2022 года в Сильверстоуне Фото: Michael Regan/Getty Images

Но со следующего года все команды строят совершенно новые шасси, и Перес — часть этого процесса. Неизвестно, какими именно получатся машины 2022 года и кто будет смотреться на них лучше, а потому нет смысла брать пилота со стороны, которому придётся заново знакомиться с командой и вливаться в проект нового шасси на столь поздней стадии.



В то же время Валттери может быть полезен «Ред Булл» как резервный пилот — у него достаточно опыта и есть скорость, понимание процессов изнутри и свежий взгляд. Взамен Боттас может получить, например, поддержку своей раллийной программы и дебютировать в WRC. И вместе с этим все эти контакты могут быть попыткой давления на Тото Вольфа, намёк на то, что финн готов уйти к конкурентам и поделиться с ними всеми секретами.

Шанс для Гасли?

Нельзя исключать, что в «Ред Булл» всё же решили избавиться от Серхио Переса — Чеко не является воспитанником программы, а раз уж в следующем году Формула-1 переходит на принципиально новые шасси, то лучше дать ещё один шанс Пьеру Гасли — он сделал всё необходимое и даже больше, чтобы заслужить его. Француз куда сильнее и опытнее, чем в 2019-м, и даже если кому-то такое решение покажется признанием ошибки, контракт с Боттасом в такой ситуации выглядел бы полной капитуляцией.

Ферстаппен и Гасли перед Гран-при Венгрии Фото: Bryn Lennon/Getty Images

В то же время с Пьером Гасли в «Ред Булл» уже договорились о контракте с «Альфа Таури» на сезон-2022. Но тогда вместо Переса логичнее было бы попробовать Алекса Албона, который за три этапа DTM дважды поднимался на подиум (третьи места в Монце и Золдере) и идёт в чемпионате пятым, а также работает в качестве резервного пилота «Ред Булл». «Интересно взглянуть на происходящее со стороны, я многому учусь у Макса и Серхио, но, конечно, не хотел бы заниматься этим всю жизнь», — отметил недавно тайский пилот.



У «Ред Булл» в запасе ещё есть пилоты из молодёжной программы, однако в «Ред Булл» им пока рано. Так, Юки Цунода пока не демонстрирует скорости и стабильности, которые требуются от пилота топ-команды.



Можно придумать ещё несколько экзотических вариантов (Хюлькенберг, Квят...), однако никто из них не будет лучше перечисленных выше гонщиков. И если уж «Ред Булл» не подходят ни Перес, ни Гасли, ни Албон, тогда действительно имеет смысл взять Валттери Боттаса — но такой сценарий маловероятен.

«Ред Булл» нужна стабильность

Семь лет в «Ред Булл» выстраивали свою команду, чтобы навязать борьбу «Мерседесу», и лишь в сезоне-2021 всё в Милтон-Кинсе собралось воедино — столь сильны австрийцы не были со своих чемпионских лет в начале 2010-х. При этом текущий сезон станет последним для текущего цикла технического регламента, а сезон-2022 откроет новый.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер с Пересом и Ферстаппеном Фото: Mark Thompson/Getty Images

В следующем году инженеров неизбежно ждут детские проблемы машин, нехватка километража и проблемы с поисками самых базовых настроек — в такой ситуации взаимопонимание между пилотами и инженерами выходит на первый план. Маловероятно, что в «Ред Булл» рассматривают сценарий с заменой Переса — команде нужны его опыт и скорость.



С другой стороны, в Милтон-Кинсе найдётся место и для Валттери Боттаса — если он готов распрощаться с Формулой-1 и ограничиться ролью резервиста, здесь его примут с распростёртыми объятиями. Но на большее финну в «Ред Булл» рассчитывать не стоит.