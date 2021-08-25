Титул, контракты, Мазепин. Главные интриги перед рестартом сезона Формулы-1

Макс потерял лидерство в чемпионате, но у Льюиса лишь минимальное преимущество. А у «Макларена» в борьбе с «Феррари» его не осталось совсем.

Формула-1 возвращается после традиционного летнего перерыва — в эти выходные на легендарном автодроме «Спа-Франкоршам» состоится 12-й этап сезона-2021. Самое время вспомнить главные интриги текущего сезона.

Льюис против Макса — главная битва последних лет

Долгие годы в паддоке мечтали увидеть прямое сражение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена в борьбе за титул — и теперь это стало реальностью. В одиннадцати гонках голландец одержал пять побед, Льюис — только четыре, но лидирует в чемпионате, опережая гонщика «Ред Булл» на восемь очков.

Такой расклад в первую очередь обусловлен столкновением Хэмилтона и Ферстаппена в Сильверстоуне, когда Макс сошёл уже на первом круге. После победы в Великобритании Льюис отыграл почти всё отставание в чемпионате, а в Венгрии — прямо перед летним перерывом — Ферстаппен вновь попал в аварию на первом круге: на этот раз Валттери Боттас спровоцировал немалый завал.

Завал на старте Гран-при Венгрии Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Хорошая новость для «Ред Булл» лишь в том, что теперь Ферстаппен снова стал в терминологии Монтойи охотником и может выступать в привычном для себя агрессивном амплуа. В то же время былого преимущества, которое обеспечило «Ред Булл» пять побед подряд в первой фазе сезона, после «Сильверстоуна» и обновлений «Мерседеса» у австрийцев, похоже, нет.

Продолжается борьба двух грандов и в Кубке конструкторов. В прошлом году «Мерседес» завоевал рекордный седьмой титул подряд — ни одна команда в истории Формулы-1 не побеждала так долго — и получила шанс на восьмое чемпионство подряд. Если всё-таки победит «Ред Булл», им нагонять серию немецкой команды как минимум до 2027-го.

«Феррари» и «Макларен» делят третье место

В Кубке конструкторов продолжается сражение двух легендарных команд — «Феррари» и «Макларена». Борьба, правда, лишь за третье место, зато непредсказуемая — по итогам первых 11 гонок этого года Маранелло и Уокинг набрали равное количество очков.

Тут необходимо вновь оговориться и вспомнить Гран-при Венгрии: Боттас и Стролл вывели из строя обоих гонщиков «Макларена» уже в первом повороте. Леклер в том эпизоде тоже сошёл, но Карлос Сайнс в итоге оказался одним из тех, кто выиграл больше всех: после штрафа Феттеля испанец оказался третьим.

Риккардо и Леклер на старте Гран-при Франции Фото: Clive Rose/Getty Images

Расстановка сил в середине пелотона часто зависит от того, подходит ли машине трасса, и в этом смысле «Макларен» смотрится стабильнее «Феррари». Но у «Скудерии» преимущество в пилотах — Сайнс освоился за рулём новой машины гораздо быстрее Риккардо и принёс своей команде в полтора раза больше очков.

К тому же в Маранелло готовят обновление мотора, которое в теории должно дать машине дополнительные 10 лошадиных сил. Это может стать решающим преимуществом, учитывая, что в квалификациях в Барселоне, Ле-Кастелле и Сильверстоуне «Феррари» уже была быстрее.

Боттас надеется удержаться в команде

Главная интрига трансферного рынка: когда «Мерседес» объявит о замене Боттаса на Расселла? В паддоке никто не сомневается, что финна не продлят на следующий сезон: Валттери стабильно медленнее Хэмилтона, допускает ошибки и выступает так, словно у него третья по скорости машина в пелотоне. И, возможно, такой спад гонщику простили бы — не будь Джорджа Расселла.

Расселл и Боттас после столкновения в Имоле Фото: Hasan Bratic/picture alliance via Getty Images

Британец выступает за «Уильямс» уже третий сезон подряд и добился в этой команде всего, что позволяла машина. Когда Джордж впервые сел в автомобиль из Гроува, это была безнадёжно худшая техника в пелотоне. В этом году Расселл в 10 квалификациях из 11 выходил во второй сегмент, при этом дважды — добирался и до третьего. А на «Хунгароринге» он принёс команде очки — миссия выполнена. К тому же победу в гонке «Мерседес» задолжал Джорджу ещё в прошлом году — какой смысл держать такого гонщика так далеко?

Впрочем, пока официального объявления «Мерседеса» о составе пилотов нет, у Валттери есть шансы, хотя и минимальные. Нельзя исключать, что после перерыва Боттас со свежими силами начнёт опережать Хэмилтона и Ферстаппена — тогда уволить Валттери Вольфу будет намного сложнее. Менеджмент Боттаса, по слухам, уже заигрывает «Ред Булл», хотя шансов сесть в боевую машину этой команды у Валттери ещё меньше.

У Риккардо проблемы

Весьма посредственно текущий сезон проводит и Даниэль Риккардо. 11 гонок австралийцу не хватило, чтобы освоиться за рулём «Макларена» — он стабильно медленнее Норриса как на быстром круге, так и на дистанции. В квалификациях Дэн проигрывает 3-8, в чемпионате — 50-113.



Сезон-2021 может стать серьёзным ударом по репутации Риккардо — таким же, какой он сам в 2014-м нанёс по репутации Себастьяна Феттеля, который в итоге ушёл из команды. В паддоке считается, что Даниэль покинул «Ред Булл», отказавшись от прямого соперничества с Ферстаппеном. Не придётся ли из-за Норриса отказываться и от «Макларена»?

Вылет Цуноды в тренировках перед Гран-при Венгрии Фото: Mario Renzi — Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Цунода разочаровывает

Весьма паршиво складывается сезон и для Юки Цуноды — дебютант регулярно допускает ошибки, бьёт машины в ситуациях, когда рисковать нет нужды, и лишь изредка оказывается в очках. От казавшегося в Ф-2 рассудительным и просчитывающим последствия дебютанта ожидали несколько другого.

В Ф-1 Цунода попал не без помощи «Хонды», и отношения «Ред Булл» с японцами продолжатся и после их ухода: вся моторостроительная программа Милтон-Кинса построена на японских разработках. Так что японский паспорт по-прежнему будет помогать Юки, но и этого может не хватить на фоне успехов Юри Випса и Лайама Лоусона в Формуле-2.

Мазепину нужно нагонять

Для Никиты Мазепина первая половина дебютного сезона сложилась очень непросто. Начиная с Гран-при Бахрейна, где россиянин несколько раз вылетал с трассы, он оказался на шаг позади Шумахера в плане пройденных за рулём километров. Как итог — 9-2 в пользу Мика и в квалификациях, и в гонках.

Тем не менее Мазепин прибавляет, допускает в последних гонках меньше ошибок, чем Шумахер (и они не столь критичны), а когда появляется шанс — смело атакует и проходит Мика. Как, например, на недавнем Гран-при Великобритании. Гонка в Бельгии — ещё один шанс для россиянина превзойти немца. Год назад, выступая в Спа в Формуле-2, он «привёз» Мику 0,4 секунды в квалификации.