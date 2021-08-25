Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Ф-1 в сезоне-2021: сражение Хэмилтона и Ферстаппена, борьба «Макларена» и «Феррари», дебют Мазепина

Титул, контракты, Мазепин. Главные интриги перед рестартом сезона Формулы-1
Дмитрий Захарченко
Ф-1 в сезоне-2021
Комментарии
Макс потерял лидерство в чемпионате, но у Льюиса лишь минимальное преимущество. А у «Макларена» в борьбе с «Феррари» его не осталось совсем.

Формула-1 возвращается после традиционного летнего перерыва — в эти выходные на легендарном автодроме «Спа-Франкоршам» состоится 12-й этап сезона-2021. Самое время вспомнить главные интриги текущего сезона.

Льюис против Макса — главная битва последних лет

Долгие годы в паддоке мечтали увидеть прямое сражение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена в борьбе за титул — и теперь это стало реальностью. В одиннадцати гонках голландец одержал пять побед, Льюис — только четыре, но лидирует в чемпионате, опережая гонщика «Ред Булл» на восемь очков.

Такой расклад в первую очередь обусловлен столкновением Хэмилтона и Ферстаппена в Сильверстоуне, когда Макс сошёл уже на первом круге. После победы в Великобритании Льюис отыграл почти всё отставание в чемпионате, а в Венгрии — прямо перед летним перерывом — Ферстаппен вновь попал в аварию на первом круге: на этот раз Валттери Боттас спровоцировал немалый завал.

Завал на старте Гран-при Венгрии

Завал на старте Гран-при Венгрии

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Хорошая новость для «Ред Булл» лишь в том, что теперь Ферстаппен снова стал в терминологии Монтойи охотником и может выступать в привычном для себя агрессивном амплуа. В то же время былого преимущества, которое обеспечило «Ред Булл» пять побед подряд в первой фазе сезона, после «Сильверстоуна» и обновлений «Мерседеса» у австрийцев, похоже, нет.

Продолжается борьба двух грандов и в Кубке конструкторов. В прошлом году «Мерседес» завоевал рекордный седьмой титул подряд — ни одна команда в истории Формулы-1 не побеждала так долго — и получила шанс на восьмое чемпионство подряд. Если всё-таки победит «Ред Булл», им нагонять серию немецкой команды как минимум до 2027-го.

«Ред Булл» буквально разбит, инициатива опять у «Мерседеса». Итоги Гран-при Венгрии «Ред Булл» буквально разбит, инициатива опять у «Мерседеса». Итоги Гран-при Венгрии
Хэмилтон не первый и даже не второй! 10 лучших пилотов первой части сезона Ф-1 Хэмилтон не первый и даже не второй! 10 лучших пилотов первой части сезона Ф-1

«Феррари» и «Макларен» делят третье место

В Кубке конструкторов продолжается сражение двух легендарных команд — «Феррари» и «Макларена». Борьба, правда, лишь за третье место, зато непредсказуемая — по итогам первых 11 гонок этого года Маранелло и Уокинг набрали равное количество очков.

Тут необходимо вновь оговориться и вспомнить Гран-при Венгрии: Боттас и Стролл вывели из строя обоих гонщиков «Макларена» уже в первом повороте. Леклер в том эпизоде тоже сошёл, но Карлос Сайнс в итоге оказался одним из тех, кто выиграл больше всех: после штрафа Феттеля испанец оказался третьим.

Риккардо и Леклер на старте Гран-при Франции

Риккардо и Леклер на старте Гран-при Франции

Фото: Clive Rose/Getty Images

Расстановка сил в середине пелотона часто зависит от того, подходит ли машине трасса, и в этом смысле «Макларен» смотрится стабильнее «Феррари». Но у «Скудерии» преимущество в пилотах — Сайнс освоился за рулём новой машины гораздо быстрее Риккардо и принёс своей команде в полтора раза больше очков.

К тому же в Маранелло готовят обновление мотора, которое в теории должно дать машине дополнительные 10 лошадиных сил. Это может стать решающим преимуществом, учитывая, что в квалификациях в Барселоне, Ле-Кастелле и Сильверстоуне «Феррари» уже была быстрее.

Какой же Феттель классный! Благословляет на браки, строит отели для пчёл, делает сюрпризы Какой же Феттель классный! Благословляет на браки, строит отели для пчёл, делает сюрпризы
«Для Формулы-1 трасса обалденная». Что думают гонщики о будущем доме Гран-при России «Для Формулы-1 трасса обалденная». Что думают гонщики о будущем доме Гран-при России

Боттас надеется удержаться в команде

Главная интрига трансферного рынка: когда «Мерседес» объявит о замене Боттаса на Расселла? В паддоке никто не сомневается, что финна не продлят на следующий сезон: Валттери стабильно медленнее Хэмилтона, допускает ошибки и выступает так, словно у него третья по скорости машина в пелотоне. И, возможно, такой спад гонщику простили бы — не будь Джорджа Расселла.

Расселл и Боттас после столкновения в Имоле

Расселл и Боттас после столкновения в Имоле

Фото: Hasan Bratic/picture alliance via Getty Images

Британец выступает за «Уильямс» уже третий сезон подряд и добился в этой команде всего, что позволяла машина. Когда Джордж впервые сел в автомобиль из Гроува, это была безнадёжно худшая техника в пелотоне. В этом году Расселл в 10 квалификациях из 11 выходил во второй сегмент, при этом дважды — добирался и до третьего. А на «Хунгароринге» он принёс команде очки — миссия выполнена. К тому же победу в гонке «Мерседес» задолжал Джорджу ещё в прошлом году — какой смысл держать такого гонщика так далеко?

Впрочем, пока официального объявления «Мерседеса» о составе пилотов нет, у Валттери есть шансы, хотя и минимальные. Нельзя исключать, что после перерыва Боттас со свежими силами начнёт опережать Хэмилтона и Ферстаппена — тогда уволить Валттери Вольфу будет намного сложнее. Менеджмент Боттаса, по слухам, уже заигрывает «Ред Булл», хотя шансов сесть в боевую машину этой команды у Валттери ещё меньше.

Секреты «Мерседеса» — в «Ред Булл»! Неужели «быки» снова поменяют гонщика? Секреты «Мерседеса» — в «Ред Булл»! Неужели «быки» снова поменяют гонщика?
Решится ли «Мерседес» на перемены и что с россиянами? Главные интриги трансферов в Ф-1 Решится ли «Мерседес» на перемены и что с россиянами? Главные интриги трансферов в Ф-1

У Риккардо проблемы

Весьма посредственно текущий сезон проводит и Даниэль Риккардо. 11 гонок австралийцу не хватило, чтобы освоиться за рулём «Макларена» — он стабильно медленнее Норриса как на быстром круге, так и на дистанции. В квалификациях Дэн проигрывает 3-8, в чемпионате — 50-113.

Сезон-2021 может стать серьёзным ударом по репутации Риккардо — таким же, какой он сам в 2014-м нанёс по репутации Себастьяна Феттеля, который в итоге ушёл из команды. В паддоке считается, что Даниэль покинул «Ред Булл», отказавшись от прямого соперничества с Ферстаппеном. Не придётся ли из-за Норриса отказываться и от «Макларена»?

Вылет Цуноды в тренировках перед Гран-при Венгрии

Вылет Цуноды в тренировках перед Гран-при Венгрии

Фото: Mario Renzi — Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Цунода разочаровывает

Весьма паршиво складывается сезон и для Юки Цуноды — дебютант регулярно допускает ошибки, бьёт машины в ситуациях, когда рисковать нет нужды, и лишь изредка оказывается в очках. От казавшегося в Ф-2 рассудительным и просчитывающим последствия дебютанта ожидали несколько другого.

В Ф-1 Цунода попал не без помощи «Хонды», и отношения «Ред Булл» с японцами продолжатся и после их ухода: вся моторостроительная программа Милтон-Кинса построена на японских разработках. Так что японский паспорт по-прежнему будет помогать Юки, но и этого может не хватить на фоне успехов Юри Випса и Лайама Лоусона в Формуле-2.

5 гонщиков, которые разочаровали нас в первой половине сезона Формулы-1 5 гонщиков, которые разочаровали нас в первой половине сезона Формулы-1
Мазепин — последний, Боттас и Перес провалились. 10 худших пилотов первой части сезона Ф-1 Мазепин — последний, Боттас и Перес провалились. 10 худших пилотов первой части сезона Ф-1

Мазепину нужно нагонять

Для Никиты Мазепина первая половина дебютного сезона сложилась очень непросто. Начиная с Гран-при Бахрейна, где россиянин несколько раз вылетал с трассы, он оказался на шаг позади Шумахера в плане пройденных за рулём километров. Как итог — 9-2 в пользу Мика и в квалификациях, и в гонках.

Мазепин уверенно последний, но провал ли это? Итоги первой части сезона Ф-1 для россиянина Мазепин уверенно последний, но провал ли это? Итоги первой части сезона Ф-1 для россиянина

Тем не менее Мазепин прибавляет, допускает в последних гонках меньше ошибок, чем Шумахер (и они не столь критичны), а когда появляется шанс — смело атакует и проходит Мика. Как, например, на недавнем Гран-при Великобритании. Гонка в Бельгии — ещё один шанс для россиянина превзойти немца. Год назад, выступая в Спа в Формуле-2, он «привёз» Мику 0,4 секунды в квалификации.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021