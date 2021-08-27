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Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: все контракты с гонщиками и последние слухи, таблица

«Ред Булл» сделал свой ход на трансферном рынке Ф-1. Чем ответит «Мерседес»?
«Чемпионат»
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В одной таблице — вся главная информация о составах: уже подписанные контракты и основные слухи про гонщиков.

После окончания летней паузы в Формуле-1 команды продолжают закрывать вакансии на сезон-2022. «Ред Булл» не стал тянуть и подтвердил новое однолетнее соглашение с Серхио Пересом. Теперь все взгляды окончательно направлены в сторону «Мерседеса», где никак не могут определиться с тем, повышать ли Джорджа Расселла или оставить ещё на сезончик Валттери Боттаса.

В целом до сих пор в чемпионате остаётся шесть [с половиной] вакансий: одна в «Мерседесе», одна в «Альфа Таури» и по две в «Альфа Ромео» и «Уильямсе». Мик Шумахер, судя по последним заявлениям, никуда от «Хааса» не денется, но порядка ради можем пока убрать его из числа подтверждённых пилотов.

Версия от 27 августа 2021 года:

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
Мерседес№44. Льюис Хэмилтон№63. Джордж Расселл
№77. Валттери Боттас
Ред Булл№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
Макларен№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
Феррари№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
Астон Мартин№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
Альпин№14. Фернандо Алонсо
№31. Эстебан Окон
Альфа Таури№10. Пьер Гасли№22. Юки Цунода
Юри Випс
Лайам Лоусон
№28. Александер Албон
Альфа Ромео№99. Антонио Джовинацци
№7. Кими Райкконен
Каллум Айлотт
Роберт Шварцман
№77. Валттери Боттас
Чжоу Гуаньюй
Тео Пуршер
№27. Нико Хюлькенберг
№88. Роберт Кубица
Хаас№9. Никита Мазепин№47. Мик Шумахер
Каллум Айлотт
Роберт Шварцман
Уильямс№6. Николас Латифи
№63. Джордж Расселл
№77. Валттери Боттас
Ник де Врис
№27. Нико Хюлькенберг
№26. Даниил Квят
Чжоу Гуаньюй
Оскар Пиастри
Стоффель Вандорн
№28. Александер Албон

Свежие изменения в таблице выделены курсивом.

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