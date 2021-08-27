«Ред Булл» сделал свой ход на трансферном рынке Ф-1. Чем ответит «Мерседес»?
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В одной таблице — вся главная информация о составах: уже подписанные контракты и основные слухи про гонщиков.
После окончания летней паузы в Формуле-1 команды продолжают закрывать вакансии на сезон-2022. «Ред Булл» не стал тянуть и подтвердил новое однолетнее соглашение с Серхио Пересом. Теперь все взгляды окончательно направлены в сторону «Мерседеса», где никак не могут определиться с тем, повышать ли Джорджа Расселла или оставить ещё на сезончик Валттери Боттаса.
В целом до сих пор в чемпионате остаётся шесть [с половиной] вакансий: одна в «Мерседесе», одна в «Альфа Таури» и по две в «Альфа Ромео» и «Уильямсе». Мик Шумахер, судя по последним заявлениям, никуда от «Хааса» не денется, но порядка ради можем пока убрать его из числа подтверждённых пилотов.
Версия от 27 августа 2021 года:
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|Мерседес
|№44. Льюис Хэмилтон
|№63. Джордж Расселл
№77. Валттери Боттас
|Ред Булл
|№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
|Макларен
|№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
|Феррари
|№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
|Астон Мартин
|№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
|Альпин
|№14. Фернандо Алонсо
№31. Эстебан Окон
|Альфа Таури
|№10. Пьер Гасли
|№22. Юки Цунода
Юри Випс
Лайам Лоусон
№28. Александер Албон
|Альфа Ромео
|№99. Антонио Джовинацци
№7. Кими Райкконен
Каллум Айлотт
Роберт Шварцман
№77. Валттери Боттас
Чжоу Гуаньюй
Тео Пуршер
№27. Нико Хюлькенберг
№88. Роберт Кубица
|Хаас
|№9. Никита Мазепин
|№47. Мик Шумахер
Каллум Айлотт
Роберт Шварцман
|Уильямс
|№6. Николас Латифи
№63. Джордж Расселл
№77. Валттери Боттас
Ник де Врис
№27. Нико Хюлькенберг
№26. Даниил Квят
Чжоу Гуаньюй
Оскар Пиастри
Стоффель Вандорн
№28. Александер Албон
Свежие изменения в таблице выделены курсивом.
Новость по темеМик Шумахер намекнул, что останется в «Хаасе» в 2022-м
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