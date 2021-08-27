«Ред Булл» сделал свой ход на трансферном рынке Ф-1. Чем ответит «Мерседес»?

В одной таблице — вся главная информация о составах: уже подписанные контракты и основные слухи про гонщиков.

После окончания летней паузы в Формуле-1 команды продолжают закрывать вакансии на сезон-2022. «Ред Булл» не стал тянуть и подтвердил новое однолетнее соглашение с Серхио Пересом. Теперь все взгляды окончательно направлены в сторону «Мерседеса», где никак не могут определиться с тем, повышать ли Джорджа Расселла или оставить ещё на сезончик Валттери Боттаса.

В целом до сих пор в чемпионате остаётся шесть [с половиной] вакансий: одна в «Мерседесе», одна в «Альфа Таури» и по две в «Альфа Ромео» и «Уильямсе». Мик Шумахер, судя по последним заявлениям, никуда от «Хааса» не денется, но порядка ради можем пока убрать его из числа подтверждённых пилотов.

Версия от 27 августа 2021 года:

Команда Пилоты с контрактами Кандидаты Мерседес №44. Льюис Хэмилтон №63. Джордж Расселл

№77. Валттери Боттас Ред Булл №33. Макс Ферстаппен

№11. Серхио Пeрес Макларен №3. Даниэль Риккардо

№4. Ландо Норрис Феррари №16. Шарль Леклер

№55. Карлос Сайнс Астон Мартин №18. Лэнс Стролл

№5. Себастьян Феттель Альпин №14. Фернандо Алонсо

№31. Эстебан Окон Альфа Таури №10. Пьер Гасли №22. Юки Цунода

Юри Випс

Лайам Лоусон

№28. Александер Албон Альфа Ромео №99. Антонио Джовинацци

№7. Кими Райкконен

Каллум Айлотт

Роберт Шварцман

№77. Валттери Боттас

Чжоу Гуаньюй

Тео Пуршер

№27. Нико Хюлькенберг

№88. Роберт Кубица Хаас №9. Никита Мазепин №47. Мик Шумахер

Каллум Айлотт

Роберт Шварцман Уильямс №6. Николас Латифи

№63. Джордж Расселл

№77. Валттери Боттас

Ник де Врис

№27. Нико Хюлькенберг

№26. Даниил Квят

Чжоу Гуаньюй

Оскар Пиастри

Стоффель Вандорн

№28. Александер Албон

Свежие изменения в таблице выделены курсивом.