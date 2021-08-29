Нас обманули: Гран-при Бельгии сорвали чиновники Формулы-1, а не дожди

Дождь в районе Спа застал ФИА врасплох. В общей сложности беспомощное стояние при «Красной воде» продолжалось три часа 47 минут — все в паддоке выглядели настолько озабоченными, словно только что узнали о том, что здесь вообще бывают осадки.



Далеко не в первый раз Формуле-1 приходится сворачиваться из-за неподходящих условий на трассе, но впервые это выглядело настолько коряво и бессмысленно. И всего этого можно было бы избежать, если бы устроители первенства заранее предусмотрели подобное развитие событий. Не стоит кивать на погоду, это обман: Гран-при фактически сорван из-за чиновников ФИА, а не «внезапного» дождя.

Стояние для красоты

После того, как гонщики впервые покинули боксы в воскресенье, 29 августа, автомобиль безопасности возил их по трассе два круга. Гонка в этот момент формально считалась не стартовавшей — процедура старта была отложена. На что рассчитывали промоутеры? Прогнозы чётко указывали на продолжение дождя и ухудшение условий. Раньше не возникало проблем с тем, чтобы при старте за автомобилем безопасности засчитывать первые круги как пройденную дистанцию. В ФИА и правда надеялись выстроить пелотон на решётке для старта с места?



Если бы те прогревочные круги за сейфти-каром были бы засчитаны, не пришлось бы ждать ещё три часа и прокатываться парадом по трассе ещё раз. Хотя для болельщиков на трибунах уже это было развлечением — они всё это время оставались на ветру и под дождём на открытых трибунах. Наверняка незабываемый опыт.

Болельщики на трибунах Гран-при Бельгии Фото: Lars Baron/Getty Images

Похвально, что Формула-1 всё же надеялась провести гонку, но почему тогда не объявить о переносе на час и не устроить что-то для болельщиков, раз уж прогнозы не обещают улучшений? Добраться до «Спа-Франкоршам» непросто, ради этой поездки они потратили целый день своей жизни.



И если принято решение сделать всё ради проведения заездов, зачем нужен таймер? Изначально правило о том, что гонка не может продолжаться больше четырёх часов, было принято в угоду телетрансляциям — так каналы знали, что их ждёт в худшем случае. Однако даже в случае часовой задержки эфирная сетка неизбежно рушится. Да и почему в конце концов таймер был запущен за 60 минут до его окончания, если формально гонка не считалась стартовавшей? Как вообще работает этот таймер?

Без маршалов нет гонок

Выступать в Спа в условиях такого дождя — самоубийство. Однако в данном случае проблема в первую очередь в повороте «Радийон» — здесь при нулевой видимости риск крупной аварии становится ещё выше. И в то же время странно видеть, как Гран-при Бельгии 1998 года, прошедший под сильнейшим дождём, считается классикой Формулы-1 и воспевается, а современные и куда более безопасные машины здесь не гоняются.



Так или иначе, проблема в том, что в Формуле-1 в принципе не предусмотрена возможность переноса гонки. К примеру, в американских чемпионатах, если дождь не позволяет провести заезд, этап переносится на следующий день, а состоявшимся он считается лишь по прошествии 50% дистанции.

Себастьян Феттель в «Радийоне» Фото: Joe Portlock — Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Перенести Гран-при Формулы-1 невозможно в принципе, и дело не столько в рекордно плотном календаре или сетке телевещания — гонки NASCAR проходят почти каждую неделю, и ни логистика, ни эфирное время не были проблемой.



Дело в том, что трековые маршалы этапов чемпионатов мира — волонтёры без оплаты. Все те, кто отгоняет из гравийных ловушек машины, тушит их в случае пожара и сигнализирует пилотам об опасности, приезжают на этапы за свой счёт и самостоятельно оплачивают себе жильё. На этапах они обязаны придерживаться строгих правил поведения — иначе отберут лицензию и навсегда запретят участие в автоспортивных соревнованиях.



С утра и до самого вечера в полном обмундировании, несмотря на погоду, они обязаны работать на посту, к которому прикреплены. Чтобы приехать на Гран-при, маршалы берут отпуска на своих основных работах, и задержаться ещё на денёк они не могут. Хотя и очень бы того хотели — сложно представить более преданных автоспорту людей.

Год Доменикали

У Формулы-1 нет плана на случай непогоды. Далеко не факт, что зрителям вернут деньги за билеты — гонка же формально состоялась, награды нашли героев. Деньги за само путешествие в Спа и проживание там никто не вернёт точно. Сама по себе проблема непогоды — не вина Ф-1, однако это уже не первый случай, когда самыми проигравшими остаются зрители.



Так, в Нидерландах по-прежнему есть проблемы с билетами: на трибуны пустят лишь 70 тысяч человек, хотя билетов уже продано более ста тысяч. Промоутеры заявили, что самостоятельно решат, кто попадёт на «Зандворт» в этом году, а кому — ждать следующего сезона. Некоторые болельщики жалуются, что до сих пор не получили подтверждения.

Президент Ф-1 Стефано Доменикали и президент ФИА Жан Тодт Фото: Dan Istitene — Formula 1/Formula 1 via Getty Images

С другой стороны, Ф-1 оказалась замешана в скандал с геймерами. Так, участники официального онлайн-первенства чемпионата раньше других получили бета-версию нового симулятора, в котором изменилась физика поведения автомобиля. Учитывая, что в онлайн-сериях представлены реальные команды, многие участники оказались в менее выгодном положении, чем те, кто раньше получил доступ к игре.



Наконец Формуле-1 ещё предстоит преодолеть кризис, связанный с Гран-при Саудовской Аравии. Первый визит чемпионата в эту страну неизбежно спровоцирует всплеск критики в связи с поддержкой правительства, обвиняющегося в нарушениях прав человека. Едва ли Стефано Доменикали так представлял себе первый год президентства в Ф-1…