Как Мазепин проехал быстрейший круг в скандальной гонке Гран-при Бельгии? Отвечает Никита

Перед Гран-при Нидерландов Формулы-1 Никита Мазепин в очередной раз пообщался с журналистами из России. Российский гонщик «Хааса» рассказал о своём отношении к случившемуся на скандальном Гран-при Бельгии, поделился ощущениями от нового шасси и высказался о новой для пилотов трассе «Зандворт», на которой пройдёт предстоящий этап чемпионата мира.

— Болельщики уже называют Гран-при Бельгии «худшей гонкой в истории», потому что пришлось стоять пять часов под дождём, очень много ждать. Как смотрите на эту ситуацию? Можно ли было что-то сделать по-другому в воскресенье?

— Думаю, что ничего другого сделать было невозможно, потому что если бы Формула-1 приняла решение отменить гонку раньше и в теории через 30-40 минут появился какой-то просвет, то они бы подверглись очень большой критике. Поэтому объективно чемпионат пытался провести гонку до захода солнца, поэтому и гонщики, и команды, и Формула-1 уехали домой на несколько часов позже, чем планировали, старались провести гонку, но, к сожалению, кондиции были слишком опасны для того, чтобы начинать гонку в обычном режиме.

— Сначала на Гран-при Бельгии вам засчитали быстрый круг, затем ФИА приняла решение считать всё по первому кругу, лишила быстрого результата. Присутствует ли разочарование?

— Безусловно, разочарования тут быть не может, потому что режим сейфти-кара — это режим безопасности, и причина, по которой я получил быстрый круг, в том, что мы отпускали машины, которые были впереди, чтобы видеть хотя бы что-то из-за сильного водного спрея, который летит на шлем в таких трудных условиях. Поэтому я не показывал какой-то супербыстрой скорости, это не то время, чтобы ехать в полный газ, так что разочарования из-за этого быть не может.

— Мы видели, что «Хаас» в соцсетях порадовался твоему быстрейшему кругу. А внутри команды были какие-то подначки, шуточные поздравления от Гюнтера?

— На самом деле я не видел Гюнтера после гонки, догадываюсь, что из-за того, что у всех вылеты из Бельгии сместились, возможно, он был одним из первых, кто ушёл. Так что шуток от него я не услышал, но, безусловно, в таком случае, когда гонку отменили, а вы целый день просидели, чтобы проехать четыре круга за машиной безопасности, важно сохранить позитивный настрой и то, как команда сохранила его в соцсетях, я считаю, что это было приемлемо.

— Были ли вы согласны с решением не засчитать лучший круг?

— Да, я полностью согласен, потому что в гонке под машиной безопасности ни у кого из пилотов нет возможности показать свою истинную скорость, потому что мы должны её сбрасывать, чтобы не ехать слишком быстро и не создавать опасные ситуации на трассе, поэтому в таком случае быстрого круга даже в теории быть не может.



— Нужно ли было попробовать подольше поездить за машиной безопасности на Гран-при Бельгии, чтобы разогнать воду на трассе, или всё было сделано правильно?

— Я считаю, что всё было сделано правильно, из-за того, как работают шины в Формуле-1. Ты выезжаешь с очень горячими шинами, которые остывают в таких условиях, если не ехать на высокой скорости, и чем больше кругов мы проезжали за машиной безопасности, тем опаснее становились кондиции для каждого гонщика, потому что сцепление с трассой с каждым кругом становилось меньше. Тем более в условиях, когда ничего не видно, думаю, ещё два-три круга были бы критичными для гонщиков, которые пытались поддержать температуру шин.

— Как вы считаете, нужно ли вернуть фанатам деньги после такого Гран-при?

— Я считаю, что моя работа в том, чтобы выступать на трассе, а работа промоутеров — решать такие ситуации, так что я бы оставил это решение за ними.

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— Пауза перед возобновлением гонки в Бельгии длилась несколько часов. Как гонщики убивают настолько долгое время, что делали вы?

— Я на самом деле разделил это время на две части. В первой части мы вместе с командой стояли и ждали новостей под тентом на пит-лейне, где стоит машина, потому что механики на протяжении всего времени остановки гонки должны поддерживать машину в «живой» фазе: быть уверенными, что работает батарея, прогревать мотор. У них большое количество задач, которое нужно делать на протяжении времени, пока гонка остановлена.

Вторую часть я сидел в боксах команды и ждал новостей, которые, как вы видели, появлялись каждые 10 минут. Каждые 10 минут они обещали обновления информации, и в итоге мы дождались момента, когда нам сказали, что через 12 минут будет рестарт.

— Перед бельгийским уик-эндом, который состоял не из одной этой странной гонки, были и другие дни. Перед этапом вы получили новое шасси. Удалось ли на тренировках в ходе квалификации почувствовать какую-то разницу со старой машиной, которую вы критиковали?

— Разница в машинах была в том, что вес шасси намного превышал тот вес, который я получил в Бельгии. Исходя из этого: чем легче машина, тем быстрее она на одном круге. Я был очень доволен машиной в пятницу, проехав две сухие тренировки. Насколько вы знаете, третья тренировка и квалификация были при дожде, и в этой ситуации намного больше решают, во-первых, уверенность в машине и настройки, которыми я не был доволен, потому что наша философия по настройке машины внутри команды сильно отличается при сухих условиях, и я предполагаю, что те изменения, которые мы внесли на влажные условия, были недостаточно сильными, и мы постараемся это исправить в будущем.

— По итогам первой половины сезона можно ли сказать, в каком аспекте в рамках адаптации к машине и чемпионату вы добились большего прогресса, а в каком потенциал для роста максимален?

— Для меня самый большой вызов был связан с тем, чтобы управлять машиной на пределе её возможностей, при условии, что у болида далеко не стабильный баланс и очень нервный аэродинамический пакет, как в быстрых, так и в медленных поворотах. Считаю, что я сильно прибавил в своих гоночных качествах в сравнении с первым этапом сезона, но в области работы с балансом мне ещё нужно много найти, потому что, выступая в Формуле-2 и Формуле-3, я могу сказать, что там машины более простые в управлении, чем самая медленная машина Формулы-1.

— Насколько ощутима разница в работе с новым шасси в сравнении с предыдущим?

— Всего два часа и чуть больше двадцати кругов были, чтобы попробовать машину, потому что условия постоянно менялись. Все шасси, как известно, абсолютно одинаковые, они омологированы, так что единственная разница была в весе. Некоторые шасси получается сделать легче, чем другие, и сейчас у нас есть два шасси, которые отличаются в несколько сотен граммов, и есть одно, которое на много килограммов тяжелее. Гонщик не чувствует вес, это видно только на времени круга, но разницы в балансе я пока особо не чувствую.

— На прошлых стадиях карьеры вы гонялись в «Зандворте». Трасса тогда была другой, сейчас вы получили представление о том, что изменилось, и в какой мере вам тот прежний опыт может пригодиться в этот уик-энд, или всё начинается с нуля?

— Я только 20 минут назад вернулся со своего первого круга по трассе, до этого я мог только посмотреть онборд, который был записан с демокруга Макса Ферстаппена несколько лет назад. По моим первым ощущениям… Перенять из опыта выступлений в Формуле-3, наверное, ничего не получится, потому что асфальт другой, сцепление с трассой из-за этого будет другое. Кроме того, трасса теперь сильно похожа на гонки на овалах в NASCAR и IndyCar. Бэнкинг очень большой, если не ошибаюсь, 18 градусов в последнем повороте, так что для меня это будет новый опыт, так что, скорее всего, всё будет как в первый раз.