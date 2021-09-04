Армия СуперМакса. Как Нидерланды за несколько лет просто помешались на гонках

Ещё в прошлом десятилетии в Нидерландах никто всерьёз и не думал о перспективах проведения в стране этапа Формулы-1. В начале 2010-х Королевские гонки у голландцев пользовались не очень высокой популярностью. Поэтому автодром «Зандворт» для промоутеров не представлял никакого интереса. А тем немногочисленным голландским фанатам Ф-1 приходилось только мечтать о том, что когда-нибудь в их стране вновь пройдёт этап Королевских гонок. Однако всё изменилось в 2015 году, когда состоялся дебют Макса Ферстаппена в Формуле-1. Именно с этого момента Нидерланды по-настоящему «заболели» гонками. Всего за пару лет Максу удалось сколотить собственную фан-базу, а также стать одним из главных спортсменов своей страны. И именно благодаря Ферстаппену Формула-1 спустя 36 лет вернулась на трассу «Зандворт».
До Макса самым культовым голландцем в Ф-1 был его отец — Йос
Ещё с самых первых сезонов Формулы-1 Нидерланды достаточно тесно соприкасались с миром Королевских гонок. Во времена, когда в календарь сезона Ф-1 входило менее десяти этапов, «Зандворту» частенько выпадала честь попасть в заветный список. Начиная с 1950-х Формула-1 тридцать раз наведывалась в Нидерланды с официальным визитом. Со временем голландский автодром стал настоящей классикой Королевских гонок и только лишь в 1985-м покинул мир высоких скоростей.
Казалось бы, за этот солидный временной отрезок у голландцев были все шансы влюбиться в Формулу-1, и регулярное проведение Гран-при Нидерландов на «Зандворте» должно было этому поспособствовать. Однако в реальности всё не так просто. Ведь для того, чтобы по-настоящему «заразить» гонками ту или иную страну, наличия этапа Ф-1 на её территории зачастую недостаточно. А вот что способно пробудить интерес к автоспорту у отстранённой аудитории, так это местное представительство в таком глобальном чемпионате, как Формула-1. И вот здесь у голландского автоспорта начинаются серьёзные проблемы.
Макс Ферстаппен стал 15-м представителем Нидерландов, кому выпала честь выйти на старт гонки Формулы-1. Из четырнадцати предыдущих подданных королевства в Ф-1 около половины пилотов не смогли провести полноценный сезон, участвуя только лишь в отдельных гонках. Первым голландцем, закрепившимся в Королевских гонках, стал представитель знатного рода Карел-Годен де Бофор, формульная карьера которого пришлась на начало 1960-х. Для участия в Ф-1 он даже создал собственную команду, за которую выступал на клиентском шасси. В Королевских гонках де Бофор громких успехов не снискал, однако стал первым в истории голландцем, набравшим очки в Формуле-1.
Следующего «стабильного» голландца в Ф-1 пришлось ждать более десяти лет. В 1979 году в составе скромного «Шэдоу» дебютировал уроженец Зандворта Ян Ламмерс. Ему также не удалось блеснуть результатами в Королевских гонках: за четыре сезона, проведённых в командах-аутсайдерах, Ламмерс ни разу не смог добраться до очковой зоны. Зато Яну принадлежит достаточно интересный рекорд: вернувшись в Ф-1 спустя десять лет после последнего проведённого этапа, он выдержал самую длинную паузу между участиями в Гран-при за всю историю Королевских гонок. Достижение весьма занятное, но этого явно недостаточно для того, чтобы заставить страну прильнуть к телеэкранам во время старта очередной гонки.
Затем, уже в начале 1990-х, на авансцену вышел Йос Ферстаппен. В отличие от своих соотечественников, ещё на раннем этапе карьеры Йос подавал неплохие надежды. В 1993-м он взял титул в немецкой Формуле-3 и в сентябре того же года провёл свои первые тесты в Ф-1 за команду «Футуорк». Впервые оказавшись за рулём болида Формулы-1, Ферстаппен сразу же поехал в темпе более опытных пилотов, чем восхитил гоночную общественность. Вскоре за голландцем выстроилась очередь из нескольких команд Ф-1: битву за талантливого юниора выиграл «Бенеттон».
Сезон-1994 Ферстаппен начинал в качестве тест-пилота, однако травма, а затем и неудачные выступления Ярвилехто позволили голландцу стать напарником Шумахера уже по ходу сезона. Тот чемпионат вообще стал самым успешным в формульной карьере Йоса. Ведь именно в 1994-м Ферстаппену удалось стать первым голландцем в истории Ф-1, поднявшимся на пьедестал почёта. В теории, наверное, Ферстаппен мог стать тем самым человеком, пробудившим в голландцах страсть к автоспорту. Но последующие сезоны Йос провёл в составе середняков и аутсайдеров и приблизиться к результатам 1994 года и близко не смог. Тем не менее именно Йос Ферстаппен долгое время считался самым культовым пилотом Ф-1 в истории Нидерландов.
Уже в 18 лет Макс Ферстаппен стал главным пилотом в истории страны. Сегодня Ф-1 смотрит почти 10% населения Нидерландов
После Йоса Ферстаппена следующим голландцем в Королевских гонках стал Кристиан Альберс. Можно сказать, что он был классическим рента-драйвером, который ничем не запомнился и завершил карьеру в Ф-1 из-за проблем с финансированием. Кстати, в 2005 году напарником Альберса в «Минарди» был другой голландец Роберт Дорнбос, хоть и выступал он под монегасской гоночной лицензией. Ну а в 2013-м пелотон Ф-1 пополнил в будущем скандальный Гидо ван дер Гарде, который также не снискал особого успеха.
К середине 2010-х голландское представительство в Ф-1 ассоциировалось с пилотами, выступающими в далеко не самых сильных коллективах. Однако в 2015 году всё кардинально изменилось: в Королевских гонках дебютировал Макс Ферстаппен. С самого начала формульной карьеры юный голландец привлекал к себе огромное внимание как внутри своей страны, так и за её пределами. Будучи юниором, Ферстаппен считался одним из самых талантливых пилотов поколения. В 2014-м за Макса вспыхнула нешуточная борьба между двумя гигантами — «Ред Булл» и «Мерседесом». В итоге битву за юное дарование выиграл доктор Марко, который пообещал семье Ферстаппен место в Ф-1 уже в следующем сезоне.
Уже в своей дебютной гонке за «Торо Россо» Макс вошёл в историю, став самым юным участником Гран-при Формулы-1: в день старта на трассе «Альберт-Парк» ему было всего лишь 17 лет! Ферстаппен явно выделялся на фоне предыдущих голландских представителей в Ф-1 — хотя бы тем, что перед ним маячили вполне осязаемые перспективы успешной карьеры. Всё-таки Макс находился в системе «Ред Булл», а доктор Марко безмерно верил в юного голландца — настолько, что уже в следующем году перевёл его в основную команду «быков».
Ну а дальше творилась история: Ферстаппен выиграл дебютную гонку за «Ред Булл», параллельно став самым молодым победителем в истории Ф-1. Именно в тот день Макс Ферстаппен утвердился в статусе главной фигуры голландского автоспорта, ведь он стал первым представителем королевства, кто удостоился чести подняться на верхнюю ступень пьедестала. На тот момент ему было 18 лет.
Подвиги Ферстаппена незамедлительно пробудили интерес голландцев к гонкам, ведь испанский триумф Макса не был похож на разовую акцию. Всё-таки он выступал за топ-команду, к тому же руководство австрийского коллектива явно делало ставку на Ферстаппена. Эти два факта в совокупности дарили некие надежды голландцам на то, что в обозримом будущем в Формуле-1 может появиться первый чемпион из Нидерландов. Ну или как минимум у голландцев будет свой герой, регулярно участвующий в борьбе за высокие места.
Со временем Ферстаппен всё больше и больше утверждался в статусе национального героя, увеличивая с каждым годом собственную фан-базу. Благодаря Максу весь мир узнал, что такое «оранжевое море», а этапы в Австрии и Бельгии практически захватили голландские болельщики. По данным голландского исследовательского центра Stichting Kijkonderzoek, постоянная аудитория Формулы-1 в Нидерландах на сегодняшний день составляет полтора миллиона человек — почти 9% от населения страны. Ввиду неуклонного роста популярности автоспорта в стране небезызвестная компания Heineken увидела перспективы в возрождении этапа Формулы-1 в Нидерландах. Ведь если «оранжевое море» каждый год образуется на «Ред Булл Ринге» и «Спа-Франкоршаме», то на «Зандворте» оно будет и подавно. В чём мы уже успели убедиться во время пятничных тренировок.
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