Армия СуперМакса. Как Нидерланды за несколько лет просто помешались на гонках

Ещё в прошлом десятилетии в Нидерландах никто всерьёз и не думал о перспективах проведения в стране этапа Формулы-1. В начале 2010-х Королевские гонки у голландцев пользовались не очень высокой популярностью. Поэтому автодром «Зандворт» для промоутеров не представлял никакого интереса. А тем немногочисленным голландским фанатам Ф-1 приходилось только мечтать о том, что когда-нибудь в их стране вновь пройдёт этап Королевских гонок. Однако всё изменилось в 2015 году, когда состоялся дебют Макса Ферстаппена в Формуле-1. Именно с этого момента Нидерланды по-настоящему «заболели» гонками. Всего за пару лет Максу удалось сколотить собственную фан-базу, а также стать одним из главных спортсменов своей страны. И именно благодаря Ферстаппену Формула-1 спустя 36 лет вернулась на трассу «Зандворт».

До Макса самым культовым голландцем в Ф-1 был его отец — Йос

Ещё с самых первых сезонов Формулы-1 Нидерланды достаточно тесно соприкасались с миром Королевских гонок. Во времена, когда в календарь сезона Ф-1 входило менее десяти этапов, «Зандворту» частенько выпадала честь попасть в заветный список. Начиная с 1950-х Формула-1 тридцать раз наведывалась в Нидерланды с официальным визитом. Со временем голландский автодром стал настоящей классикой Королевских гонок и только лишь в 1985-м покинул мир высоких скоростей.

Казалось бы, за этот солидный временной отрезок у голландцев были все шансы влюбиться в Формулу-1, и регулярное проведение Гран-при Нидерландов на «Зандворте» должно было этому поспособствовать. Однако в реальности всё не так просто. Ведь для того, чтобы по-настоящему «заразить» гонками ту или иную страну, наличия этапа Ф-1 на её территории зачастую недостаточно. А вот что способно пробудить интерес к автоспорту у отстранённой аудитории, так это местное представительство в таком глобальном чемпионате, как Формула-1. И вот здесь у голландского автоспорта начинаются серьёзные проблемы.

Макс Ферстаппен стал 15-м представителем Нидерландов, кому выпала честь выйти на старт гонки Формулы-1. Из четырнадцати предыдущих подданных королевства в Ф-1 около половины пилотов не смогли провести полноценный сезон, участвуя только лишь в отдельных гонках. Первым голландцем, закрепившимся в Королевских гонках, стал представитель знатного рода Карел-Годен де Бофор, формульная карьера которого пришлась на начало 1960-х. Для участия в Ф-1 он даже создал собственную команду, за которую выступал на клиентском шасси. В Королевских гонках де Бофор громких успехов не снискал, однако стал первым в истории голландцем, набравшим очки в Формуле-1.

Следующего «стабильного» голландца в Ф-1 пришлось ждать более десяти лет. В 1979 году в составе скромного «Шэдоу» дебютировал уроженец Зандворта Ян Ламмерс. Ему также не удалось блеснуть результатами в Королевских гонках: за четыре сезона, проведённых в командах-аутсайдерах, Ламмерс ни разу не смог добраться до очковой зоны. Зато Яну принадлежит достаточно интересный рекорд: вернувшись в Ф-1 спустя десять лет после последнего проведённого этапа, он выдержал самую длинную паузу между участиями в Гран-при за всю историю Королевских гонок. Достижение весьма занятное, но этого явно недостаточно для того, чтобы заставить страну прильнуть к телеэкранам во время старта очередной гонки.

Затем, уже в начале 1990-х, на авансцену вышел Йос Ферстаппен. В отличие от своих соотечественников, ещё на раннем этапе карьеры Йос подавал неплохие надежды. В 1993-м он взял титул в немецкой Формуле-3 и в сентябре того же года провёл свои первые тесты в Ф-1 за команду «Футуорк». Впервые оказавшись за рулём болида Формулы-1, Ферстаппен сразу же поехал в темпе более опытных пилотов, чем восхитил гоночную общественность. Вскоре за голландцем выстроилась очередь из нескольких команд Ф-1: битву за талантливого юниора выиграл «Бенеттон».

Сезон-1994 Ферстаппен начинал в качестве тест-пилота, однако травма, а затем и неудачные выступления Ярвилехто позволили голландцу стать напарником Шумахера уже по ходу сезона. Тот чемпионат вообще стал самым успешным в формульной карьере Йоса. Ведь именно в 1994-м Ферстаппену удалось стать первым голландцем в истории Ф-1, поднявшимся на пьедестал почёта. В теории, наверное, Ферстаппен мог стать тем самым человеком, пробудившим в голландцах страсть к автоспорту. Но последующие сезоны Йос провёл в составе середняков и аутсайдеров и приблизиться к результатам 1994 года и близко не смог. Тем не менее именно Йос Ферстаппен долгое время считался самым культовым пилотом Ф-1 в истории Нидерландов.

Уже в 18 лет Макс Ферстаппен стал главным пилотом в истории страны. Сегодня Ф-1 смотрит почти 10% населения Нидерландов

После Йоса Ферстаппена следующим голландцем в Королевских гонках стал Кристиан Альберс. Можно сказать, что он был классическим рента-драйвером, который ничем не запомнился и завершил карьеру в Ф-1 из-за проблем с финансированием. Кстати, в 2005 году напарником Альберса в «Минарди» был другой голландец Роберт Дорнбос, хоть и выступал он под монегасской гоночной лицензией. Ну а в 2013-м пелотон Ф-1 пополнил в будущем скандальный Гидо ван дер Гарде, который также не снискал особого успеха.

К середине 2010-х голландское представительство в Ф-1 ассоциировалось с пилотами, выступающими в далеко не самых сильных коллективах. Однако в 2015 году всё кардинально изменилось: в Королевских гонках дебютировал Макс Ферстаппен. С самого начала формульной карьеры юный голландец привлекал к себе огромное внимание как внутри своей страны, так и за её пределами. Будучи юниором, Ферстаппен считался одним из самых талантливых пилотов поколения. В 2014-м за Макса вспыхнула нешуточная борьба между двумя гигантами — «Ред Булл» и «Мерседесом». В итоге битву за юное дарование выиграл доктор Марко, который пообещал семье Ферстаппен место в Ф-1 уже в следующем сезоне.

Уже в своей дебютной гонке за «Торо Россо» Макс вошёл в историю, став самым юным участником Гран-при Формулы-1: в день старта на трассе «Альберт-Парк» ему было всего лишь 17 лет! Ферстаппен явно выделялся на фоне предыдущих голландских представителей в Ф-1 — хотя бы тем, что перед ним маячили вполне осязаемые перспективы успешной карьеры. Всё-таки Макс находился в системе «Ред Булл», а доктор Марко безмерно верил в юного голландца — настолько, что уже в следующем году перевёл его в основную команду «быков».

Ну а дальше творилась история: Ферстаппен выиграл дебютную гонку за «Ред Булл», параллельно став самым молодым победителем в истории Ф-1. Именно в тот день Макс Ферстаппен утвердился в статусе главной фигуры голландского автоспорта, ведь он стал первым представителем королевства, кто удостоился чести подняться на верхнюю ступень пьедестала. На тот момент ему было 18 лет.

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Подвиги Ферстаппена незамедлительно пробудили интерес голландцев к гонкам, ведь испанский триумф Макса не был похож на разовую акцию. Всё-таки он выступал за топ-команду, к тому же руководство австрийского коллектива явно делало ставку на Ферстаппена. Эти два факта в совокупности дарили некие надежды голландцам на то, что в обозримом будущем в Формуле-1 может появиться первый чемпион из Нидерландов. Ну или как минимум у голландцев будет свой герой, регулярно участвующий в борьбе за высокие места.

Со временем Ферстаппен всё больше и больше утверждался в статусе национального героя, увеличивая с каждым годом собственную фан-базу. Благодаря Максу весь мир узнал, что такое «оранжевое море», а этапы в Австрии и Бельгии практически захватили голландские болельщики. По данным голландского исследовательского центра Stichting Kijkonderzoek, постоянная аудитория Формулы-1 в Нидерландах на сегодняшний день составляет полтора миллиона человек — почти 9% от населения страны. Ввиду неуклонного роста популярности автоспорта в стране небезызвестная компания Heineken увидела перспективы в возрождении этапа Формулы-1 в Нидерландах. Ведь если «оранжевое море» каждый год образуется на «Ред Булл Ринге» и «Спа-Франкоршаме», то на «Зандворте» оно будет и подавно. В чём мы уже успели убедиться во время пятничных тренировок.