«Это уже специально!» Мазепин разъярён действиями Шумахера, а команда будто их провоцирует

Пилоты «Хааса» Мик Шумахер и Никита Мазепин, из-за слабости своей машины фактически не имеющие соперников, кроме друг друга, продолжают выяснять отношения. После некоторой паузы немец и россиянин не поделили трассу в квалификации Гран-при Нидерландов — и Никита был просто разъярён поступком собственного напарника. Всё это может перерасти в серьёзный конфликт.

Что случилось?

Практически во всех командах Формулы-1 принято, что от Гран-при к Гран-при чередуется, какой из пилотов первым уходит на свои квалификационные попытки. График используется, чтобы механики не путались при выпуске болидов из боксов, а пилоты не начинали подозревать, что командные стратеги работают на вторую сторону боксов — например, жертвуя одним из гонщиков ради создания слип-стрима для другого.



На Гран-при Нидерландов Формулы-1 первым на трассу, согласно «графику», должен был выезжать Мазепин. Всё шло по плану, пока в начале третьей и последней попытки пилотов «Хааса» выехавший сзади Шумахер тут же запросил по радио разрешение на обгон Никиты. Инженер проблемы в этом не увидел — при условии, что обгон состоится в начале круга.



Когда Шумахер обогнал напарника, Мазепин очень удивился и по радио сразу же спросил — разве это не запрещено внутрикомандными установками? Мик после этого оторвался и опередил ещё и Ландо Норриса, но когда все пилоты собрались в плотную группу в конце прогревочного круга, то Никита тоже прошёл пилота «Макларена» и вновь оказался за напарником. Дальше показалось, что Мазепин решил в последний момент восстановить справедливость и обойти Мика, но сам Никита объяснил, что резко рванул вправо от напарника, чтобы пропустить находившегося на быстром круге Себастьяна Феттеля. Вот только Шумахер соотечественника не видел, и в итоге пилоты «Хааса» по сути заблокировали трассу.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

Мазепину и Шумахеру грозил штраф за блокировку Себа (особенно Никите, так как было похоже, что именно он закрыл траекторию, по которой хотел проехать пилот «Астон Мартин»), но великодушный четырёхкратный чемпион согласился, что никто не хотел его блокировать специально и вообще в том месте трассы оказалось слишком много машин.



Так что штрафа удалось избежать. А вот активных разборок и ярких высказываний — нет.

Что сказали гонщики?



Мазепин: «Внутри команд Формулы-1 существует правило, что в один уик-энд первая на трассе твоя машина, а в следующий — другая. В этот уик-энд была моя очередь быть первой машиной. В Имоле я обогнал первую машину и получил выволочку от команды. А теперь такое произошло уже со мной второй раз: напарник обгоняет меня, отправляя в трафик, и специально портит мою финальную попытку в квалификации, так что я недоволен. Если ты делаешь это один раз, по незнанию, то это нормально. Но два раза — это уже специально. Мне не нравится, когда существуют какие-то трения, так быть не должно».



Шумахер: «Не знаю, что передавал Никите его гоночный инженер, но я спросил, можно ли его обогнать, потому что мои шины становились холодными: обычно он проезжает свои прогревочные круги медленнее, чем я. Я получил добро от команды и опередил его. Я оторвался, между нами был ещё Ландо Норрис. Поэтому не было никаких причин делать из этого трагедию. Его круг не был испорчен из-за этого. Я считаю, что не сделал ничего неправильного».



Гюнтер Штайнер: «В конце круга наши машины оказались рядом друг с другом. Мы старались сделать всё, что было в наших силах, но это не сработало. Ситуация такая, какая есть».



Мазепин — уже после брифинга с командой: «По итогам этой дискуссии есть одна определённая вещь: система, про которую мне говорили в Имоле, больше не работает. Не уверен, когда она изменилась и как. Так что нам нужно найти систему, которая работает, потому что я не собираюсь сдаваться, он — тоже. Нам нужно найти процедуру, которая применяется по отношению к каждому пилоту всегда и является обязательной. Что мне не нравится в людях, это когда они нахальны, сражаясь за 19-е место. Думаю, это показывает их истинное лицо, и я не буду относиться к этому толерантно».

Что дальше?

Ситуация, мягко говоря, странная. По всему выходят, что либо инженеры Мазепина и Шумахера доносят до собственных гонщиков разную информацию или упускают важные детали, либо сами пилоты неверно интерпретируют принятые внутри «Хааса» порядки.



Судя по словам Мазепина, внутрикомандные процедуры эволюционировали в ходе сезона, но сам пилот не был об этом предупреждён. Это странная ситуация, которая провоцирует трения между гонщиками и ни к чему хорошему не приведёт.

Отдельно отметим, что оба пилота уже имеют немало поводов, чтобы дуться друг на друга и припоминать эти эпизоды во время новой напряжённой борьбы на трассе. Мазепину явно не понравился силовый обгон Мика в Монако, немец точно помнит опаснейшую борьбу на финише в Баку, теперь вот происшествия в квалификации…



Удивительно, что на фоне довольно многочисленных стычек на протяжении сезона «Хаас» не в силах установить процедуры, которые пусть и не гарантируют отсутствие проблем, но по крайней мере снизят их вероятность. Детально прописать действия гонщиков на прогревочных кругах американцы уж точно в состоянии.



Или проблема в том, что за обоими пилотами стоят слишком серьёзные силы, чтобы представители «Хааса» имели возможность держать их в узде? Что ж, тогда ждём новых проблем и даже аварий…