Мазепин снова сцепился с Шумахером — что дальше? Итоги Гран-при Нидерландов Ф-1

Это не первая, но пока самая крупная стычка пилотов «Хааса». Интрига не хуже, чем в борьбе за чемпионство.

Макс Ферстаппен стал первым в истории голландцем, которому удалось выиграть домашний Гран-при Формулы-1. Сам по себе уик-энд в Зандворте стал грандиозным фестивалем австро-голландского автоспорта: на глазах десятков тысяч одетых в оранжевое болельщиков «Ред Булл» разгромил соперников, а Ферстаппен вернул себе лидерство в общем зачёте.

Подводим итоги 13-го этапа сезона-2021.

Ферстаппен вернул инициативу

Предыдущие две настоящие («Гран-при» Бельгии не считаем) для Макса закончились уже на первом круге, а в лидеры чемпионата вернулся Льюис Хэмилтон. К тому же после представленных в «Сильверстоуне» обновлений «Мерседес» поехал намного бодрее — о техническом преимуществе «Ред Булл» говорить стали намного реже. Тем не менее этап в Зандворте вернул всё на места: Ферстаппен в доминирующей манере выиграл квалификацию с гонкой и снова лидирует в чемпионате.

По ходу уик-энда «Мерседес» ничего не мог противопоставить «Ред Булл» — на стороне австрийцев было подавляющее преимущество. На старте Макс легко уехал от Льюиса, а затем его отрыв позволял отвечать на любые действия соперников без риска потерять позицию. Примерно в такой же манере «Ред Булл» побеждал в первой половине 2010-х с Феттелем.

Старт Гран-при Нидерландов Фото: Dan Mullan/Getty Images

В общем зачёте преимущество весьма шаткое: три очка — копейки, по меркам отрыва в 30 с лишним очков, который был у Макса после пары австрийских гонок. Зато в команду вернулась уверенность: весь уик-энд от и до прошёл под контролем «Ред Булл». Так что инициатива снова на стороне Милтон-Кинса.

У «Мерседеса» есть шанс отыграться в Монце. В «Ред Булл» опасаются мощности немецкого двигателя и жалуются на соперников в ФИА. Впрочем, у «Хонды» в этом году силовая установка весьма конкурентоспособная. Вопрос в том, чья аэродинамика будет эффективнее в условиях минимального сопротивления воздуха.

Гасли не прогадал с «Альфа Таури»

В Зандворте француза в очередной раз спросили, почему его не возвращают в «Ред Булл», несмотря на неудачи Албона и Переса. Гасли предсказуемо переадресовал вопрос руководству команды, однако после сегодняшней гонки не совсем понятно, зачем Пьеру возвращаться — его «Альфа Таури» и без того почти «Ред Булл».

Пьер Гасли на Гран-при Нидерландов Фото: Bryn Lennon/Getty Images

В Зандворте Гасли уже во второй раз в сезоне квалифицировался четвёртым, а в гонке сдержал атаки «Феррари» и «Альпин» и удержал позицию вслед за призёрами. Это уже второй подряд финиш лидера «Альфа Таури» в топ-6 (Бельгию не считаем) — по сумме гонок в Венгрии и Нидерландах больше очков набрали лишь Льюис, Макс и Окон.

Со вступлением в силу нового технического регламента, позволяющего командам ещё активнее обмениваться компонентами, между машинами «Альфа Таури» и «Ред Булл» будет ещё больше общего. Не исключено, что даже без возвращения в главную команду Милтон-Кинса у Гасли будет шанс регулярно бороться за подиумы.

«Феррари» отрывается от «Макларена»

Сразу позади Гасли финишировал Шарль Леклер, а вкупе с седьмым местом Карлоса Сайнса (не смог сдержать Алонсо на последних кругах) «Феррари» набрала 16 очков — против одного у «Макларена». Таким образом лишь за две гонки — в Венгрии и Нидерландах — «Скудерия» отыграла у своего главного соперника в Кубке конструкторов 30 баллов и теперь опережает Уокинг на 11,5.

Как и в борьбе за чемпионство, этот разрыв слишком мал и ничего не гарантирует, к тому же ещё пару месяцев назад, после провала «Феррари» во Франции, ситуация выглядела иначе — «Макларен» был впереди с преимуществом в 16 баллов. Борьба этих двух команд станет одной из главных интриг окончания сезона.

Пилоты «Феррари» и «Альпин» на Гран-при Нидерландов Фото: Bryn Lennon/Getty Images

А вот успех «Альпин» особых дивидендов команде не принёс: «Альфа Таури» за счёт четвёртого места Гасли приблизилась к французской команде ещё на два очка. Теперь эту пару разделяют шесть баллов, а вот «Астон Мартин» постепенно выпадает из борьбы за пятое место Кубка конструкторов.

Положение в Кубке конструкторов:

1. «Мерседес» — 344,5 очка

2. «Ред Булл» — 332,5

3. «Феррари» — 181,5

4. «Макларен» — 170

5. «Альпин» — 90

6. «Альфа Таури» — 84

7. «Астон Мартин» — 53

8. «Уильямс» — 20

9. «Альфа Ромео» — 3

10. «Хаас» — 0.

В «Хаасе» становится всё горячее

Конфликт в «Хаасе» назревал с самого начала сезона — пожалуй, ни в одной другой команде чемпионата нет более ожесточённой борьбы за звание лидера. В Зандворте произошла уже не первая, но пока самая крупная стычка между Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.

Всё началось ещё в квалификации, после которой россиянин был недоволен тем, что напарник обогнал его на прогревочном круге. По словам Мазепина, Шумахер намеренно испортил ему попытку, но обгон произошёл в третьем повороте — достаточно времени, чтобы подготовить резину. А проблемы с трафиком в конце круга коснулись многих — и в первую очередь ударили по Феттелю.

Никита Мазепин в Зандворте Фото: Bryn Lennon/Getty Images

В гонке Мазепин отыгрался и прошёл напарника на первом круге — хотя на первый отрезок выбрал более жёсткую резину. Мик попытался отыграться, однако россиянин весьма агрессивно заблокировал атаку — немец в результате повредил переднее антикрыло и вынужден был на первых кругах уехать в боксы. В конце концов Мазепин до финиша не доехал — отказ гидравлики, а Шумахер занял последнее место.

Мазепин и Шумахер не первый раз сходятся в борьбе на трассе. Первый подобный инцидент произошёл в Монако — Мик неожиданно бросился внутрь в шпильке, выдавив напарника. Никита попытался ответить в Баку, но Шумахер тогда проскочил вперёд. Во Франции Мику пришлось уворачиваться от Мазепина, а в начале спринта в Сильверстоуне между ними произошёл контакт… Этот список, похоже, ещё не раз пополнится: других соперников у пилотов «Хааса» пока нет.

Кубица пригодился

Неделю назад Кими Райкконен объяснил своё 19-е место в квалификации тем, что в пятницу у него отказали тормоза и не хватило времени изучить состояние трассы и подготовиться. В этот раз сменщик финна Роберт Кубица оказался в такой же ситуации — без пятничных тренировок, на незнакомой трассе. И справился лучше — 18-е место.

Кубица за рулём «Альфа Ромео» Кими Фото: Dan Mullan/Getty Images

В конце концов Кубица финишировал 15-м, хотя скорость Джовинацци в квалификации показывала, что «Альфа Ромео» способна попасть в топ-10. Но пусть на фоне Антонио (ему в итоге помешал прокол) Кубица выглядел весьма бледно, неочевидно, что Кими в его нынешней форме справился бы лучше.