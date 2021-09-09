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Компания «Порше» показала концептуальный электромобиль Mission R для гонок — фото, характеристики

Почти 1100 «лошадей» в гоночном автомобиле будущего! Свежий концепт от «Порше»
Максим Вершинин
«Порше» показала электромобиль Mission R для гонок
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Да, электромобиль, но с впечатляющими характеристиками. И быстрой зарядкой — как у мобильников.

В идеальном по мнению чиновников мире электрическими должны быть не только дорожные автомобили, но и гоночные. Причём не только уровня чемпионата мира, но и гонок поддержки. И пока о переводе Формулы-1 на электротягу речи не идёт, однако в Porsche решили заглянуть в будущее и представить себе монокубок гоночных электромобилей, который в перспективе мог бы заменить Porsche Supercup.

С 1993 года неизменными спутниками Гран-при являются гонки двух десятков одинаковых спорткаров Porsche. На старт выходят купе GT3 Cup, последняя генерация которых дебютировала в 2021 году. 510-сильные 911 GT3 Cup (Type 992) неизменно дарят зрителям на трибунах интересные заезды, а пилотам — плотную борьбу от старта и до финиша. Ну а для Porsche — это престиж. Монокубков в мире немало, но только немецкая марка получила право проводить свои гонки в рамках официальных этапов Формулы-1.

Фото: Porsche

И если чемпионат мира когда-то решит перейти на электрические силовые установки, то гонки поддержки должны быть готовы к этому. Первое видение монокубка будущего было представлено на шоу IAA Mobility в Мюнхене, где Porsche презентовала концептуальный электромобиль Mission R, в котором нашли своё отражение и более чем 30-летняя история Porsche Carrera Cup, за которую было выпущено свыше 4000 гоночных купе, и опыт марки в Формуле-Е и марафонских гонках WEC, и славные дизайнерские традиции бренда.

По своим габаритам новый электромобиль меньше не только Porsche 911, но и более компактного Porsche 718 Cayman, зато значительно шире и ниже. В основе модели лежит углепластиковый монокок, который сама марка предпочитает именовать экзоскелетом — он играет и роль несущей структуры, и каркаса безопасности, что позволило наделить купе нехарактерными для гоночных автомобилей прозрачными вставками в крыше.

Что касается дизайна, то в Mission R можно найти отсылки и к серийным электромобилям Porsche Taycan, и к трековому Porsche 935, и к гоночным Porsche 919 Hybrid и Porsche 99X Electric, а также к множеству других автомобилей. Но облик яркий и узнаваемый — даже без шильдиков безошибочно опознаётся спорткар Porsche.

Фото: Porsche

Как и полагается гоночному автомобилю, Mission R имеет подвижные аэродинамические элементы Porsche Active Aerodynamics и знакомую по Формуле-1 систему DRS, которая у электромобиля включает в себя по три ламели в обоих боковых воздухозаборниках в передней части, а также регулируемое двусоставное антикрыло. Часть кузовных и салонных панелей выполнена из композитного материала NFRP на основе натуральных льняных волокон, а также из армированного карбоном пластика CFRP.

18-дюймовые колёса традиционно для гоночных машин имеют крепление центральной моногайкой, а специально разработанные для спорткара покрышки Michelin не только сделаны из биологических и возобновляемых материалов, но и менее уязвимы для мусора на трассе, а дополнительно могут быть оснащены датчиками износа — они подскажут пилоту степень деградации шин и оптимальное время для пит-стопа.

Фото: Porsche

В салоне — лаконичная технологичность. Обычный руль заменён технологичным штурвалом, на ступице которого расположена 6-дюймовая цифровая панель приборов, над рулём — изогнутый дисплей, отображающий картинку с боковых и центральной камер заднего вида, а справа от него — небольшая консоль с переключателями и экраном, способным показывать, например, показатели работы организма пилота. А ещё сразу же предусмотрено несколько встроенных видеокамер, с помощью которых можно организовать видеотрансляцию гонки.

Фото: Porsche

Естественно, есть и кресло-«ковш» (части каркаса и подушки делают с применением 3D-печати) с многоточечными ремнями безопасности и встроенной ёмкостью для воды, защитные сетки и прочие необходимые для гонок элементы (на месте пассажира, например, установлен держатель шлема, который сушит и дезинфицирует экипировку). Причём не только «аналоговых» заездов, но и виртуальных. В Porsche обещают, что кокпит Mission R можно будет вынуть из автомобиля и превратить его в технологичный симулятор для симрейсинга.

Фото: Porsche

А вот силовая установка в играх не нужна, поэтому она остаётся в монококе. Место за спинкой сиденья, которое в среднемоторных спорткарах занимает бензиновый двигатель, в Mission R отдано под компоненты силовой установки. Заявлены два электромотора, обеспечивающие полный привод, и аккумулятор, причём все компоненты оснащены запатентованной Porsche системой непосредственного масляного охлаждения — она позволяет сохранять постоянный уровень мощности и отдачи батареи на протяжении всего заезда.

Фото: Porsche

Суммарная мощность в режиме гонки не превышает 680 л.с., а в квалификационном отдачу двух электромоторов можно довести даже до 1088 л.с. При этом отдельно каждый двигатель даже мощнее — 435 л.с. спереди и 653 л.с. сзади — но совокупные характеристики в гоночном режиме скромнее. Впрочем, даже их хватит для разгона с места до 100 км/ч за 2,5 сек при заявленной максимальной скорости более 300 км/ч.

Фото: Porsche

Заявлено, что аккумулятор 80 кВт/ч позволит провести стандартную гонку без подзарядки батарей, а 900-вольтовая электрика и система Porsche Turbo Charging при мощности зарядной станции 340 кВт позволит всего за 15 минут зарядить аккумулятор с 5% до 80%, а часть энергии восполнит прямо во время гонки система рекуперации на торможениях. Заявлена бортовая система электроники с удалённым доступом, которая позволит специалистам Porsche Motorsport дистанционно анализировать телеметрию и даже обновлять прошивку и устранять технические проблемы.

Фото: Porsche

Очевидно, что батарея и электромоторы не могут быть лёгкими, но Porsche обещает, что по времени круга Mission R стоит на одном уровне с нынешним 911 GT3 Cup (Type 992) да и управляться электромобиль должен неплохо. Концепт-кар получил двухрычажную переднюю подвеску и стойки McPherson сзади и мощные тормоза, которые позволяют за счёт рекуперации зарядить батарею по ходу гонки минимум на 50% (на старт машину планируется выставлять с 85% зарядом). Предусмотрены адаптивный электроусилитель руля, а также встроенная пневмосистема с интегрированными домкратами для обслуживания машины на пит-стопах.

Фото: Porsche

Впрочем, когда появится необходимость в пит-стопах Porsche Mission R — неизвестно. Немецкий автопроизводитель не сообщает о планах по выпуску электрического спорткара для гоночного монокубка, но не исключено, что всё-таки концепт-кар превратится в серийный гоночный автомобиль. Учитывая темпы развития электрических гоночных серий, не исключено, что дебют Porsche Mission R на трассе сможет застать ещё действующее поколение пилотов.

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Теги Авто Формула-1 Фото •••

Заглавное фото: Porsche

Источник: «Чемпионат»

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