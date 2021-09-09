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Жена Михаэля Шумахера Коринна рассказала о состоянии чемпиона Формулы-1 после травмы на лыжах

Оказывается, Шумахер хотел отказаться от роковой поездки на лыжах. Признания жены Михаэля
Дмитрий Захарченко
Михаэль Шумахер с женой Коринной
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Почти восемь лет о легендарном чемпионе ничего не известно.

На Netflix совсем скоро выходит документальный фильм «Шумахер» — первая за восемь лет возможность достоверно узнать новости о Михаэле. Фильм снимался при участии семьи легендарного чемпиона, однако о том, в каком именно состоянии сейчас гонщик, сказано так и не было — впрочем, ожидать обратного было бы немного наивно.

Впрочем, некоторые откровения близких Михаэля в фильме всё же были – о них стало известно из рецензий СМИ перед премьерой.

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Шумахер не хотел ехать в Альпы

Пожалуй, самым ярким признанием Коринны Шумахер, супруги Михаэля, стало то, что гонщик не хотел ехать в Альпы. «Снег там сейчас не очень. Может, лучше с парашютом прыгнем в Дубае?» — вспомнила на камеру слова своего мужа Коринна.

Прыжок с парашютом — куда более экстремальное приключение, и неудивительно, что семья только что завершившего карьеру гонщика предпочла более безопасный отдых в горах. Тем большим шоком стали новости о трагедии.

«Я не виню бога. Это был несчастный случай. Но ничто не может принести больше несчастья, — сказала Коринна. — Мне каждый день его не хватает. Всем нам его не хватает — семье, детям, его отцу. Михаэль с нами, хотя и другой, но то, что мы вместе, делает нас сильнее».

Коринна Шумахер на вручении специальной награды президента ФИА. 18 декабря 2020 года

Коринна Шумахер на вручении специальной награды президента ФИА. 18 декабря 2020 года

Фото: Harold Cunningham/Getty Images

Шумахер, по словам его жены, продолжает проходить терапию на дому — из больницы семья увезла гонщика ещё осенью 2014-го. С тех пор каких-либо вестей о состоянии Михаэля не поступало, а навестить его позволяют лишь самым близким людям — Жану Тодту, Фелипе Массе. Даже Вили Вебера, почти бессменного менеджера Михаэля, который считал его своим сыном, к гонщику не допускают.

«Мы стараемся жить как обычная семья — как того хотел и продолжает хотеть Михаэль, — продолжает Коринна. — Он всегда говорил: „Личное — это личное“, и для меня важно, чтобы его частная жизнь была под защитой, и он мог получать от неё удовольствие. Раньше он защищал нас, а теперь мы его защищаем».

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Восемь лет без Михаэля

Шумахер получил травмы головы в декабре 2013 года. Несмотря на срочную госпитализацию, гонщика ввели в искусственную кому, в которой он провёл более полугода. В сентябре 2014 года семья перевезла Михаэля домой, где ему оказывается медицинская помощь, регулярно приходят врачи.

В Формуле-1 не забывают про легендарного гонщика, а недавний Гран-при Бельгии прошёл под знаком празднования 30-летия дебюта Михаэля. Его сын Мик перекрасил шлем в цвета отца — и в нём выступал в Спа, а до этого проехал круг по трассе за рулём «Джордана» 191 — первой машины Михаэля в Ф-1.

Мик Шумахер на Гран-при Бельгии-2021

Мик Шумахер на Гран-при Бельгии-2021

Фото: twitter.com/HaasF1Team

«За жизнь Михаэля боролись врачи и его жена Коринна — и он выжил. Но у травмы есть последствия, и теперь он борется с ними. Но мы верим, что ситуация будет пусть медленно, но улучшаться, — рассказал чуть ранее Жан Тодт, который вместе с Шумахером привёл „Феррари“ на вершину Ф-1. — Коринна никогда не думала, что ей придётся управлять семьёй, но у неё не было выбора».

«Однажды я был с отцом в Керпене, и он спросил меня, хочу ли я серьёзно заниматься гонками или это просто хобби. Я ответил, что хочу. Они с мамой меня тогда поддержали, — вспоминает Мик Шумахер. — И тогда он дал мне самый важный совет: „Получай удовольствие“. Потому что если любишь то, что делаешь, то у тебя будет получаться хорошо».

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Теги Авто Формула-1 Михаэль Шумахер •••

Заглавное фото: Hoch Zwei/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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