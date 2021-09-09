Оказывается, Шумахер хотел отказаться от роковой поездки на лыжах. Признания жены Михаэля

На Netflix совсем скоро выходит документальный фильм «Шумахер» — первая за восемь лет возможность достоверно узнать новости о Михаэле. Фильм снимался при участии семьи легендарного чемпиона, однако о том, в каком именно состоянии сейчас гонщик, сказано так и не было — впрочем, ожидать обратного было бы немного наивно.

Впрочем, некоторые откровения близких Михаэля в фильме всё же были – о них стало известно из рецензий СМИ перед премьерой.

Шумахер не хотел ехать в Альпы

Пожалуй, самым ярким признанием Коринны Шумахер, супруги Михаэля, стало то, что гонщик не хотел ехать в Альпы. «Снег там сейчас не очень. Может, лучше с парашютом прыгнем в Дубае?» — вспомнила на камеру слова своего мужа Коринна.

Прыжок с парашютом — куда более экстремальное приключение, и неудивительно, что семья только что завершившего карьеру гонщика предпочла более безопасный отдых в горах. Тем большим шоком стали новости о трагедии.

«Я не виню бога. Это был несчастный случай. Но ничто не может принести больше несчастья, — сказала Коринна. — Мне каждый день его не хватает. Всем нам его не хватает — семье, детям, его отцу. Михаэль с нами, хотя и другой, но то, что мы вместе, делает нас сильнее».

Коринна Шумахер на вручении специальной награды президента ФИА. 18 декабря 2020 года Фото: Harold Cunningham/Getty Images

Шумахер, по словам его жены, продолжает проходить терапию на дому — из больницы семья увезла гонщика ещё осенью 2014-го. С тех пор каких-либо вестей о состоянии Михаэля не поступало, а навестить его позволяют лишь самым близким людям — Жану Тодту, Фелипе Массе. Даже Вили Вебера, почти бессменного менеджера Михаэля, который считал его своим сыном, к гонщику не допускают.

«Мы стараемся жить как обычная семья — как того хотел и продолжает хотеть Михаэль, — продолжает Коринна. — Он всегда говорил: „Личное — это личное“, и для меня важно, чтобы его частная жизнь была под защитой, и он мог получать от неё удовольствие. Раньше он защищал нас, а теперь мы его защищаем».

Восемь лет без Михаэля

Шумахер получил травмы головы в декабре 2013 года. Несмотря на срочную госпитализацию, гонщика ввели в искусственную кому, в которой он провёл более полугода. В сентябре 2014 года семья перевезла Михаэля домой, где ему оказывается медицинская помощь, регулярно приходят врачи.

В Формуле-1 не забывают про легендарного гонщика, а недавний Гран-при Бельгии прошёл под знаком празднования 30-летия дебюта Михаэля. Его сын Мик перекрасил шлем в цвета отца — и в нём выступал в Спа, а до этого проехал круг по трассе за рулём «Джордана» 191 — первой машины Михаэля в Ф-1.

Мик Шумахер на Гран-при Бельгии-2021 Фото: twitter.com/HaasF1Team

«За жизнь Михаэля боролись врачи и его жена Коринна — и он выжил. Но у травмы есть последствия, и теперь он борется с ними. Но мы верим, что ситуация будет пусть медленно, но улучшаться, — рассказал чуть ранее Жан Тодт, который вместе с Шумахером привёл „Феррари“ на вершину Ф-1. — Коринна никогда не думала, что ей придётся управлять семьёй, но у неё не было выбора».

«Однажды я был с отцом в Керпене, и он спросил меня, хочу ли я серьёзно заниматься гонками или это просто хобби. Я ответил, что хочу. Они с мамой меня тогда поддержали, — вспоминает Мик Шумахер. — И тогда он дал мне самый важный совет: „Получай удовольствие“. Потому что если любишь то, что делаешь, то у тебя будет получаться хорошо».