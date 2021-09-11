В этом году могло состояться два Гран-при России! Свежая информация о подготовке к Ф-1

До Гран-при России Формулы-1 — всего две недели! На «Сочи Автодроме» уже практически всё готово к проведению этапа, и мы попросили генерального директора АНО «Росгонки» Алексея Титова рассказать о последних новостях с места событий. И во время разговора Алексей раскрыл немало интересной информации…

«Санкции за нарушения? Вплоть до лишения билета»

— Чем сейчас занимаются организаторы Гран-при России, когда до гонки остаётся уже всего несколько недель?

— Всё в штатном режиме. Очень многое уже сделано, так что остаются последние штрихи: докрашиваем трассу, домываем автодром, сотрудники федеральной территории Сириус и города Сочи приводят в порядок Олимпийский парк и близлежащие территории — там, где ещё нужно что-то доработать. А после Монцы, спустя всего полторы недели, в «Инстаграме» уже появятся классические фотографии прибывающих в Сочи грузов команд. Для любого сотрудника «Росгонок», занимающегося организацией гонки, фотография с грузами на стартовой прямой — это святое. Если нет такого фото, то какой же ты организатор!



В общем, готовимся. Будем принимать много гостей, в том числе международных. Пусть глобальная пандемия ещё остаётся, Формула-1 начинает потихоньку приближаться к более стандартному режиму работы. Если в прошлом году приехало порядка 1800 представителей Формулы-1, то в этом году подано уже более 2500 заявок на помощь по оформлению визы. Это представители команд, FOM, ФИА, почётные гости.

— Ковидные ограничения остаются такими же, как в прошлом году?

— Формула-1 скорректировала внутренний регламент: он позволяет большему числу людей ездить на гонки. Если говорить о зрителях и нас как организаторах, то изменилось не так много. Решение организационного комитета по 50-процентной заполняемости трибун продолжает действовать. Всех фанатов просим быть в масках, взять с собой санитайзеры и следить за собственным состоянием здоровья.

— Не секрет, что многие пытаются при первой возможности приспустить или даже снять маски. Насколько строго будут следить за соблюдением всех мер?

— В прошлом году волонтёры очень активно предупреждали всех на трибунах, что нужно надевать маски. И я хочу поблагодарить зрителей: люди очень редко прям откровенно не соблюдали масочный режим на трибунах. Подход был максимально адекватный, что вызывало у нас исключительно приятные чувства. В этом году надеемся на точно такое же понимание.



Санкции за нарушения? Вплоть до лишения билета и вывода с территории мероприятия. Если человек будет включать режим «танкиста», на танковый биатлон его и отправим (смеётся). Но в прошлом году даже острые случаи обычно не эскалировались до ситуации, которая становилась неразрешимой.



— Год назад ходили слухи о жалобах иностранцев — мол, русские переводчики не соблюдали масочный режим, не оставались в «пузыре» паддока, а потом в Ф-1 обнаружилось больше заражений коронавирусом, чем после других Гран-при...

— Такие слухи абсолютно неправдивы: переводчики тут точно ни при чём. Болели несколько сотрудников команд, сотрудник подрядчиков Формулы-1, российских подрядчиков… Такая уж ситуация с коронавирусом. При этом, к примеру, у персонала Формулы-1 коронавирус был выявлен на первый или второй день в Сочи — то есть с учётом инкубационного периода, очевидно, что заразились они не в России. Так что недовольство зарубежных граждан скорее эмоциональное!



В этом году мы оптимизировали работу нашей тестовой системы. В прошлом году были определённые операционные проблемы, но сейчас мы их решили за счёт создания полноценной IT-инфраструктуры. Каждый представитель FOM, ФИА, РАФ, «Росгонок» и других организаций получит собственный баркод, который наклеит себе на пропуск. Когда они будут приходить на тестирование, то сотрудник лаборатории просто отсканирует этот код — так мы минимизируем необходимость общения, и переводчики в лаборатории вообще не потребуются. Кроме того, и физический контакт будет меньше: во время теста не нужно будет передавать какие-либо документы из рук в руки.

«Мы обсуждали проведение в Сочи второго этапа»

— «Сочи Автодром» примет не только Формулу-2, но и Формулу-3 — как это стало возможным?

— У нас очень хорошие рабочие отношения с руководителем этих чемпионатов Бруно Мишелем. И я думаю, после отмены гонки в США было немного вариантов, кто сможет заняться организацией дополнительного этапа гоночной серии меньше, чем за месяц до старта соревнований.



— Как вы сможете уместить в расписании уик-энда по три гонки Ф-2 и Ф-3?

— Расписание, конечно, плотное, так что судьям и маршалам придётся попотеть. Надеюсь на аккуратную езду пилотов всех классов, иначе красные флаги будут отнимать много времени. За зрителей, с другой стороны, мы искренне рады – с точки зрения автоспорта у нас получается очень насыщенный выходной! Настоящий праздник автоспорта!

— Какие в этом году будут призовые кубки? Вон на Гран-при Нидерландов их изготовили из переработанных пивных бутылок.

— Пять лет тому назад мы создали дизайн кубка с ногами чаши в форме нашей трассы, и с тех пор принято решение, что мы его не меняем. Кубок устраивает всех, и пока гонка будет проходить в Сочи, дизайн останется неизменным.

— В 2022-м «Сочи Автодром» примет Формулу-1 в последний раз. Рады, что по трассе успеют проехать построенные по новому регламенту болиды?

— Однозначно. Кстати, в этом году мы обсуждали проведение в Сочи второго этапа — такие дискуссии были на фоне изменений в календаре из-за коронавируса. Я немного расстроился, что второй гонки не будет: тогда в 2023-м мы провели бы в Сочи уже десятый Гран-при, что добавило бы некой завершённости. Но что есть, то есть.



Уверен, новый технический регламент получится захватывающим, тем более в комбинации с ограничением расходов команд: оно должно не позволить самым богатым убежать далеко вперёд с первого же года. При этом к Сочи расстановка сил как раз станет более-менее понятной. Так что зрители окажутся, скажем так, в дважды «вкусном» состоянии: тут тебе и новый регламент, и новые уже определившиеся фавориты.

— Так, а что со второй гонкой? Она могла пройти спустя неделю после первой и заменить «Сузуку»?

— Да. У нас шла рабочая дискуссия по этому поводу — получится или нет. Скажем так, мы не нашли с Формулой-1 точек соприкосновения, чтобы это сделать. Там с обеих сторон была комбинация факторов — и организационных, и экономических. В этой дискуссии никто не был плохим или хорошим. Каждый понимал, при каких условиях гонка может состояться — в процессе дискуссии мы осознали, что у нас абсолютно разные точки.



— Если бы второй Гран-при состоялся, то под каким названием?

— Российский этап номер два! Так далеко мы не продвинулись. Это уже маркетинговый вопрос, который имело смысл обсуждать, если бы были достигнуты базовые договорённости.



— Таким образом, «Сочи Автодром» примет всё-таки девять, а не десять Гран-при России. Есть ли шанс, что спустя время Ф-1 ещё вернётся в Сочи?

— Теоретически шансы есть на всё что угодно. А реалистично — пока не готов это комментировать. На данном этапе перед нами стоит две цели — провести успешную гонку в Сочи в 2022 году и качественно подготовить гонку в Санкт-Петербурге в 2023 году. Вот сначала их выполним, а потом заинтересованные лица как со стороны Формулы-1, так и со стороны России посмотрят на результаты и будут принимать дальнейшие решения, как нашему мероприятию корректно развиваться.

«Формула-Е на данный момент — не про спорт, а больше про правильный месседж»

— Между тем Сочи довольно внезапно примет финальный этап WTCR. Как это стало возможным?

— Не буду скрывать, что без помощи «ковида» не обошлось. Очень многие международные серии сейчас испытывают сложности с организацией этапов, включая WTCR. Мы — «Росгонки» и Российская Федерация как страна — готовы были принять такой вызов. Для нас как организаторов автоспортивных событий проведение этапа — большая радость. Это показывает, что «Сочи Автодром» востребован и не зря мы его содержим в том виде, в котором он сейчас есть.



— Приезд WTCR — разовая акция? Или возможно длительное сотрудничество?

— Окно возможностей открыто. Мы уже сейчас обсуждаем с коллегами сезоны 2022-2024 годов. Помимо прочего проговариваем и принятие этапа их электрической серии ETCR.



Да, мировой туринг уже приезжал в Россию, но это было давно. Мы покажем нашим коллегам, как можем проводить гонки, они смогут оценить возможности Сочи, после чего можно будет выстраивать дальнейший диалог. Но разговор о долгосрочном контракте идёт уже сейчас. Успех этого диалога будет зависеть от многих факторов



— Какие планы по продаже билетов на WTCR?

— Пока мы над этим работаем, финального решения нет. Всё очень сильно зависит от эпидобстановки в стране и в крае, в частности. Ну, как минимум 500 человек можно будет допустить, а уж с этой задачей мы точно справимся! В целом будем принимать взвешенное решение уже ближе к этапу — с учётом позиции Роспотребнадзора, администрации Краснодарского края и федеральной территории Сириус.

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— Какой погоды ждать пилотам и зрителям в конце ноября?

— Зрителям точно стоит взять с собой дождевики, это будет полезно. А пилотам просто нужно готовиться к захватывающей гонке, при какой погоде она бы ни проходила. Мы не раз принимали у себя гонки кузовных серий, и гонки всегда получаются интересные.



— Реален ли в конце ноября снег?

— В теории снег возможен, но вероятность стремится к нулю. У нас на трассе однажды шёл снег в январе или начале февраля — было красиво, но всё растаяло буквально за полдня. Мы не рассматриваем ситуацию со снегом как существенный риск, но будем готовы и к такой неожиданности.



— То, что WTCR может прийти на «Сочи Автодром» на долгие годы, означает, что мы можем не волноваться, что после прощания с Ф-1 трассу сократят, чтобы он не мешал Олимпийскому парку, объектам «Сириуса»?

— А он мешает?



— Ну, заборы, надземные переходы через трассу…

— Надземные переходы как раз помогают решать много вопросов, которые вы упомянули, а мы будем ездить, будем жужжать (смеётся).

— Будете жужжать, пока все гонки не перейдут на тихие электромоторы.

— Я очень надеюсь, что благодаря стремительному развитию батарей и всего остального Формула-Е уже в скором времени подтянется по темпу к взрослым гонкам. Пока смотреть за тем, как взрослые дядьки ездят со скоростью Ф-3 или Ф-4, где сидят парни по 15-16 лет, как-то… Ну, не слишком захватывающе. Когда темп поднимется, скажем, до Формулы-2, то станет интересно.



— И тогда Формула-Е может приехать в Сочи?

— Да. Я не готов говорить от лица «Росгонок», это моё личное мнение: Формула-Е на данный момент — больше про правильный месседж, зелёные технологии и маркетинг, это площадка для инженерных разработок автомобильных концернов. Спорт в серии не стоит на первом месте, а потому с головой меня не захватывает. Это ни в коем случае не означает, что Формула-Е — плохой или скучный чемпионат. Как только в России появится запрос на продукт в том виде, в котором он есть сейчас, я уверен, что Формула-Е сможет ещё раз приехать в Россию. А если она станет чемпионатом, который больше направлен на спорт, то интерес к ней вырастет ещё сильнее.