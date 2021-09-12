Ферстаппен — Хэмилтон — это война! Новая авария двух соперников в борьбе за титул Ф-1

Спринтерская гонка Ф-1, как к ней ни относись, резко изменила расстановку сил перед стартом основной гонки в Монце. После неудачи Льюиса Хэмилтона и крайне спорного решения «Мерседеса» именно здесь отправить Валттери Боттаса в конец решётки ради четвёртого мотора новым фаворитом вдруг оказался Макс Ферстаппен. Голландец в пятницу уже почти смирился, что выше третьего места не подняться, теперь же все козыри были уже в рукаве у Макса — однако для начала ему нужно было не проиграть старт пилотам «Макларена». И с этим пилот «Ред Булл» не справился…

Риккардо не шутил насчёт победы

На первых же метрах дистанции вперёд вырвался Даниэль Риккардо — австралиец накануне не шутил, что мечтает о победе. А вот Ландо Норрис, наоборот, пропустил вперёд Льюиса Хэмилтона. Но ненадолго: перед второй шиканой британец попробовал атаковать и Ферстаппена, но исход был предсказуем: голландец жёстко, но в рамках правил не оставил сопернику места. Пилот «Мерседеса» проскакал по обочине, потерял темп и пропустил Норриса обратно.

Ещё больше экшена было позади. Антонио Джовинацци опередил Карлоса Сайнса, но ошибся в шикане, срезал её и попал под колёса всё тому же Сайнсу — разворот, чудом не превратившийся для итальянца в серьёзную аварию. Пилот «Альфа Ромео» потерял шестое место и переднее антикрыло, а затем ещё и получил пять штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу. Воскресенье вновь превратилось для Антонио в кошмар.

Такой же кошмар поджидал и пилотов «Альфа Таури»: на обеих машинах возникли технические проблемы ещё до старта гонки! Юки Цунода из-за проблем с тормозами вовсе не вышел на старт, а Пьер Гасли продержался в гонке лишь несколько кругов. Вот такая годовщина той самой победы в Монце-2020…

Ошибка «Ред Булл» — как пролог к аварии фаворитов

После бурного старта ситуация стабилизировалась: Ферстаппен никак не мог подобраться к Риккардо, пилоту «Ред Булл» не хватало максимальной скорости на прямых. Этот дуэт отрывался от пары Норрис — Хэмилтон, где Льюис пару раз был очень близок к успешной атаке, но Ландо блестяще отбивался. При этом Хэмилтон мог надеяться, что его шины «хард» против «медиума» у всех оппонентов принесут пользу на более поздней стадии гонки. На деле получилось совсем по-другому…

Риккардо нырнул в боксы на круг раньше Ферстаппена, и «Макларен» провёл отличный пит-стоп. «Ред Булл» ответил провалом: возня с передним правым колесом длилась более 11 секунд! В итоге, когда на свою остановку поехал Хэмилтон, то на выезде с пит-лейна начал бороться как раз с конкурентом в споре за титул.

Льюис попробовал выдавить Макса, вынудив его занять менее выгодную траекторию и остаться позади. Но Ферстаппен не такой: он все равно пошёл в атаку по внешнему радиусу! В повороте места было мало, Макс наскочил на «лежачий полицейский», затем задел колесо болида «Мерседеса» — и «Ред Булл» подпрыгнул! В итоге машина Макса легла на автомобиль Хэмилтона сверху — двойной сход, который неизбежно повлечёт за собой долгие споры и разборки! Если после Сильверстоуна мы ещё могли сомневаться, то теперь очевидно: между Хэмилтоном и Ферстаппеном разгорелась настоящая война.

Перес помогает «Макларену» взять дубль!

Ошибка механиков «Ред Булл» и столкновение двух фаворитов сделали вторую половину гонки максимально непредсказуемой. Шарль Леклер за счёт пит-стопа под сейфти-каром вышел было на второе место, но после рестарта сразу же пропустил Норриса, Переса и Боттаса — финн после старта с конца решётки проводил блестящую гонку, он уже к 13-му кругу пробился в очковую зону, а теперь и вовсе получил шанс на подиум или даже победу.

Вот только впереди Боттаса оставались два «Макларена» и Серхио Перес. Казалось, Чеко может нацелиться на вторую победу в сезоне, но у мексиканца так же, как и до него у Ферстаппена, просто не хватало «максималки» для атаки. Плюс Пересу пришёл пятисекундный штраф за то, что он получил преимущество благодаря срезке трассы — после этого основной задачей для Серхио виделось уже, скорее, сдерживание Боттаса, чтобы «Мерседес» не отыграл у «Ред Булл» много очков в Кубке конструкторов. Однажды Валттери всё же удалось опередить Переса, но ради этого пришлось зайти в поворот по траектории, далёкой от оптимальной — и Серхио успешно контратаковал.

Новость по теме Хэмилтон считает, что Ферстаппен осознавал последствия своих действий перед аварией

Мексиканец продолжил сдерживать финна, а впереди два «Макларена» уверенно ехали не просто к победе, а к первому дублю за долгое время! При этом Риккардо в кои-то веки не уступал по темпу Норрису, так что у командного мостика не было оснований просить Даниэля пропустить напарника вперёд. И именно Риккардо принёс «Макларену» долгожданную победу! А на самом финише Даниэль ещё и заработал бонусный балл за лучший круг.

Норрис позволил «Макларену» оформить дубль, Перес с учётом штрафа опустился на пятое место, пропустив Боттаса и Леклера, но не Сайнса. Очковую зону замкнули Стролл, Алонсо, Расселл (очки «Уильямса» больше не шок) и Окон.

Стычки позади

Сразу в две переделки попал Себастьян Феттель. На первых кругах его оттеснил в сторону Лэнс Стролл, и, пока Себ восстанавливал темп, мимо проехал целый ряд соперников, включая Окона. Через несколько кругов Феттель попробовал атаковать француза, но Эстебан просто выдавил «Астон Мартин» на обочину, словно соперника там и не существовало! Стюарды оперативно выписали представителю «Альпин» пять штрафных секунд, но что толку? Феттель выпал из очковой зоны и уже не смог в неё вернуться, финишировав 12-м.

Не остался в стороне от «боевых действий» и Никита Мазепин. Всю первую половину гонки россиянин жаловался, что может ехать быстрее Мика Шумахера, но команда не собиралась менять их местами. На рестарте россиянин вроде бы и не атаковал немца, но просунул нос внутрь поворота — и организовал Мику разворот.

По радио Мазепин заявил, что Шумахер не оставил ему места, но стюарды с россиянином не согласились и дали пять штрафных секунд. А сам Мик сумел отыграть 6-секундное отставание и опередить Мазепина, после того как россиянин заблокировал колёса и проехал по прямой в первом повороте. Вскоре после этого Никита припарковал машину — сход из-за проблем с машиной. Что ж, россиянин в любом случае без шансов ехал последним.

После внезапного дубля «Макларена» и аварии фаворитов у нас будет двухнедельная пауза, чтобы всё переварить и быть готовым к следующему Гран-при — российскому этапу в Сочи.