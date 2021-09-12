Это была месть? Ферстаппен оштрафован за аварию, которая на руку Хэмилтону

Уик-энд в Монце должен был принести Льюису Хэмилтону победу и лидерство в чемпионате — у «Мерседеса» было преимущество перед всеми остальными на этой трассе. Однако в итоге действующий чемпион не только не догнал Ферстаппена, но и уступил ему дополнительные два очка.

Но самое худшее в том, что едва ли машина Хэмилтона ещё когда-нибудь в этом году будет настолько конкурентоспособна.

Сильверстоун наоборот

Инцидент между двумя главными гонщиками этого сезона произошёл после пит-стопа Хэмилтона: в «Мерседесе» воспользовались заминкой в «Ред Булл» и Льюис выехал с пит-лейна перед Максом. Голландец решил не сдаваться: «Мерседес» был быстрее и другого шанса его обогнать почти наверняка не было бы.

Ферстаппен тормозит в самый последний момент, надеясь, что соперник испугается и отвернёт — без этого две машины в пределах трассы не поместятся. Хэмилтон же не оставляет сопернику места и выдавливает его на бордюры — с них «Ред Булл» бросает мимо поворота, прямо в автомобиль Льюиса.

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В этом столкновении очень много похожего на то, что произошло в Сильверстоуне. Как и тогда, один пилот атаковал другого, вынуждая отступить. И вновь тот, кто защищался, не стал отступать, а пространства для двух машин не хватило. Отличаются лишь итоги: Хэмилтон на трассе, где был силён «Ред Булл», выиграл 25 очков, а Ферстаппен в Монце отквитал только три.

Три позиции для Ферстаппена

Как и на Гран-при Великобритании, судьи сочли, что атаковавший нарушил правила. Ферстаппен объяснял инцидент тем, что Хэмилтон поздно начал входить в первый поворот, за счёт чего в итоге выдавил «Ред Булл» с трассы так, чтобы тот срезал второй.

Судьи прислушались к его аргументам и даже признали, что Льюис действительно выдавливал соперника, однако посчитали, что Макс изначально был слишком далеко, чтобы начинать такую атаку.

Хэмилтон и Ферстаппен за секунду до столкновения Фото: Getty Images

«По мнению стюардов, пилот автомобиля 33 начал манёвр слишком поздно и не имел права требовать для себя место, — говорится в заявлении судей. — И хотя автомобиль 44 мог повернуть сильнее, чтобы избежать столкновения, его аргументы приняты».

Ферстаппен, признанный «преимущественно виновным» в столкновении, в качестве штрафа потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при России. Довольно суровое наказание, если учесть, что на «Сочи Автодроме» довольно сложно обгонять, а Валттери Боттас почти наверняка квалифицируется неплохо — это одна из его лучших трасс.

Статус-кво не изменился

В общем зачёте по итогам уик-энда кардинальных перемен в чемпионате не произошло: Ферстаппен увеличил отрыв, но всего до пяти очков. Если Хэмилтон победит в Сочи, то опередит голландца в чемпионате.

В то же время едва ли британцу удастся отделаться от мысли, что он по собственной вине упустил шанс лидировать в общем зачёте уже сейчас. Если бы Льюис не провалил старт субботней гонки, ему вообще не пришлось бы бороться с Ферстаппеном.

Хэмилтон после столкновения с Ферстаппеном Фото: Getty Images

В Монце машинам «Ред Булл» не хватало максимальной скорости, и после квалификации мало кто сомневался, что Хэмилтон одержит лёгкую победу: в паддоке гадали, на каком именно круге Боттас пропустит напарника. Но всё могло быть хуже: отступи в том эпизоде Льюис и финишируй позади Макса — и сейчас разрыв был бы семь-восемь очков, а не пять.