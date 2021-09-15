До Хэмилтона и Ферстаппена. 6 знаменитых столкновений в борьбе за титул Формулы-1

Нынешний сезон Формулы-1 смело можно назвать самым ярким и зрелищным за всю непродолжительную историю гибридной эры. Настолько ожесточённой борьбы за титул, как в этом году, мы с вами не видели очень давно. Хэмилтон и Ферстаппен не собираются уступать друг другу ни сантиметра трассы, что иногда приводит к столкновениям. Инцидент, произошедший в Монце, не единственный в своём роде – лидеры чемпионата и в предыдущие годы не всегда могли поделить трассу. Давайте вспомним и другие примеры упорных сражений, которые заканчивались столкновением между двумя претендентами на титул.

Ален Прост — Нельсон Пике. Гран-при Нидерландов — 1983

Для «Рено» сезон-1983 стал самым успешным в период их первого пришествия в Формулу-1: команде наконец-таки удалось решить извечные проблемы с надёжностью, что позволило французам всерьёз включиться в борьбу за титул. Вести жёлто-белый болид «Рено» к вершине должен был Ален Прост – суперзвезда французского автоспорта той эпохи. Главную угрозу для Проста в том сезоне представлял чемпион 1981 года – Нельсон Пике. Именно пилоты «Рено» и «Брэбема» в итоге разыграли титул между собой.

В первой части сезона борьба за лидерство в чемпионате была невероятно плотной: Прост и Пике постоянно отбирали друг у друга первую строчку в личном зачёте. Но ближе к экватору чемпионата французский пилот начал постепенно отрываться от Пике – за четыре этапа до конца сезона разрыв между ними составлял целых 14 очков.

Предстоящий Гран-при Нидерландов был одним из последних шансов Пике вернуться в чемпионское сражение. Гоночный уик-энд на трассе «Зандворт» начался для бразильца как нельзя лучше: Нельсон взял поул, в то время как Прост показал только лишь четвёртое время. Однако в самой гонке не было и намёка на лёгкую победу Пике. Уже в самом начале второго круга французский пилот вышел на вторую позицию и сел на хвост болида «Брэбем», начав активно прессинговать своего главного соперника. Необгонный характер голландского автодрома позволял бразильцу довольно успешно справляться с натиском Алена. Однако ко второй половине гонки в шинах Проста была куда больше жизни, нежели в резине Пике, что позволило французу перейти к самым решительным действиям.

На 41-м круге гонки, воспользовавшись слипстримом на стартовой прямой, пилоту «Рено» удалось на полкорпуса опередить болид бразильца при входе в первый поворот. Только вот удержать машину, выполняя столь рискованный манёвр, Алену Просту не удалось. Потеряв контроль над болидом, французский пилот попросту протаранил «Брэбем» бразильца, вследствие чего Пике закончил гонку в стене из покрышек. Что касается самого Проста, то Ален смог проехать ещё пару поворотов на повреждённом болиде, после чего также завершил заезд.



Главным победителем в тот день стал пилот «Феррари» Рене Арну, который благодаря собственной виктории, а также сходу Проста и Пике смог включиться в чемпионскую гонку. Именно Арну после голландского этапа виделся главным соперником Проста в чемпионате. Но в реальности Нельсон Пике выиграл две гонки из трёх оставшихся и опередил французского пилота на два очка. Так чемпионом стал бразилец, а руководство «Рено» расценило голландский инцидент как вопиющую ошибку со стороны Алена Проста. Именно столкновение с Пике формально послужило поводом для расторжения контракта между Простом и «Рено».

Ален Прост — Айртон Сенна. Гран-при Японии 1989-1990

Противостояние Проста и Сенны, пожалуй, можно назвать самым ожесточённым за всю историю Формулы-1. Уже в своём первом сезоне за «Макларен» бразилец стал чемпионом, переиграв во внутрикомандном сражении более титулованного Проста. В следующем сезоне градус борьбы между заклятыми напарниками ничуть не уменьшился.

В 1989-м «Макларен» уже не мог похвастаться настолько неприличным доминированием, как в прошлом сезоне. Тем не менее у команды из Уокинга по-прежнему была сильнейшая машина в пелотоне, и титул вновь разыграли пилоты «Макларена».

Ожесточённое сражение между двумя напарниками не могло не повлиять на внутрикомандную атмосферу. Ещё по ходу сезону обстановка внутри коллектива начала постепенно накаляться. В какой-то момент пилоты «Макларена» окончательно разругались между собой. Плюс ко всему к концу сезона у француза разладились отношения с Роном Деннисом, и руководитель команды, уже не скрывая, отдавал своё предпочтение бразильскому пилоту.

Точкой кипения во внутрикомандном сражении Проста и Сенны стал предпоследний этап сезона в Японии. В преддверии гонки на трассе «Судзука» французский пилот опережал своего напарника на 16 очков – задел более чем внушительный. Лидеру чемпионата нужно было попросту не растерять свой гандикап за два оставшихся этапа.

Айртон Сенна Фото: Pascal Rondeau/Getty Images)

Оба «Макларена» начинали гонку на «Сузуке» с первого ряда стартового поля. Ещё до первого поворота французу удалось опередить напарника и выйти в лидеры гонки. Большую часть дистанции Ален уверенно возглавлял пелотон, но ближе к концу гонки его нагнал Айртон Сенна.

За семь кругов до финиша бразилец предпринял попытку атаки при входе в треугольник Сasio. В итоге пилоты «Макларена» не смогли поделить траекторию, и Сенна попросту протаранил напарника. Это столкновение поставило крест на дальнейших перспективах Проста в той гонке, а вот Сенна, напротив, смог продолжить заезд. После смены переднего спойлера бразилец без проблем наверстал упущенные секунды и первым пересёк финишную черту.

Однако радоваться Сенне приходилось недолго: рассмотрев эпизод с аварией на последних кругах, судьи приняли решение дисквалифицировать Айртона из итогового протокола, так как Сенна вернулся на трассу в неположенном месте. Таким вот обидным для бразильских фанатов образом чемпионом в 1989-м стал Ален Прост.



В следующем году японские зрители вновь стали свидетелями самого резонансного эпизода целого сезона. Отчасти на трассе «Сузука» повторился прошлогодний сценарий. Ведь точно так же весь мир увидел столкновение двух претендентов на титул – Айртона Сенны и Алена Проста. Прямо на старте, при входе в первый поворот, бразилец поддел заднюю часть «Феррари» Проста. Это столкновение стало развязкой целого сезона, ведь обоюдный сход означал ровно одно – Сенна становится чемпионом за один этап до окончания сезона.

Михаэль Шумахер — Деймон Хилл. Гран-при Австралии — 1994

Противостояние Шумахера и Хилла в 1994 году получилось весьма скандальным, даже если вынести за скобки последний этап в Австралии. После трагичной гибели Айртона Сенны первым пилотом «Уильямса» становился сын легендарного Грэма Хилла. В первой половине сезона на фоне Шумахера Деймон выглядел откровенно слабо. Определённую надежду Хиллу подарили спорные решения ФИА: после гонки на «Спа-Франкоршаме» Михаэль был лишён победы, а за игнорирование чёрного флага в Сильверстоуне немца дисквалифицировали на две гонки. Благодаря сложившейся ситуации Хиллу удалось отквитать у Шумахера гигантское количество очков, и перед последним этапом в Австралии двух претендентов на титул в личном зачёте разделял всего лишь один балл. Судьба титула должна была решиться в Австралии, на трассе «Аделаида».

Что интересно, ни Шумахер, ни Хилл не сумели завоевать поул в самой важной квалификации сезона: с первой позиции в тот воскресный день стартовал второй пилот «Уильямса» Найджел Мэнселл. Прямо на старте Шумахеру удалось опередить именитого ветерана – так Михаэль захватил лидерство в самом начале гонки. Не отставал от немецкого пилота и Хилл, прессингуя Михаэля вплоть до 35-го круга. Ну а затем была поставлена жирная точка в первом эпизоде их противостояния.

Немецкий пилот ошибся при входе в поворот, да так, что правыми колёсами болида задел отбойник. Этого удара хватило для того, чтобы нанести подвеске «Бенеттона» серьёзные повреждения. Однако Шумахер продолжил гонку и уже в следующем повороте грамотно перекрыл траекторию идущему на обгон Деймону Хиллу. В результате этого столкновения машина Михаэля едва не перевернулась, а сам немец завершил свой заезд в стене из покрышек.

«Уильямсу» Хилла также был нанесён серьёзный урон. Деймону удалось добраться до боксов, где механики констатировали сход британского пилота – повреждения его болида были несовместимы с дальнейшим продолжением гонки. Так Михаэль Шумахер взял свой первый чемпионский титул.

В следующем году Хилл также являлся главным соперником Шумахера. В сезоне-1995 Деймон и Михаэль целых два раза не могли поделить трассу, что непременно приводило к столкновениям. Однако те аварии и близко не были столь резонансными, как инцидент 1994 года.

Михаэль Шумахер — Жак Вильнёв. Гран-при Европы — 1997

В 1997 году Шумахеру вновь довелось вести сражение за титул с пилотом «Уильямса». Только вот на сей раз дуэлянтом являлся не опытный Хилл, а восходящая звезда мирового автоспорта – Жак Вильнёв. Ближе к экватору сезона Красный Барон достаточно уверенно лидировал в чемпионате, опережая талантливого канадца на 14 очков. Но во второй части чемпионата «Феррари» не всегда хватало стабильности, и от былого преимущества Шумахера не осталось и следа. Перед последним этапом сезона в Хересе Михаэль возглавлял личный зачёт, опережая пилота «Уильямса» всего-навсего на одно очко – во многом повторялся сценарий 1994 года.

Для того чтобы стать чемпионом, Шумахер должен был финишировать не ниже Вильнёва, а канадцу, в свою очередь, во что бы то ни стало нужно было опережать Красного Барона на испанской трассе. Квалификация в Хересе отлично продемонстрировала высочайший градус борьбы между двумя претендентами на титул: Вильнёв, Шумахер и Френтцен показали абсолютно одинаковое время. На стартовой решётке пилоты заняли позиции в соответствии с последовательностью, в которой были установлены быстрые круги. Именно поэтому с поула стартовал Вильнёв, а Шумахер был отправлен на вторую позицию.

Старт гонки остался за Красным Бароном: в первый поворот пилот «Феррари» входил в гордом одиночестве. В дальнейшем Михаэль достаточно уверенно лидировал, но уехать от канадца всё-таки не получалось. После второй волны пит-стопов Вильнёв и вовсе вплотную подобрался к Шумахеру, периодически пытаясь обогнать немецкого пилота. В итоге во время одной из атак канадцу удалось нырнуть в поворот раньше Михаэля. Однако Шумахер и не думал пускать вперёд Вильнёва, и в момент, когда «Уильямс» Жака поравнялся с его «Феррари», Красный Барон просто повернул руль в сторону соперника. Таран Шумахера успехом не увенчался: немецкий пилот закончил гонку в гравии, а Вильнёв на слегка повреждённой машине продолжил борьбу. Уверенно финишировав на третьем месте, канадец стал чемпионом мира, а Шумахер был исключён из личного зачёта по итогам сезона.

Льюис Хэмилтон — Нико Росберг. Гран-при Испании — 2016

В 2016 году шёл уже третий сезон гибридной эры, а соответственно, и третий сезон доминирования «Мерседеса». Настоящих соперников у «серебряных стрел» в те годы фактически было. Это обстоятельство позволяло Хэмилтону и Росбергу бороться друг с другом в полную силу.

Болид Нико Росберга Фото: Getty Images

После двух чемпионств Льюиса в 2014 и 2015 годах сезон-2016 виделся чуть ли не последним шансом Росберга на заветный титул. К новому сезону Нико подходил невероятно собранным и мотивированным, что было видно уже на первых этапах: четыре победы из четырёх возможных. Пятый этап сезона, проходящий в Испании, был крайне важен как для Хэмилтона, так и для Росберга. Ведь у немецкого пилота был неплохой шанс создать для себя совсем уж комфортные условия: пятая победа подряд смогла бы упрочить его лидерство в личном зачёте, а также оказать психологическое давление на Хэмилтона. Одним словом, никто не хотел уступать.

Стартовав с поула, Льюис не смог удержать лидерство и уже в первом повороте пропустил Росберга вперёд. После проигранного старта Хэмилтон попытался контратаковать на прямой, но Нико резко перекрыл траекторию Льюису, из-за чего британец был вынужден смещаться на траву. В итоге Хэмилтон потерял контроль над машиной и «очень удачно» вынес Нико Росберга. Так пилоты «серебряных стрел» подарили нейтральным болельщикам самый яркий эпизод сезона-2016, а Максу Ферстаппену — победу в первой же гонке за «Ред Булл».