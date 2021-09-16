«Со Шварцманом была допущена ошибка». Экс-пилот «Феррари» всё ещё верит в россиянина в Ф-1

19 сентября состоится финал 7-го этапа турнира Forza Motorsport по кибергонкам. Этап проходит под эгидой «Чемпионата» и при участии экс-гонщика Формулы-1 Мики Сало. Гонка пройдёт на официальном автомобиле этапа – BMW Z4 GTE – на знаменитой бельгийской трассе «Спа-Франкоршам». В преддверии финала мы пообщались с Микой – начали с предстоящего турнира, ну а дальше уже перешли к гонкам не виртуальным, тем более что Сало тесно связан с нынешней Формулой-1: финна нередко приглашают исполнить руль стюарда на Гран-при, плюс он сотрудничает с российской гоночной программой «СМП Рейсинг».

«Россиянам очень повезло, что у них есть такие люди, как Ротенберг»

— Мика, можно ли назвать вас спецом по виртуальным гонкам?

— Я попробовал в компьютерные гонки, когда началась вся эта ерунда с коронавирусом. Вот мой сын много играл в симуляторы – Макс гоняется в Японии, все трассы для него новые, и игры тут помогают. Ну и потом я тоже начал практиковаться. Весело! Правда, мне больше нравится играть в ралли, чем в формульные симуляторы. Например, в Dirt. Ну а во время паузы из-за коронавируса делать было особо нечего, поэтому я начал играть больше, а затем и стримить свои заезды, ведь есть возможность пообщаться с другими пользователями.



Прошлой зимой мы провели чемпионат с участием бывших пилотов Формулы-1 и IndyCar. Мы использовали машины Ф-1 70-х годов, разные трассы… Получили огромное удовольствие.

— Раз опыт у вас неплохой, как высоко оцениваете свои шансы на предстоящем турнире?

— Ну, мне надо побольше потренироваться. На момент, когда мы с вами общаемся, я проигрываю лучшим ребятам секунду на круге, но я ещё не менял никакие настройки. Честно говоря, я особо и не понимаю, как их менять, но ко мне из Японии приедет сын и поможет — вот тогда начнутся настоящие тренировки. Вообще я люблю конкуренцию и очень хочу выступить хорошо. Вовсе не собираюсь быть последним.

— Помню, как вы здорово дебютировали на этапе СМП РСКГ — несмотря на незнакомую технику и трассу, чуть сразу не победили.

— И там у меня по сути не было тренировок. Но управлять машиной — это моя работа на протяжении последних 40-45 лет. Я знаю, как это делать. Правда, вот онлайн-игры — это не совсем моя сфера, тут ещё есть чему поучиться у лучших парней.

— Болельщики знают, что вы время от времени становитесь стюардом на Гран-при Формулы-1, выступаете в роли эксперта в финских СМИ. А чем ещё сейчас занимаетесь?

— Я всё ещё продолжаю иногда гоняться. Ещё занимаюсь делами нескольких пилотов в разных «формулах». Но вообще сейчас главная работа — помощь карьере старшего сына. Макс сейчас выступает в японской Формуле-4, я пытаюсь искать спонсоров, чтобы он продолжал развивать карьеру. Россиянам очень повезло, что у них есть такие люди, как Борис Ротенберг, который помогает пилотам. У нас в Финляндии никого такого нет, поэтому ситуация очень сложная.

— А как сейчас в Финляндии с молодыми пилотами? Есть потенциальные преемники Райкконена и Боттаса?

— Трудно сказать. У нас в Финляндии нет своего сильного чемпионата, так что нужно выступать за границей — в Италии, Азии, Америке, где-то ещё. Ну и в итоге появляется кто-то хороший. Прямо сейчас в молодёжных топ-категориях нет никого из Финляндии. А вот у вас хорошая ситуация: есть Шварцман, Смоляр, много других пилотов. Кто-то из них почти без сомнений доберётся до Формулы-1.

«Шварцман после этого сезона готов к переходу в Формулу-1»

— У Шварцмана теперь так мало шансов попасть в Ф-1 в следующем году...

— Увы. Я считаю, тут была допущена ошибка и теперь Роберта не будет в Ф-1 в 2022 году. Жаль. Что ж, Роберту придётся подождать ещё сезон.



— А что за ошибка?

— Ошибка в планировании. Нужно было действовать активнее, начать работу раньше, чтобы Роберт попал в Формулу-1.



— Речь именно про этот год или в том числе про 2020-й?

— Не думаю, что Роберт был бы готов к дебюту в Ф-1 в сезоне-2021, было бы слишком рано. Что же до нынешней ситуации, то в Формуле-1 уже просто нет свободных мест на 2022-й. Но в следующем году у него будет новый шанс.



— То есть вы считаете реалистичным план, что он проведёт 2022-й в роли резервного пилота и сможет получить место в 2023-м?

— Да, я думаю, что так может произойти. Для начала ему надо выиграть сезон Формулы-2, а затем иметь какую-то существенную роль в Формуле-1. Тогда в 2023-м он станет боевым пилотом.

— Роберт так здорово дебютировал в Формуле-2, а потом дела пошли на спад. Как считаете, почему?

— Думаю, он быстрее остальных понял, как работать с новой низкопрофильной резиной. Он разобрался с шинами очень быстро, остальным потребовалось больше времени. Но когда они всё поняли, то большую роль начал играть опыт конкурентов. А вот у Роберта не было опыта борьбы в чемпионате. Думаю, в этом сезоне он вполне способен справиться.

— Вполне возможно, что в сезоне-2022 в Ф-1 не появится ни одного новичка из Формулы-2.

— Ну, так бывало и раньше. Если не появляется новых команд, то и мест мало. Сами знаете, нет такого правила, что кто-то из Ф-2 обязательно переходит в Формулу-1. Я считаю, что Роберт после этого сезона готов к переходу, но места для него нет. Что ж, надо стать третьим пилотом или в самой «Феррари», или в команде, связанной с ней. В этом его шанс. Нужно быть готовым, по максимуму тренироваться, много работать на симуляторе.



— И вы считаете, что, несмотря на противоречивый нынешний сезон, у него есть достаточный потенциал, чтобы стать хорошим пилотом Ф-1?

— Да, Роберт — природный талант. Надо дальше тренироваться, упорно работать, и он в состоянии стать одним из топ-гонщиков.



— Есть ощущение, что сейчас программа «СМП Рейсинг» несколько снижает обороты. Согласны?

— Ничего удивительного: проблемы во всём мире затрагивают очень многих, включая и Бориса. Как я понимаю, ему пришлось несколько сократить затраты на фоне пандемии, но когда коронавирус будет побеждён, то станет намного легче вновь заниматься проектами.

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«Машина «Хааса» хреновая, просто ужасна»

— Поговорим про другого россиянина. В начале нынешнего сезона вы сказали, что Никита Мазепин не соответствует уровню Формулы-1. По-прежнему так считаете?

— На самом деле я говорил не совсем так. Ну и я высказывался после первого Гран-при, на котором его всё время разворачивало. Мы тогда ещё не знали, что их машина такая хреновая. Это просто ужасный автомобиль. Никита многое выучил за это время, сейчас он пилотирует очень хорошо. Всё гораздо лучше, чем было в первой гонке.

— При этом мы видим целый ряд инцидентов с участием Никиты и Мика Шумахера…

— Это ненормально. Но когда твоя машина работает не слишком хорошо, то единственный, с кем ты можешь сражаться, — твой напарник. Они едут чуть ли не на три секунды медленнее, чем все остальные! Так что вполне логично, что и на трассе они почти все оказываются рядом друг с другом. Никита сейчас по скорости почти соответствует Мику, и поэтому они постоянно находят друг друга на трассе.

— Мик был очень недоволен тем, как Никита защищался от него на Гран-при Нидерландов. Стюарды этот эпизод не расследовали. А что о нём думаете вы?

— Это было довольно агрессивно, но не более. Для меня это гоночный инцидент. Подчеркну, что раз я не был стюардом на той гонке, то это лишь моё мнение.

— Как вам вообще работа стюардом? Это стресс или удовольствие?

— Бывает нелегко. Всегда кто-то недоволен твоим решением. Но люди забывают, что меня приглашают в стюарды как бывшего гонщика, как представителя пилотов. Я среди стюардов как раз для того, чтобы защищать гонщиков. Другие стюарды не управляли болидами, так что я могу рассказывать им, что случилось с точки зрения пилота. Сам я ничего не решаю — это общие решения. Иногда болельщики это забывают.

— То есть иногда бывает, что вы предлагаете менее суровые наказания, чем другие стюарды?

— По ситуации. Если очевидно, что кто-то допустил серьёзную ошибку или сделал что-то специально, то и штраф будет жёстким — и решение будет принято легко. К тому же в распоряжении стюардов такое прекрасное оборудование в нашей комнате — мы всё видим, слышим все радиопереговоры, получаем телеметрию. Нет способа от нас скрыться!



Когда в наш офис приходит пилот и начинает врать о случившемся, мы сразу указываем, что он говорит неправду и всё было не так. И они очень быстро осознают свою неправоту и приносят извинения.

— И как часто пилоты всё равно пытаются соврать?

— Всегда! (Смеётся). На самом деле не так часто. Они тоже знают, что в нашем распоряжении потрясающее оборудование и поэтому мы знаем всё.

— Тем не менее болельщики нередко недовольны решениями судей. Вам в соцсетях пишут что-нибудь оскорбительное?

— Я получаю много сообщений, но они никак не влияют на принятие решений. Болельщики не знают всей правды, не видят, что скрыто. В целом это неизбежно: если в инциденте между Хэмилтоном и Ферстаппеном оштрафуешь первого — придут его фанаты, если второго — его. У нас такая работа, когда невозможно сделать довольными всех.



— Наверняка какие-то болельщики считают, что вы всегда стараетесь оправдать Боттаса и Райкконена.

— Разумеется, это не так. Тем более что я гонялся против многих нынешних пилотов, и многие из пелотона — мои друзья. Национальность не имеет никакого значения. Если Кими напортачил, то я без проблем выписываю ему штраф.



— И Кими потом не спрашивает — мол, как же так?

— Конечно, нет. Он прекрасно понимает, что я выполняю свою работу, а он — свою. Мы иногда вместе ездим на гонки или с них, можем встретиться после Гран-при, но это никак не влияет на работу, на мои решения.

«Не думаю, что Боттас был так уж счастлив в «Мерседесе»»

— К слову, о Кими. Чем он займётся после ухода из Формулы-1?

— Не знаю. В прошлый раз он пошёл в ралли, и я знаю, что эта дисциплина ему очень нравится. Может, Кими возьмёт клиентскую «Тойоту» и продолжит выступления там, но я не знаю. Но надеюсь, что Райкконен ещё будет где-то гоняться, потому что он очень хороший пилот и весёлый человек.

— Боттас, между тем, займёт место Райкконена в «Альфа Ромео». Понимаете мотивацию человека, который после выступлений за лучшую команду Ф-1 переходит в стан середняка, почти аутсайдера?

— Не думаю, что он был так уж счастлив в «Мерседесе». Он всегда был вторым пилотом при Льюисе. Очень трудно выступать рядом с одним из лучших пилотов мира. Валттери и сам говорил в каких-то интервью, что был не слишком доволен своим положением и чувствует облегчение после таких перемен. Теперь он принесёт свои знания в новую команду, начнёт там упорно работать и постарается добиться успеха.

— Как считаете, рядом с Льюисом любой пилот вынужденно становится вторым пилотом? Или отчасти это было связано с характером Валттери?

— Команды не выбирают первого и второго номеров заранее — выбор происходит уже во время сезона. Льюис побеждает и сражается за титул, а у Валттери шансов на чемпионство уже не осталось — конечно, в такой ситуации его начинают использовать как второго пилота, чтобы помогать Льюису набирать больше очков. Так происходило практически каждый сезон: Валттери очень сильно проводил первую половину сезона, но затем его результаты существенно падали. И после этого команда просто просит пилота делать так, чтобы он приносил ей больше очков.

— У Расселла есть шансы не стать таким же вторым номером?

— Он очень быстр! Льюиса ожидает жёсткая конкуренция. Посмотрим, сможет ли Джордж с первых же гонок опережать Хэмилтона — это будет очень интересно.

— Многие болельщики, кстати, сравнивают не Хэмилтона с Ферстаппеном, а Леклера, Норриса и Расселла. Как считаете, кто из этого трио потенциально быстрее всех?

— Трудно сказать. Джордж очень хорошо выполняет свою работу за рулём слабой машины, но иногда допускает ошибки. Норрис очень быстр, но тоже иногда случаются ошибки. Леклер чуть опытнее, поэтому и ошибок у него меньше. И всё-таки они встречаются и у Шарля. Это три очень талантливых гонщика, но им нужно ещё набраться опыта, чтобы вообще исключить ошибки. И тогда все они могут сражаться за титулы.

— А Шварцман — это потенциально пилот такого же уровня? Или всё-таки вряд ли? А может, в роли такой звезды вы видите какого-то другого молодого гонщика из России?

— Говорить о ком-то, кроме Роберта, рановато. Он близок к Формуле-1, уже тестировал болид Ф-1. Думаю, если Шварцман получит свой шанс, то покажет всем, на что способен в Формуле-1. Он очень талантлив.

«Германия-99? Я просто выполнил свою работу»

— Если вернуться к «СМП Рейсинг», то почему умерла русско-финская СМП Формула-4, чьим спортивным директором вы являлись?

— У нас было по 10 пилотов из России и Финляндии, календарь получался очень непростым. Потом начали проводить российский и финский чемпионаты отдельно, но постепенно всё заглохло. Это досадно, ведь чемпионат был действительно хороший, с хорошей техникой. Но, возможно, что-то похожее ещё вновь появится.

— Ведь были планы по евроазиатской серии?

— Да, я тоже слышал про это. Это было бы хорошо для России, потому что в чисто российском чемпионате будет просто недостаточно машин. Вот у моего сына в японской Ф-4 на стартовой решётке 40 болидов! Это просто потрясающе! Отличный чемпионат и при этом довольно дешёвый — итальянская Ф-4 по сравнению с ним невероятно дорогая, а здесь цена почти в два раза ниже.

— Вы и после закрытия Ф-4 сотрудничали с программой. А сейчас как-то взаимодействуете?

— Наши связи сохраняются. Да, моя роль не такая серьёзная, как прежде, но я по-прежнему в хороших отношениях с Борисом Ротенбергом. Всегда рад ему помочь, когда это требуется. Я с самого начала помогал Шварцману, «СМП» — всё ещё важная часть моей жизни.

— Гран-при России в 2023 году переедет из Сочи в Санкт-Петербург. Вы как житель соседней Финляндии довольны?

— Безусловно, это хорошо для финнов: многие болельщики приедут на Гран-при. Думаю, у нас-то гонки Ф-1 ещё долго не будет. А вообще — всегда хорошо, когда появляется новая трасса. Это новое шоу, новый вызов для гонщиков и команд. Помните, как в прошлом сезоне Формулы-1 самые интересные гонки получались на трассах, где мы давно или никогда не выступали? Вот мне нравится, когда пилотам приходится справляться с новым вызовом.

— И финальный вопрос. В первую очередь все помнят вас как пилота, который заменил в «Феррари» Михаэля Шумахера, мог выиграть Гран-при Германии, но подарил победу Эдди Ирвайну. Если вернуться в тот день, то не стоило ли наплевать на командную тактику и финишировать первым — единственный раз в карьере?

— Нет, нет. Это была моя работа. Ещё перед подписанием контракта мы договорились, что моя обязанность — помогать Эдди и команде выиграть чемпионат. Я просто выполнил свою работу. И я сделал бы так снова. В гоночном мире важно показывать, что ты умеешь быть командным игроком. Это правильный путь. Если ты становишься эгоистом в команде, состоящей из тысячи человек, то долго так не протянешь.