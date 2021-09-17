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На Netflix вышел документальный фильм про Михаэля Шумахера — рецензия, впечатления, обзор

Новая документалка про Шумахера прошибает слезу. Но при этом слишком слаба
Евгений Кустов
Документалка про Шумахера — рецензия, впечатления
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С таким героем и возможностями нужно было делать крутой сериал, а не бежать галопом по Европам.

На сервисе Netflix 15 сентября вышел долгожданный документальный фильм про Михаэля Шумахера. Разумеется, все «ядерные» болельщики Формулы-1 уже его посмотрели или планируют сделать это в ближайшее время. Но непохоже, чтобы новая документалка вошла в число лучших фильмов, посвящённых Ф-1. По крайней мере, ваш автор в свой топ её точно не включит. Ниже — впечатления с некоторыми спойлерами.

О чём фильм

«Шумахер» затрагивает всю карьеру и жизнь Михаэля — от детских лет и первых выступлений в картинге до окончательного ухода из Формулы-1 и трагедии во время катания на горных лыжах во Франции. После происшествия в конце 2013 года мы знаем о состоянии немца не так много, но догадываемся: прежнего Шумахера с нами уже не будет никогда.

Тем не менее интервью с Михаэлем в документалке есть — разумеется, архивные. Отсутствие актуальной возможности поговорить с главным героем создатели компенсируют благодаря разговорам со всей семьёй Михаэля (жена Коринна, отец Рольф, брат Ральф, сын Мик, дочь Джина-Мария). Также в фильме представлены интервью с Жаном Тодтом, Микой Хаккиненом, Берни Экклстоуном и так далее.

Права на видео принадлежат Netflix и Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Михаэля Шумахера.

Авторы фильма получили доступ как к официальному видеоархиву Формулы-1, так и к видеозаписям самой семьи Шумахер, что позволяет увидеть другого Михаэля — не великого чемпиона, который ради победы иногда готов на всё, а примерного семьянина, который счастливо проводит время с женой и детьми.

За чуть менее чем два часа проносится вся карьера Шумахера в Ф-1 — блестящий дебют в «Джордане», первые успехи, чемпионство после столкновения с Деймоном Хиллом, долгая дорога к триумфу с «Феррари», неоднозначное возвращение с «Мерседесом».

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Что понравилось

Лично для меня (хотя по отзывам, и у других тоже) в фильме были два действительно эмоциональных момента — даже невзирая на то, что все мы прекрасно знаем биографию Михаэля и вряд ли можем чему-то удивиться. Первый — долгожданный чемпионский титул Михаэля после двух поражений в финальных гонках, перелома ноги и неудачного старта на Гран-при Японии — 2000. Всё это подкреплено воспоминаниями Пьеро Феррари, как в 1999-м «Феррари» якобы начала сомневаться — точно ли Михаэль когда-то приведет её к успеху, подходящий ли он для этого гонщик? После этого обгон Хаккинена во время финальной волны пит-стопов и победный финиш не могут не вызвать эмоций.

Второй момент — кадры из семейного архива, из которых очевидно, насколько счастлива была семья Шумахер, какие прекрасные отношения были между Михаэлем, Коринной и детьми. Тем больнее и эмоциональнее оказывается концовка фильма, в которой Коринна чуть ли не впервые комментирует трагедию с мужем и чётко объясняет, почему семья не хочет делиться всеми подробностями о состоянии здоровья Михаэля.

Как мне кажется, в фильме Коринна блестяще достигает грани между тем, чтобы сохранить должную приватность ситуации, но всё-таки рассказать болельщикам хоть что-то о состоянии мужа. Увы, ничего оптимистичного мы не слышим: Михаэль и с нами, и нет, и эта ситуация уже вряд ли изменится…

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Что не понравилось

По сути единственная, но слишком серьёзная претензия — зачем решили снимать двухчасовой фильм, когда событий в карьере Михаэля с лихвой хватит на полноценный документальный сериал? Решили, что это неправильно в ситуации, когда в съёмках не сможет принять участие главный герой? Думаем, с учётом представленных в фильме героев историю вполне можно было раскрыть полноценно. Если у вас в фильме есть все члены семьи Шумахер, все боссы его команд, часть основных противников, разве этого мало?

Выбрав формат фильма и решив при этом охватить всю карьеру Михаэля, авторы автоматически поставили себя в режим «галопом по Европам», охватывая даже основные события по верхам и выкидывая огромное число интересных моментов.

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Взять тот же 1994 год, где никак не упомянуты четыре дисквалификации Шумахера за сезон вкупе с подозрениями в нелегальности его болида. Да там же драма на драме!

Не хватило времени на легендарную победу на Гран-при Бельгии 1995 года после старта с 16-го места. Нет Венгрии-98, Малайзии-99, Франции-2004 и многих других гонок, которые сразу всплывают в голове и важны для полного раскрытия истории Михаэля.

Не всегда спортивный характер Шумахера упомянут в рассказе про Аделаиду и Херес, но пропали Монако-2006 и другие спорные эпизоды.

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Придирки? Ну, как сказать. Ядерная аудитория по сути не узнала для себя ничего нового, кроме комментариев семьи о несчастье с Михаэлем. Но и те болельщики, которые знакомы с Шумахером не слишком хорошо, всё равно не получили всей базовой информации, не узнали о его карьере достаточно. Например, они вообще ничего не поняли о периоде Шумахера в «Мерседесе» — кроме того, что он не боролся за титул и вечером после Гран-при скучал по семье.

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В итоге после окончания фильма главная мысль — эх, какой мог получиться сериал, например, из таких серий: юность и попадание в Ф-1, первые победы в «Бенеттоне», переход в «Феррари», период доминирования, уход и новое возвращение, семья. Да, не мне учить авторов и Netflix, но как зритель я констатирую: мне не хватило слишком многого.

Значит ли это, что я не рекомендую фильм к просмотру? Вовсе нет. Как уже сказано выше, некоторые моменты берут за душу, видео из семейного архива любопытны, да и вообще разве у нас так много фильмов про гонки, чтобы их игнорировать? Так что, конечно, смотрите. И делитесь собственными впечатлениями в комментариях.

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