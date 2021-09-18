В истории гонок на допинге поймали лишь одного пилота. Зато дважды! Странная история Энге

20 лет назад – 16 сентября 2001 года – на трассе «Монца» состоялся очередной этап сезона Формулы-1. Ознаменована та гонка была прежде всего дебютной победой Хуана Пабло Монтойи. Помимо всего прочего, этот воскресный день имел огромное значение для одной небольшой европейской страны. Приняв участие в гонке на итальянском автодроме, Томаш Энге стал первым чешским пилотом в истории Формулы-1. Другой эпизод, из-за которого Энге запомнился в мире гонок, произошёл уже в следующем году. В 2002-м Томаш стал участником весьма оригинального для автоспорта скандала: после гонки чемпионата Формулы-3000 чешский пилот провалил допинг-тест. Казалось бы, какая вообще может быть связь между гонками и допингом? У Томаша Энге нашёлся свой ответ на этот весьма непростой вопрос.

Томаш Энге до сих пор является единственным чехом, принявшим участие в гонке Ф-1

Своей гоночной карьерой Томаш Энге во многом обязан знакомству с Антони Хароузом – одним из самых влиятельных деятелей в истории чешского автоспорта. В 1993-м Хароуз создал некое подобие программы поддержки местных пилотов, одним из первых участников которой стал Энге. Уже в 1995 году Антони смог организовать своему протеже дебют в немецком чемпионате Формулы «Форд». Для Томаша сезон-1995 стал первым, проведённым как в серии с открытыми колёсами, так и в целом за пределами Чехии. Оказавшись в незнакомых условиях, Энге ничуть не растерялся и сумел занять третье место в личном зачёте.

Следующий сезон для Томаша носил уже далеко не ознакомительный характер. Энге всерьёз включился в борьбу за титул, а в конце года отпраздновал свой первый триумф за пределами родной страны. Первые успехи Томаша заставили Хароуза поверить в своего подопечного, и следующий сезон Энге начинал уже в немецкой Формуле-3. Уровень конкуренции в новом чемпионате был на голову выше по сравнению с Формулой «Форд», поэтому дебют чешского пилота получился не столь ярким, как два года назад. Для Энге итогом первого сезона стала только лишь 18-я позиция в личном зачёте. Чемпионом, кстати, стал напарник Томаша – Ник Хайдфельд.

Несмотря на не совсем удачный для Энге сезон-1997, Хароузу удалось отправить своего подопечного на повышение. Так, в 1998 году чешский пилот дебютировал в международной Формуле-3000, приняв участие в пяти заключительных гонках чемпионата. А уже в 1999-м Томаш провёл свой первый полноценный сезон в главной юниорской серии мира. В конце того же года Эдди Джордан пригласил чешского пилота для участия в послесезонных тестах. Так Томаш Энге стал первым представителем своей страны, кому довелось управлять болидом Формулы-1.

Ну а следующим достижением чешского автоспорта стал уже непосредственно дебют Энге в Королевских гонках. В конце 2001 года Томаш подписал контракт с командой «Прост» на три заключительных этапа сезона. В то время французский коллектив переживал крайне тяжёлые времена, и рассчитывать на борьбу за хоть сколько-нибудь высокие места Энге, конечно же, не приходилось. В то же время для небольшой страны в центре Европы дебют соотечественника в Формуле-1 был целым событием, и результаты Томаша отходили на второй план.

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Первый этап, проведённый Энге в Ф-1 на трассе «Аутодромо Национале» в Монце, нельзя назвать ни успешным, ни провальным. В квалификации чешский пилот показал 20-е время, опередив только лишь двух представителей «Минарди». А своему напарнику Френтцену Томаш уступил целых две секунды. В воскресенье Энге также ничем примечательным отметиться не сумел, завершив гонку на предпоследнем месте. В похожем ключе для Томаша прошли и оставшиеся два этапа сезона.

Чешский пилот вполне мог бы остаться в команде Алена Проста и на следующий сезон, но в начале 2002 года французский коллектив был официально ликвидирован.

Энге выходил на старт гонки под действием запрещённых веществ. Менеджер пилота утверждал, что наркотики подсыпали в еду

Оставшись без команды в Ф-1, чешский пилот принял решение вернуться в хорошо знакомый чемпионат Формулы-3000. Пятый сезон Томаша в Ф-3000 стал для чешского пилота самым успешным. На протяжении всего сезона Томаш вёл ожесточённое сражение за титул с Себастьеном Бурде и Джорджо Пантано.

За три этапа до конца чемпионата личный зачёт возглавлял Бурде, опережая идущего на втором месте Энге всего лишь на пять очков. Следующая гонка в Венгрии была невероятно важна для Томаша: отпускать Бурде нельзя было ни в коем случае. К счастью для чешских болельщиков, Энге удалось одержать победу и вырваться в лидеры чемпионата. Сразу после гонки никто и представить не мог, каким скандалом обернётся триумф чешского пилота.

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Перед последним этапом сезона в Монце как гром среди ясного неба прогремела новость о том, что Томаш провалил допинг-тест по итогам венгерской гонки! Известие это было насколько шокирующим, настолько же и абсурдным. Казалось бы, какая вообще может быть связь между автоспортом и допингом? Долгое время именно гонки считались одним из немногих видов спорта, защищённых от подобных скандалов. За многолетнюю историю автоспорта было много случаев, когда машина не соответствовала правилам. Но чтобы сам пилот был «вне закона» – с таким общественность столкнулась впервые.

Конечно же, Энге не принимал запрещённые препараты для того, чтобы получить преимущество над соперниками. Ведь в допинг-пробе чешского пилота были найдены следы марихуаны – вещество, которое уж точно не могло благоприятно сказаться на физической форме спортсмена. Эта история кажется странной не только со стороны гонщика, но и со стороны ФИА. Ведь международная федерация, которая активно борется за повышение уровня безопасности в автоспорте, допустила до гонки пилота, который находился под действием наркотических веществ. Причём именно тех веществ, которые заметно снижают уровень концентрации – невероятно важный компонент для пилота. В теории Энге мог стать виновником серьёзной аварии.

Со стороны ФИА куда логичнее было бы проверять пилотов на наличие подобных веществ ещё до старта гонки. Ведь то, на чём попался чешский пилот, трудно назвать допингом, а вот опасным для окружающих препаратом – легко.

Несмотря на то что Энге был уличён в столь серьёзном проступке, ФИА не стала дисквалифицировать чешского пилота прямо перед финальным этапом сезона. Вместо этого на 1 октября (через две недели после завершения чемпионата) было назначено заседание международной федерации в Париже, где и должна была решиться судьба Энге.

Томаш, в свою очередь, вину не признавал и всячески отрицал сам факт приёма наркотиков. Не отставал от своего подопечного и менеджер пилота Антони Хароуз, заявивший, что Энге мог вдохнуть запрещённое вещество на дискотеке. Также Хароуз выдвигал версию, что пилоту могли подсыпать марихуану в еду или напитки. Чуть менее рьяно защищал своего пилота руководитель команды «Арден» Кристиан Хорнер: «Томаш настаивает на том, что он сознательно не принимал никаких запрещённых веществ или наркотиков, и очень шокирован и удивлён положительным результатом теста».

На фоне вопиющего скандала Энге всё же удалось благополучно завершить сезон на первом месте в личном зачёте. Однако отмечать завоевание титула чешский пилот даже и не думал. Ведь окончательные итоги чемпионата объявлялись только после заседания ФИА. День, проведённый в Париже 1 октября 2002 года, наверняка стал одним из худших в жизни Томаша. Международной федерацией было принято решение исключить Энге из протокола гонки на «Хунгароринге». Так чешский пилот терял целых 10 очков и по итогам сезона опускался на третью строчку в личном зачёте. Чемпионом стал Бурде, а Энге впереди ожидал не самый простой этап в карьере.

Спустя 10 лет Энге снова провалил допинг-тест. На сей раз «виновниками» стали медикаментозные препараты

По понятным причинам в сезоне-2003 Томаша нельзя было увидеть ни в одной из формульных серий Европы. Прошлогодняя история серьёзно сказалась на карьере чешского пилота. В 2002-м ходили слухи о том, что команда «БАР» рассматривает Энге как одного из кандидатов на место боевого пилота. Однако допинговый скандал тут же вычеркнул Томаша из заветного списка. В 2003 году чешскому пилоту пришлось сосредоточиться на кузовных сериях. Томаш стал участником сезона Американской серии Ле-Ман в классе GTS, где, кстати, показал весьма достойные результаты. Плюс ко всему он во второй раз в жизни вышел на старт легендарной гонки «24 часа Ле-Мана», одержав победу в своём классе.

Уже в следующем году Энге ожидало неудачное возвращение в чемпионат Формулы-3000 – всего лишь четвёртое место по итогам сезона. После 2004 года чешский пилот окончательно отказался от идеи гоняться в юниорских сериях. Всё-таки Томашу было уже 28 лет и нужно было как-то определяться с местом продолжения карьеры. В поисках счастья Энге пробовал свои силы в «Индикаре», а также защищал честь своей страны в новообразованном чемпионате «А1 Гран-при». А ближе к концу 2000-х наконец-таки обосновался в кузовных сериях.

К тому времени многие уже успели позабыть о не самой приятной истории 2002 года. Но в 2012-м Томаш Энге совершил, казалось бы, невозможное и снова стал участником допингового скандала! На сей раз на приёме запрещённых веществ чешский пилот был пойман в мировом чемпионате FIA GT1 после этапа в Словакии. Как и десять лет назад, Энге и не думал признавать вину, сославшись на то, что принял запрещённое вещество в целях профилактики сердечно-сосудистого заболевания.

«Я в шоке. После того, что произошло в 2002 году, я предельно внимательно отношусь ко всему, что может быть интерпретировано как допинг. На самом деле у меня давние проблемы со здоровьем, так что я попросил ФИА сделать для меня исключение, позволив принимать некоторые медикаменты, которые запрещены другим гонщикам. Теперь мне нужно проконсультироваться с экспертами, чтобы понять, как допинг-тест мог показать положительный результат», – недоумевал чешский пилот.

Международная федерация, в свою очередь, не прониклась состраданием к Томашу Энге и наградила чешского пилота дисквалификацией длиной в 18 месяцев.

Фото: Tertius Pickard\Gallo Images

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Несмотря на то что в карьере Энге было не так много ярких гонок и побед, ему однозначно удалось войти в историю автоспорта. Его случай одновременно и трагичен, и комичен. Он упустил главную победу в своей жизни, но в то же время преподал хороший урок всем окружающим.