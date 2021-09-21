Чуть позже коллега Ивановского стал одним из первых клиентов «Феррари». Так что не думайте, что русские пришли в топ-гонки только сейчас.

90 лет назад в гонках блистал загадочный русский. Брал призы тут и там – и резко пропал

Буквально за последние 15 лет российский автоспорт претерпел грандиозные изменения. За этот небольшой временной отрезок в Формуле-1 успели появиться российские пилоты, команды и даже долгожданный этап в Сочи. Можно подумать, что отечественный автоспорт только недавно сделал свои первые шаги на международной арене, однако это не совсем так. История российского гоночного сообщества гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Ведь ещё в первой половине ХХ века пилоты русского происхождения Борис Ивановский и Игорь Трубецкой гонялись на самом высоком уровне, принимая участие в главных автогоночных чемпионатах старого света. В преддверии Гран-при России мы предлагаем вспомнить историю первых русских гонщиков, выступавших за рубежом.

Борис Ивановский побеждал на «24 часа Спа», а также стал первым русским на Ле-Мане

Борис Ивановский является одной из самых загадочных фигур в истории российского автоспорта. Помимо гоночных подвигов о судьбе Бориса известно только лишь его военное прошлое: до эмиграции он служил в российской императорской армии в звании офицера. Информацию об остальном периоде жизни Ивановского сегодня практически невозможно найти – неизвестна даже дата рождения и дата смерти.

После Октябрьской революции и последующих политических потрясений внутри России Ивановский эмигрировал во Францию, где и начал свою автоспортивную карьеру. Хорошим подспорьем для погружения в мир гонок бывшему офицеру послужило его финансовое положение, позволяющее тратить солидные суммы на автомобили и мотоциклы.

Первые шаги в автоспортивной среде Борис начал делать в 1924-м, принимая участие в региональных французских соревнованиях. Что интересно, в том же году Ивановский вышел на старт первой в истории гонки «24 часа Спа», имея при этом минимальный гоночный опыт. До финиша экипажу Бориса добраться так и не удалось, однако сам факт участия в столь эпохальной гонке задвигает результаты на второй план.

После «боевого крещения» на «Спа-Франкоршаме» первые успехи Ивановского на гоночном поприще не заставили себя долго ждать. Уже в следующем году русский офицер стал победителем Гран-при Пикардии, который, кстати, также прошёл впервые в истории.

Следующее знаменательное событие в жизни Ивановского произошло уже в 1928-м. Именно в этом году русский эмигрант приобрёл «Альфа Ромео» 6C – машину, на которой он одержит свои самые громкие победы. Желая поскорее опробовать купленный автомобиль в боевых условиях, Борис отправился на трассу «Сарта», желая принять участие в гонке «24 часа Ле-Мана». Однако Ивановскому так и не удалось выйти на старт суточного марафона на севере Франции – техническая комиссия забраковала «Альфа Ромео» Бориса.

После неудачи на «Сарте» русский эмигрант попытал счастье в другой гонке на выносливость. 24 часа, проведённые на трассе «Спа-Франкоршам» в июле 1928 года, наверняка стали одними из самых счастливых в жизни Бориса: вместе со своим штурманом Аттилио Маринони он стал триумфатором суточного марафона в Арденнских горах. Успех на бельгийском автодроме Ивановский закрепил ещё двумя победами, добытыми в Булоне и Лилле. Так Борис выиграл все три гонки, в которых принимал участие в 1928 году – КПД просто запредельный.

В следующем году Ивановский ещё раз подтвердил статус самого быстрого русского пилота старого света. После второго места на хорошо знакомой трассе в Спа, Борис в доминирующем стиле стал победителем Гран-при Ирландии.

Фото: gallica.bnf.fr

После нескольких удачных сезонов за рулём «Альфа Ромео» Ивановский принял решение сменить гоночную машину. В апреле 1931 года он приобрёл «Мерседес» SSK у прославленного Рудольфа Караччиолы. Бывший офицер даже намеревался участвовать на новой машине в Гран-при Монако, однако в планы Бориса вмешалась погода. Дело в том, что «Мерседес» был куплен Ивановским всего лишь за 6 дней до гонки в Монте-Карло, а сама машина была доставлена не в Монако, а в Страсбург. Прибыв на северо-восток Франции, русский пилот застал метель – достаточно редкое для апреля природное явление. Из-за аномальной погоды Ивановский смог приехать в Монте-Карло только лишь за день до гонки, пропустив все сессии свободных заездов. В итоге Борис так и не был допущен стюардами к старту Гран-при.

Несмотря на неудачу в Монако, 1931 год стал для Ивановского едва ли не самым насыщенным в его автоспортивной карьере. Ведь именно в этом году он наконец-таки принял участие в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана». Дебют Бориса на трассе «Сарта» выдался более чем удачным. Суточный заезд экипаж Ивановского завершил на втором месте в общем зачёте. Плюс ко всему бывшему офицеру удалось показать быстрейший круг гонки. До сих пор ни один другой русский гонщик не может похвастаться подобным достижением.

Также в 1931 году Ивановский смог посостязаться с сильнейшими пилотами старого света в новообразованном чемпионате Европы по автогонкам. В первом сезоне главного первенства континента Борис принял участие во всех трёх зачётных этапах чемпионата. Стоит признать, что русский пилот достаточно неплохо смотрелся на фоне звёзд европейского автоспорта. Гонки в Италии и Бельгии Ивановский завершил на пятой позиции, тем самым набрав свои первые очки в столь престижном чемпионате. По итогам сезона экипаж бывшего офицера занял восьмое место в личном зачёте – вполне достойный результат.

В 1932 году Борис сверкнул на знаменитом Ралли Монте-Карло, заняв третье место по итогам изнурительного зимнего заезда. А далее Ивановский исчезает со всех новостных радаров. До сегодняшних дней не дошло никаких сведений о дальнейшей судьбе Бориса. Он и по сей день остаётся самым успешным русским гонщиком за рубежом.

Игорь Трубецкой стал первым русским, кто проехал по улицам Монако. Начать гоночную карьеру помогла богатая жена

Следующего героя нашей статьи нельзя назвать эмигрантом, ведь он родился и провёл всю дальнейшую жизнь в одной и той же стране, если быть точным – во Франции. Эмигрантами были разве что его родители, которые покинули Россию ещё до революции. Тем не менее, нельзя сказать, что Игорь не имеет никого отношения к нашей стране. Всё-таки княжеский род Трубецких оставил глубокий след в истории России.

Игорь Трубецкой относится к той категории пилотов, для которых гонки стали одним из увлечений в их яркой и насыщенной жизни. До того как познакомиться с автоспортом, Игорь отдавал всего себя горным лыжам и велосипеду. Так потомственный князь проявлял свой первый интерес к скорости.

Достаточно интересно, что запустить свою автоспортивную карьеру Трубецкому помогла женитьба. В 1947 году Игорь связал себя узами брака не с кем-нибудь, а с самой Барбарой Хаттон – одной из богатейших женщин мира того времени. К 1940-м годам финансовое положение представителя знатного рода было крайне незавидным, поэтому знакомство с состоятельной дамой стало для Игоря настоящим подарком судьбы.

Найдя спонсора в лице собственно жены, Трубецкой в июле 1947 года открывает новую главу своей жизни под названием – автоспорт. Знакомство с миром высоких скоростей он начал на арендованной машине «Гордини», принимая участие в отдельно взятых европейских гонках.

Войдя во вкус обеспеченного человека, в начале следующего года Трубецкой покупает у Энцо Феррари три машины для своей только что образованной команды. Кстати, Игорю посчастливилось стать одним из первых клиентов в истории легендарного автопроизводителя. Гонка «Тарго Флорио» стала первым состязанием, в котором потомственному князю довелось опробовать свой «Феррари» 166. Дебют на новой машине обернулся для Трубецкого грандиозным триумфом: в тот день Игорю удалось одержать первую победу в своей гоночной карьере.

В том же 1948-м Трубецкой принял участие в Гран-при Монако. Тем самым он стал первым пилотом русского происхождения, кому довелось проехаться по улицам Монте-Карло. Кстати вокруг этой гонки сложилась определённая легенда. Многие считают, что именно Игорь Трубецкой стал первым гонщиком, которому выпала честь вывести машину «Феррари» на стартовую решётку Гран-при, однако это не совсем так. Ведь за две недели до гонки в Монако французский пилот Раймон Соммер за рулём «Феррари» принял участие в Гран-при Наций, проходящем в Женеве.

Что касается самой гонки, то в первую очередь стоит отметить состав участников того Гран-при. Нино Фарина, Луи Широн, Тацио Нуволари, Альберто Аскари, Морис Трентиньян – все они вышли на стартовую решётку. Соперники у Трубецкого были невероятно мощными. Один из них, кстати, «помог» Игорю завершить заезд раньше времени: Луи Широн спровоцировал аварию, которая обернулась для Трубецкого сходом с дистанции.

Фото: Wikimedia Commons

В 1948-м Игорь провёл ещё несколько гонок, а в начале следующего закрыл свою гоночную команду. Говорят, что Трубецкой задумался о собственной безопасности после серьёзной аварии на французской трассе «Альби». На этом собственно его автоспортивная карьера и заканчивается. Через два года он развёлся Барбарой Хаттон, после чего увлёкся искусством и стал известным коллекционером живописи. Для Трубецкого гонки стали только лишь одним из пунктов его интересной и увлекательной жизни. В 2008 году потомственный князь ушёл из жизни в возрасте 96 лет.

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Помимо Бориса Ивановского и Игоря Трубецкого стоит отметить и других гонщиков в разной степени имеющих отношение к Российской империи. Так, например, грузинский князь Дмитрий Джорджадзе стал триумфатором гонки «24 часа Спа» в 1931 году. Другой представитель знатного грузинского рода Георгий Багратион может похвастаться весьма успешной раллийной карьерой. Плюс ко всему он два раза пытался выйти на старт гонки Ф-1 – каждый раз неудачно.

Также нельзя не вспомнить историю семьи Франсуа Севера, отец которого эмигрировал из России во Францию в начале ХХ века. Как вы видите, история российского автоспорта и в правду чуть богаче, чем может показаться на первый взгляд.