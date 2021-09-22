Суббота на Формуле-1 в Сочи — чуть ли не круче воскресенья! Полный гид по Гран-при России

Перед стартом гоночного уик-энда ВТБ Гран-при России Формулы-1 мы по традиции собрали в одном материале абсолютно всю информацию, которую вам необходимо знать о российском этапе чемпионата мира на «Сочи Автодроме».

Гоночная программа

Гран-при России может похвастаться чуть ли не самым напряжённым расписанием среди всех этапов Ф-1 нынешнего сезона. Да, и на других Гран-при бывало, что, помимо Ф-2 или Ф-3, в календаре присутствовал Суперкубок «Порше» или женская W Series, но только в Сочи свои этапы проведут обе младшие «формулы»!



Финальные гонки Формулы-3 должен был принять американский Остин, но в условиях пандемии организовать поездку Ф-3 за океан оказалось нелегко – скажем, россиянин Александр Смоляр заранее признавал, что рискует не получить визу США и остаться без выступлений. Схожие проблемы могли грозить и другим участникам. Чтобы не испортить или вовсе не сорвать финал, организаторы обратились к резервному варианту и договорились об этапе в Сочи.



В итоге у нас получается сверхнапряжённое гоночное расписание, особенно в субботу, когда предстоит втиснуть сразу четыре гонки Формулы-2 и Формулы-3 – и это помимо, разумеется, третьей практики и квалификации Ф-1. Поэтому если вы хотите увидеть абсолютно всё, то в субботу придётся встать пораньше: старт первой гонки Ф-3 – уже в 8:35! Кстати, закат солнца в Сочи будет довольно рано – примерно в 18:15. Так что пятничная квалификация Ф-2 будет проходить уже при красивом закатном солнце, а воскресная гонка Ф-1 при старте в 15:00 должна при любых обстоятельствах уложиться в три с небольшим часа.

Гран-при России — 2021. Расписание заездов



24 сентября, пятница

10:05 — 10:50 — Формула-3, тренировка

11:30 — 12:30 — Формула-1, первая тренировка

12:55 — 13:40 — Формула-2, тренировка

15:00 — 16:00 — Формула-1, вторая тренировка

16:25 — 16:55 — Формула-3, квалификация

17:20 — 17:50 — Формула-2, квалификация



25 сентября, суббота

08:35 — 09:20 — Формула-3, гонка 1

10:30 — 11:20 — Формула-2, гонка 1

12:00 — 13:00 — Формула-1, третья тренировка

13:40 — 14:25 — Формула-3, гонка 2

15:00 — 16:00 — Формула-1, квалификация

16:45 — 17:35 — Формула-2, гонка 2



26 сентября, воскресенье

09:55 — 10:40 — Формула-3, гонка 3

11:20 — 12:25 — Формула-2, гонка 3

15:00 — 17:00 — Формула-1, гонка.

Что по развлечениям?

По традиции будет музыкальная программа, но это далеко не единственная составляющая развлекательной части Гран-при. С четверга начнёт свою работу парк аттракционов, расположенный за главной трибуной «Сочи Автодрома». Традиционно для болельщиков будут доступны гоночные симуляторы Формулы-1, откроются и сувенирные магазины, где можно приобрести экипировку команд и пилотов. Магазины будут работать ежедневно, они расположены в фан-зоне напротив главной трибуны автодрома, в районе входных ворот №4, трибуны Т2, а также на Медальной площади.

На месте и конкурс на самый быстрый пит-стоп, причём в 2021 году можно принять участие сразу в двух соревнованиях. Во-первых, вновь проведут «Пит-стоп челлендж», где шесть команд из шести болельщиков смогут соревноваться друг с другом на скорость по смене шин «Пирелли» на болидах Формулы-1. Во-вторых, будет работать отдельный челлендж от «Ред Булл». В зоне «быков» каждый желающий сможет попробовать себя в роли механика команды и совершить пит-стоп с оригинальными гоночными колёсами и гидравлическим гайковертом.



Второй год подряд будет организован фотоаттракцион «Пик-стоп с пилотами Формулы-1». Из-за пандемии у болельщиков мало шансов сфотографироваться с гонщиками вживую, и компенсировать это решили с помощью аттракциона дополненной реальности, в котором пилоты Ф-1 будут позировать с болельщиками в одном кадре.

Но если до пилотов Ф-1 и их машин добраться очень сложно, то в фан-зоне легко можно найти других знаменитостей – речь как про пилотов, так и про технику. Сразу два спортивных грузовика выставит легендарная команда «КАМАЗ-мастер», а в детской зоне квадроциклов гостей будет инструктировать не кто иной, как победитель «Дакара» Сергей Карякин. Кроме того, свой новый спортпрототип BR03 болельщикам в Сочи покажет компания BR Engineering совместно с программой «СМП Рейсинг». На месте событий окажутся Сергей Сироткин, Виталий Петров и Михаил Алёшин – не пропустите!

Что по организационным моментам и ковиду?

Важнейший момент перед поездкой на Гран-при. Не забывайте, что заселиться в гостиницу на территории Краснодарского края вы сможете лишь при выполнении одного из перечисленных условий:

справка о вакцинации от COVID-19 или справка о получении первого компонента вакцины;

отрицательный результат ПЦР-теста и согласие на вакцинацию в течение 3 суток;

медицинский документ о перенесённом за последние 6 месяцев заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией;

справка о медотводе и отрицательный результат ПЦР-теста.

Перед пропуском на территорию Олимпийского парка здоровье каждого болельщика будут проверять. Если при измерении бесконтактным способом прибор покажет температуру тела выше 37 градусов, то сначала проведут повторное измерение в удалённом от скопления людей месте, а если и оно подтвердит болезненное состояние болельщика, то ему предложат отправиться домой или дождаться прибытия врача. Если всё хорошо, то после прохода на территорию не забывайте носить маску.



Как обычно, в Имеретинской низменности будут работать два бесплатных автобусных шаттла FS1 (для связи «Сочи Автодрома» с западной частью низменности) и FS2 (для связи с восточной частью). Также предусмотрены две официальные зоны посадки и высадки такси. Если вы живёте не рядом с трассой, то проще всего добраться до трассы по железной дороге. В дни Гран-при «Ласточки» по традиции будут ходить чаще. Вся информация о работе транспорта – на сайте «Сочи Автодрома».