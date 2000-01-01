5 роскошных постеров к Гран-при России Формулы-1
Красивое…
В «Альпин» сразу напомнили, где пройдёт гонка.
Французы создали сразу два постера, не забыв про олимпийский факел.
У «Макларена» акцент на своих пилотах и шрифте, а не на трассе.
Дизайнеры «Альфа Таури» так увлеклись смесью кириллицы и английского алфавита, что изобрели GRAИD PRIX RЦSSIДИ.
У «Феррари», по сравнению с коллегами, более лакончиный вариант. Осталось дождаться постера от «Альфа Ромео».
5 роскошных постеров к Гран-при России Формулы-1
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