«Остаётся только молиться». Двойная трагедия российской команды Формулы-1 до и после Сочи

«Очень сложная неделя для Формулы-1 и для нашей команды в особенности. Ужасный инцидент с Жюлем, он в госпитале в критическом состоянии. Мы желаем ему всего наилучшего. Очень сложный момент для команды. Но нам невероятно помогает вся семья Формулы-1. Спасибо всем — госпиталю, ФИА… Все очень помогали и поддерживали. Жюль — не только отличный гонщик, но и выдающийся человек — не знаю никого, кому бы он не нравился». Эти пронзительные слова произнёс спортивный директор команды «Маруся» Грэм Лоудон в преддверии самого тяжёлого этапа в непродолжительной летописи российской команды.

В то время пока Сочи впервые в истории принимал Гран-при Формулы-1, пилот «Маруси» Жюль Бьянки боролся за свою жизнь, находясь в состоянии искусственной комы. На фоне не самых утешительных вестей из японского госпиталя «Маруся» всё же вышла на старт домашней гонки, которая для российской команды стала последней проведённой в Формуле-1.

К 2014 году «Маруся» оказалась никому не нужна. Крах команды был делом времени

Так получилось, что сезон-2014 для «Маруси» стал как самым успешным в плане результатов, так и самым тяжёлым и трагичным во всех остальных смыслах. Первый год гибридной эры российская команда начинала с парой пилотов Бьянки-Чилтон. В тандеме француза и британца Чилтон олицетворял собой ярко выраженного рента-драйвера, которого рассматривали в команде исключительно как источник пополнения бюджета. А вот Бьянки, напротив, являлся одним из самых талантливых пилотов того времени. Продвижением карьеры француза занималась «Феррари», и в 2014 году мало кто сомневался, что в будущем Жюль обязательно станет боевым пилотом «Скудерии».

Возложенные надежды Бьянки подкреплял результатами на трассе. В сезоне-2014 пилот «Маруси» принёс команде первые очки в её непродолжительной истории. Причём сделал он это не где-нибудь, а на самой пилотажной трассе календаря в Монако. Стартовав из хвоста пелотона, Жюлю удалось отыграть 11 позиций и финишировать на высоком девятом месте. Забегая вперёд, скажем, что именно эти два очка, набранные на городской трассе в Монте-Карло, позволили российской команде по итогам сезона опередить в Кубке конструкторов «Заубер» и «Катерхэм».

Несмотря на исторический успех, обстановка внутри команды была весьма напряжённой. Ещё в апреле из проекта вышла компания «Маруся Моторс», и команда считалась российской уже только формально. Не добавляли оптимизма аутсайдеру и финансовые неурядицы: ещё по ходу сезона-2014 в команде поняли, что денег на следующий год у них попросту нет. Можно сказать, что проект «Маруся» был никому не нужен. Команда испытывала огромные трудности с поиском новых инвесторов – никто не хотел спонсировать команду, которая борется в хвосте пелотона.

Определённые надежды скромному коллективу могло дать сотрудничество с «Феррари», однако в Маранелло решили переключить внимание на зарождающийся проект Джина Хааса в Формуле-1. После того как «Скудерия» в качестве своего фарма выбрала американскую команду, шансы на выживание «Маруси» резко упали.

В какой-то момент единственным источником доходов для команды стали выплаты от личных спонсоров Чилтона и американского тест-пилота Александера Росси. В такой ситуации крайне трудно рассчитывать на дальнейшее функционирование команды.

В знак уважения руководство «Маруси» не стало искать замену Жюлю Бьянки и выставило на гонку только одну машину

Несмотря на всевозможные финансовые и дипломатические неудачи, самым трагичным событием сезона для «Маруси», безусловно, стала ужасная авария Жюля Бьянки. Когда речь идёт о жизни и здоровье человека, спортивная составляющая отходит на второй план.

Сразу после злополучного этапа в Японии Формула-1 направилась в Сочи, на первый в истории Гран-при России. Нетрудно догадаться, какие настроения царили в паддоке во время российского этапа. Каждый, кто был хоть сколько-нибудь связан с «королевскими гонками», выражал слова поддержки Жюлю Бьянки.

«Трудно подобрать слова. Шокирующий момент для всех и для меня лично. Мне нечего сказать. Вероятно, все видели аварию, нам остаётся только молиться и надеяться на позитивные новости. Мы в Сочи, над нами словно нависли тучи, но мы постараемся сработать профессионально, сосредоточимся на уик-энде – хорошо, если есть возможность отвлечься, однако все ещё помнят тот инцидент. Я молюсь за Жюля и буду гоняться ради него», – высказался на пресс-конференции Адриан Сутиль (именно его болид эвакуировал трактор, столкновение с которым стало фатальным для Бьянки).

Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Для меня это была худшая гонка в жизни. Отвратительная гонка, хуже той, когда со мной произошёл несчастный случай, поскольку тогда я просто ничего не помнил. Худшая гонка в жизни, мне очень тяжело вспоминать её каждый день, думая о Жюле», – заявил Фелипе Масса, который в 2009 году сам получил серьёзную травму за рулём болида.

На протяжении всего гоночного уик-энда пилоты и команды по-разному выражали свою поддержку Бьянки. Соотечественник Жюля Жан-Эрик Вернь разместил на своём гоночном шлеме стикер с надписью – Tous avec Jules#17 (все с Жюлем). Примеру Верня последовали и все остальные гонщики пелотона.

Также стоит отметить широкий жест со стороны самой «Маруси». Руководство российского коллектива не стало приглашать пилота на замену Бьянки. Вместо этого в гараже команды был подготовлен болид с номером 17. Машина Бьянки простояла в боксах весь уик-энд. Словно Жюль где-то рядом и вот-вот вновь сядет за руль своего болида.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

В итоге от «Маруси» в сочинском этапе приняла участие только лишь одна машина – честь команды на домашнем этапе должен был защищать Макс Чилтон. В квалификации британскому пилоту так и не удалось опередить своих главных конкурентов из «Катерхэма» (плюс ко всему на Чилтоне висел штраф за замену коробки передач). В самой гонке единственный пилот «Маруси» смог проехать только лишь девять кругов в хвосте пелотона и сошёл с дистанции из-за проблем с передней подвеской. Так печально закончилась последняя гонка в истории команды «Маруся».

Вскоре после российского этапа будет объявлено о том, что «Маруся» пропустит Гран-при США – у российской команды банально не было денег на поездку в Америку. А спустя ещё некоторое время начнётся процедура ликвидации команды. В следующем году место «Маруси» займёт команда под названием «Манор», но и она просуществует недолго.

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Спустя восемь месяцев после ликвидации «Маруси», 17 июля 2015 года, не приходя в сознание, ушёл из жизни Жюль Бьянки. Ему было всего 25 лет…