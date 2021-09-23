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Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: все контракты с гонщиками и последние слухи, таблица

В Формуле-1 осталась всего одна вакансия на 2022-й! Кто же её займёт?
Евгений Кустов
Состав команд Формулы-1 на сезон-2022
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Мик Шумахер и Никита Мазепин останутся вместе, несмотря на все инциденты на трассе. Но кто же поедет за «Альфа Ромео»?

К ВТБ Гран-при России на «Сочи Автодроме» сезон переходов в Формуле-1 подошёл к своему апогею — и одновременно практически к концу. В «Астон Мартин» и «Хаасе» избежали внезапных трансферных сенсаций и подтвердили, что в сезоне-2022 составы двух этих команд останутся неизбежными: Себастьян Феттель не стал завершать карьеру, а Мик Шумахер продолжит выступать бок о бок с Никитой Мазепиным.

И теперь у нас осталась финальная интрига: кто же станет напарником Валттери Боттаса в «Альфа Ромео»? Теоретически своё место может сохранить Антонио Джовинацци, но считается, что наибольшие шансы у воспитанника «Альпин» Чжоу Гуаньюя, у которого солидная трансферная поддержка. В «Альфа Ромео» намеревались что-то решить как раз после Сочи — ждём! И изучаем нашу таблицу на 2022-й.

Версия от 23 сентября 2021 года:

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
Мерседес№44. Льюис Хэмилтон
№63. Джордж Расселл
Ред Булл№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
Макларен№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
Феррари№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
Альпин№14. Фернандо Алонсо
№31. Эстебан Окон
Альфа Таури№10. Пьер Гасли
№22. Юки Цунода
Астон Мартин№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
Уильямс№6. Николас Латифи
№28. Александер Албон
Альфа Ромео№77. Валттери БоттасЧжоу Гуаньюй
№99. Антонио Джовинацци
Тео Пуршер
Ник де Врис
Роберт Шварцман
Каллум Айлотт
№88. Роберт Кубица
Хаас№9. Никита Мазепин
№47. Мик Шумахер

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