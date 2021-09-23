В Формуле-1 осталась всего одна вакансия на 2022-й! Кто же её займёт?

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Мик Шумахер и Никита Мазепин останутся вместе, несмотря на все инциденты на трассе. Но кто же поедет за «Альфа Ромео»?