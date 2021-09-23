В Формуле-1 осталась всего одна вакансия на 2022-й! Кто же её займёт?

К ВТБ Гран-при России на «Сочи Автодроме» сезон переходов в Формуле-1 подошёл к своему апогею — и одновременно практически к концу. В «Астон Мартин» и «Хаасе» избежали внезапных трансферных сенсаций и подтвердили, что в сезоне-2022 составы двух этих команд останутся неизбежными: Себастьян Феттель не стал завершать карьеру, а Мик Шумахер продолжит выступать бок о бок с Никитой Мазепиным.
И теперь у нас осталась финальная интрига: кто же станет напарником Валттери Боттаса в «Альфа Ромео»? Теоретически своё место может сохранить Антонио Джовинацци, но считается, что наибольшие шансы у воспитанника «Альпин» Чжоу Гуаньюя, у которого солидная трансферная поддержка. В «Альфа Ромео» намеревались что-то решить как раз после Сочи — ждём! И изучаем нашу таблицу на 2022-й.
Версия от 23 сентября 2021 года:
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|Мерседес
|№44. Льюис Хэмилтон
№63. Джордж Расселл
|Ред Булл
|№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
|Макларен
|№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
|Феррари
|№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
|Альпин
|№14. Фернандо Алонсо
№31. Эстебан Окон
|Альфа Таури
|№10. Пьер Гасли
№22. Юки Цунода
|Астон Мартин
|№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
|Уильямс
|№6. Николас Латифи
№28. Александер Албон
|Альфа Ромео
|№77. Валттери Боттас
|Чжоу Гуаньюй
№99. Антонио Джовинацци
Тео Пуршер
Ник де Врис
Роберт Шварцман
Каллум Айлотт
№88. Роберт Кубица
|Хаас
|№9. Никита Мазепин
№47. Мик Шумахер
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