«Очень смелый русский бегает по трассе». Второй ГП России чуть не закончился трагедией

За семь лет на Гран-при России произошло немало интересных моментов, и одним из самых памятных, безусловно, является происшествие в гонке 2015 года, когда на трассе появился «смелый русский» маршал и сумел удивить и напугать Себастьяна Феттеля. Вспомним тот эпизод.

Солярка против масла — это провал

Начать стоит с того, что дебютный российский этап Формулы-1 прошел максимально чётко — без сучка и задоринки. Все службы успели подготовиться, маршалы — пройти длительную и интенсивную учебу. В общем, Сочи-2014 оказался удивительно тихим. Разумеется, это было затишье перед бурей год спустя.



Всё началось ещё в пятницу, когда обслуживающий персонал Гран-при допустил серьёзную ошибку, пытаясь справиться с появившимся на трассе пятном от солярки (утечка от одного из грузовиков, обслуживающих трассу). Вопреки всем инструкциям и здравому смыслу, один из работников посчитал, что быстренько очистит гоночный асфальт с помощью воды. Хитрый план не сработал: сочетание солярки и воды лишь загрязнило трассу окончательно, да так, что поехало гоночное расписание! Отмывать асфальт — теперь уже правильными средствами — пришлось долго и упорно.

Фото: Lars Baron/Getty Images

Пугающий подвиг без приказа

Ну а в воскресенье случилось происшествие, упомянутое в заголовке. Цепочку событий запустил гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс. Ранее в ходе уик-энда он попал в неприятную аварию, даже был отправлен в одну из сочинских больниц, но испанца всё же допустили до гонки. Он здорово прорывался с последнего места, но незадолго до финиша второй раз за уик-энд потерял контроль над болидом в коварном 12-м повороте.



На сей раз обошлось без совсем уж серьёзной аварии, но машина «Торо Россо» зацепила отбойник и получила серьёзные повреждения. Тем не менее Сайнс был в состоянии доехать на ней до боксов. По пути, уже в 14-м повороте, от болида Карлоса отлетел обломок, оказавшийся практически на гоночной траектории — опасность налицо.

В такой ситуации маршалы должны ждать сигнала от директора гонки — что либо в ближайшее время в повороте не появится ни одной машины, либо выпущен реальный сейфти-кар или активирован режим виртуального. Однако один из маршалов позабыл о правилах и стремглав бросился в сторону осколка.

Герой дня успел подобрать обломок и покинуть гоночную траекторию — буквально за пару секунд до того, как на ней оказалась «Феррари» Себастьяна Феттеля. Должно быть, шокированы оказались оба!



У немца в этот момент как раз спрашивали, нет ли на трассе мусора. Невозмутимый Себ ответил: «Трасса чистая, но тут какой-то очень смелый русский перебегает дорогу!» Страшно представить, что произошло бы, если бы «Феррари» оказалась в повороте чуть раньше…

Разумеется, после гонки начались разборки. Маршалу наверняка досталось (раз уж не погиб), ну а в ФИА подтвердили, что не давали россиянину команды, которая могла оказаться убийственной.



«Обычно мы информируем маршалов о промежутках в трафике, и только после этого они выбегают, — комментировал ситуацию гоночный директор Ф-1 Чарли Уайтинг. — И я был несколько удивлён, когда услышал радио Феттеля, упомянувшего о смелом русском работнике. Но в целом этап прошёл почти идеально. Маршалы и судьи на пит-лейне проделали отличную работу и досконально знали правила».



Что ж, на публике Чарли сохранил спокойствие и политкорректность, но можно представить, что было у него в душе, когда в телетрансляции показали это происшествие.