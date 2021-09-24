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Гран-при России — 2015: отважный русский маршал выбежал на трассу перед Себастьяном Феттелем

«Очень смелый русский бегает по трассе». Второй ГП России чуть не закончился трагедией
Евгений Кустов
Как маршал выбежал на трассу перед Феттелем
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Себастьян Феттель был очень удивлён, но восхитился отвагой маршала из России.

За семь лет на Гран-при России произошло немало интересных моментов, и одним из самых памятных, безусловно, является происшествие в гонке 2015 года, когда на трассе появился «смелый русский» маршал и сумел удивить и напугать Себастьяна Феттеля. Вспомним тот эпизод.

Солярка против масла — это провал

Начать стоит с того, что дебютный российский этап Формулы-1 прошел максимально чётко — без сучка и задоринки. Все службы успели подготовиться, маршалы — пройти длительную и интенсивную учебу. В общем, Сочи-2014 оказался удивительно тихим. Разумеется, это было затишье перед бурей год спустя.

Всё началось ещё в пятницу, когда обслуживающий персонал Гран-при допустил серьёзную ошибку, пытаясь справиться с появившимся на трассе пятном от солярки (утечка от одного из грузовиков, обслуживающих трассу). Вопреки всем инструкциям и здравому смыслу, один из работников посчитал, что быстренько очистит гоночный асфальт с помощью воды. Хитрый план не сработал: сочетание солярки и воды лишь загрязнило трассу окончательно, да так, что поехало гоночное расписание! Отмывать асфальт — теперь уже правильными средствами — пришлось долго и упорно.

Фото: Lars Baron/Getty Images

Пугающий подвиг без приказа

Ну а в воскресенье случилось происшествие, упомянутое в заголовке. Цепочку событий запустил гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс. Ранее в ходе уик-энда он попал в неприятную аварию, даже был отправлен в одну из сочинских больниц, но испанца всё же допустили до гонки. Он здорово прорывался с последнего места, но незадолго до финиша второй раз за уик-энд потерял контроль над болидом в коварном 12-м повороте.

На сей раз обошлось без совсем уж серьёзной аварии, но машина «Торо Россо» зацепила отбойник и получила серьёзные повреждения. Тем не менее Сайнс был в состоянии доехать на ней до боксов. По пути, уже в 14-м повороте, от болида Карлоса отлетел обломок, оказавшийся практически на гоночной траектории — опасность налицо.

В такой ситуации маршалы должны ждать сигнала от директора гонки — что либо в ближайшее время в повороте не появится ни одной машины, либо выпущен реальный сейфти-кар или активирован режим виртуального. Однако один из маршалов позабыл о правилах и стремглав бросился в сторону осколка.

Герой дня успел подобрать обломок и покинуть гоночную траекторию — буквально за пару секунд до того, как на ней оказалась «Феррари» Себастьяна Феттеля. Должно быть, шокированы оказались оба!

У немца в этот момент как раз спрашивали, нет ли на трассе мусора. Невозмутимый Себ ответил: «Трасса чистая, но тут какой-то очень смелый русский перебегает дорогу!» Страшно представить, что произошло бы, если бы «Феррари» оказалась в повороте чуть раньше…

Вспоминая смелых русских: каким был Гран-при России-2015 Вспоминая смелых русских: каким был Гран-при России-2015

Разумеется, после гонки начались разборки. Маршалу наверняка досталось (раз уж не погиб), ну а в ФИА подтвердили, что не давали россиянину команды, которая могла оказаться убийственной.

«Обычно мы информируем маршалов о промежутках в трафике, и только после этого они выбегают, — комментировал ситуацию гоночный директор Ф-1 Чарли Уайтинг. — И я был несколько удивлён, когда услышал радио Феттеля, упомянувшего о смелом русском работнике. Но в целом этап прошёл почти идеально. Маршалы и судьи на пит-лейне проделали отличную работу и досконально знали правила».

Что ж, на публике Чарли сохранил спокойствие и политкорректность, но можно представить, что было у него в душе, когда в телетрансляции показали это происшествие.

«Это не была процессия прошлого года». СМИ — о Гран-при России «Это не была процессия прошлого года». СМИ — о Гран-при России
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