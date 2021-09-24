«Очень смелый русский бегает по трассе». Второй ГП России чуть не закончился трагедией

За семь лет на Гран-при России произошло немало интересных моментов, и одним из самых памятных, безусловно, является происшествие в гонке 2015 года, когда на трассе появился «смелый русский» маршал и сумел удивить и напугать Себастьяна Феттеля. Вспомним тот эпизод.
Солярка против масла — это провал
Начать стоит с того, что дебютный российский этап Формулы-1 прошел максимально чётко — без сучка и задоринки. Все службы успели подготовиться, маршалы — пройти длительную и интенсивную учебу. В общем, Сочи-2014 оказался удивительно тихим. Разумеется, это было затишье перед бурей год спустя.
Всё началось ещё в пятницу, когда обслуживающий персонал Гран-при допустил серьёзную ошибку, пытаясь справиться с появившимся на трассе пятном от солярки (утечка от одного из грузовиков, обслуживающих трассу). Вопреки всем инструкциям и здравому смыслу, один из работников посчитал, что быстренько очистит гоночный асфальт с помощью воды. Хитрый план не сработал: сочетание солярки и воды лишь загрязнило трассу окончательно, да так, что поехало гоночное расписание! Отмывать асфальт — теперь уже правильными средствами — пришлось долго и упорно.
Фото: Lars Baron/Getty Images
Пугающий подвиг без приказа
Ну а в воскресенье случилось происшествие, упомянутое в заголовке. Цепочку событий запустил гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс. Ранее в ходе уик-энда он попал в неприятную аварию, даже был отправлен в одну из сочинских больниц, но испанца всё же допустили до гонки. Он здорово прорывался с последнего места, но незадолго до финиша второй раз за уик-энд потерял контроль над болидом в коварном 12-м повороте.
На сей раз обошлось без совсем уж серьёзной аварии, но машина «Торо Россо» зацепила отбойник и получила серьёзные повреждения. Тем не менее Сайнс был в состоянии доехать на ней до боксов. По пути, уже в 14-м повороте, от болида Карлоса отлетел обломок, оказавшийся практически на гоночной траектории — опасность налицо.
В такой ситуации маршалы должны ждать сигнала от директора гонки — что либо в ближайшее время в повороте не появится ни одной машины, либо выпущен реальный сейфти-кар или активирован режим виртуального. Однако один из маршалов позабыл о правилах и стремглав бросился в сторону осколка.
Герой дня успел подобрать обломок и покинуть гоночную траекторию — буквально за пару секунд до того, как на ней оказалась «Феррари» Себастьяна Феттеля. Должно быть, шокированы оказались оба!
У немца в этот момент как раз спрашивали, нет ли на трассе мусора. Невозмутимый Себ ответил: «Трасса чистая, но тут какой-то очень смелый русский перебегает дорогу!» Страшно представить, что произошло бы, если бы «Феррари» оказалась в повороте чуть раньше…
Разумеется, после гонки начались разборки. Маршалу наверняка досталось (раз уж не погиб), ну а в ФИА подтвердили, что не давали россиянину команды, которая могла оказаться убийственной.
«Обычно мы информируем маршалов о промежутках в трафике, и только после этого они выбегают, — комментировал ситуацию гоночный директор Ф-1 Чарли Уайтинг. — И я был несколько удивлён, когда услышал радио Феттеля, упомянувшего о смелом русском работнике. Но в целом этап прошёл почти идеально. Маршалы и судьи на пит-лейне проделали отличную работу и досконально знали правила».
Что ж, на публике Чарли сохранил спокойствие и политкорректность, но можно представить, что было у него в душе, когда в телетрансляции показали это происшествие.
- 24 сентября 2021
-
21:48
-
21:00
-
20:58
-
20:49
-
19:25
-
18:51
-
18:47
-
18:21
-
18:10
-
17:15
-
16:57
-
16:16
-
16:15
-
16:04
-
15:40
-
15:31
-
15:25
-
15:18
-
14:57
-
14:39
-
14:39
-
14:19
-
14:00
-
13:16
-
12:50
-
12:33
-
12:13
-
11:25
-
10:59
-
10:14
-
09:48
-
08:00
-
01:01
-
00:33
- 23 сентября 2021
-
23:38