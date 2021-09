Мазепин рассказал, каково выступать на ГП России без флага. И поддержал больных детей

Для каждого пилота Формулы-1 домашний Гран-при — событие особое, отметить которое гонщики стараются как минимум особой раскраской шлема. Не стал исключением и представитель «Хааса» Никита Мазепин, который в сезоне-2021 впервые выступит на Гран-при России в Сочи в статусе пилота чемпионата мира. Впрочем, одним лишь специальным дизайном шлема подготовка к этапу для россиянина не ограничилась.

«Как все знают, гонщики обычно готовят особенные шлемы на домашние гонки. Помимо того, что шлем изменился по концепции цвета, также на нём появились две очень важные детали.



Первое. Я бы хотел как русский человек выразить благодарность и восхищение нашим олимпийцам и паралимпийцам, которые отстаивали честь нашей страны в Токио. На шлеме для этапа в Сочи указаны имена всех призёров Олимпиады и Паралимпиады, начиная от бронзовых и заканчивая золотыми.



Второе. Мы написали хэштег #доброшрифт, который принадлежит благотворительному фонду «Подарок ангелу», и в эти выходные я буду выступать именно в этом шлеме с указанием хэштега. Специальный шлем ждёт очень интересная судьба. О ней вы узнаете в воскресенье», — подчеркнул пилот «Хааса», представляя новую раскраску.

В ходе презентации Никита отметил, что до конца сентября 2021 года совместно с благотворительным фондом «Подарок ангелу» и проектом «Доброшрифт» будет идти сбор средств в помощь детям с ДЦП. Собранную неравнодушными россиянами сумму пилот удвоит и передаст все собранные средства в фонд. Но ещё до окончания этого проекта гонщик воплотил в жизнь мечту 8-летнего Макара Гостюхина, который, несмотря на ДЦП, не теряет надежды сесть за руль.



«В Формуле-1 запущена инициатива We Race as One, направленная на всеобщую инклюзивность, и мы бы хотели распространить её на детей с ДЦП, чтобы поддержать их в России. Мы можем помочь таким детям реализовать их возможности, и для этого достаточно уважать их, любить и помогать, если им нужна помощь. Я всегда хотел, чтобы автоспорт был площадкой не просто для быстрой езды по кругу, но и чтобы мы, как спортсмены, имея голос, могли сделать что-то полезное для окружающих. У меня есть такая возможность, поэтому я ей пользуюсь.

Мне грех жаловаться на жизнь — я попал в Формулу-1 и реализовал свою первую мечту в достаточно юном возрасте, мне всего 22 года. Но я чувствую, что если буду не только получать, но и отдавать, то это поможет мне не только в карьере, но и в жизни», — сказал Мазепин и вручил Макару, который станет гостем пилота и команды «Хаас» на «Сочи Автодроме», сертификат на мастер-класс по картингу от Павла и Олега Гуськовых. Эти тренеры работали на заре гоночной карьеры не только с самим Никитой, но и с Даниилом Квятом.

При этом гонщик «Хааса» признался, что хотел бы пообщаться с нынешним резервистом «Альпин» и получить от него какие-то советы. Но и без этого Никита считает, что хорошо готов к дебютному домашнему Гран-при.



«Было бы интересно пообщаться с Даней Квятом, который на Гран-при России финишировал пятым, и это до сих пор является лучшим результатом российских пилотов на домашнем этапе. Я бы хотел узнать: может быть, что-то в Формуле-1 есть отличающееся от того опыта, что я получил в Формуле-3 и Формуле-2. Да и просто пообщаться с великим гонщиком было бы круто.



Есть ощущение, что я хорошо подготовлен к Гран-при России. Я помню, каким значимым событием этот уик-энд является для российских болельщиков. В 2015 году я приехал в Сочи молодым гонщиком, выступавшим в Формуле «Рено». Прошло уже 6 лет, я приезжал в Сочи почти каждый год и хорошо знаю трассу, её особенности, знаю, в каком направлении дует ветер на главной прямой, а в Формуле-1 это важно, поэтому я готов к гонке.



Для меня очень важно присутствие зрителей на трибунах. В прошлом году я выступал в Формуле-2 и был единственным россиянином, кто попал на подиум в Сочи — туда я взял триколор и ощущал огромную поддержку трибун. А когда я боролся за призовое место в гонке, то видел, как во втором повороте люди просто вставали. Для гонщика это важно.



Отсутствие российского флага и гимна меня, безусловно, расстраивает. Я очень люблю свою страну и горжусь, что я русский. Мы – очень сильный народ, и отсутствие флага не сломило олимпийцев — они добились невероятных результатов. Возможно, это где-то даже «завело», дало дополнительной энергии и силы, я русский в душе и считаю, что это самое главное», — отметил Никита перед началом уик-энда.

Пока первый сезон в Формуле-1 для молодого россиянина складывается не слишком удачно, но сам Мазепин не унывает и рассчитывает на домашнем этапе оказаться на финише в протоколах выше, чем его напарник Мик Шумахер.



«Перед этапом в Сочи мы не знаем, какой будет погода, чего ждать на такой скоростной трассе с таким покрытием в условиях, которые, возможно, будут даже хуже, чем в Бельгии. Все полученные ранее навыки мне явно понадобятся. Надеюсь, что перед своей публикой ошибок не будет.



Моя команда, мои инженеры и механики очень хотят опередить команду напарника, но важно не забывать, что мы одна команда. Но место в Кубке конструкторов едва ли не важнее, чем позиции пилотов в личном зачёте, поэтому важно соблюдать баланс. Я надеюсь, что в Сочи хитрости нашей стороны гаража окажутся сильнее и помогут мне на финише занять место выше, чем у напарника», — выразил надежду россиянин.

Никита отдельно отметил, что он не пытается морально дестабилизировать напарника распросами об отце: «Я знаю Мика очень давно. Мы вместе выступали с 2012 года в картинге, и для меня была большая честь, что наши карты стояли рядом. Со мной был мой отец, с Миком — его. Но каким бы великим гонщиком ни был Михаэль Шумахер, важно сохранять право семьи на личную жизнь, и я не позволю себе задавать напарнику вопросу личного характера».



Бок о бок с Миком Шумахером наш соотечественник проведёт ещё как минимум год — «Хаас» официально подтвердил, что сохранит состав пилотов на сезон-2022. Вот и посмотрим, сможет ли Никита приехать на ВТБ Гран-при России 2022 года уже в роли лидера команды. А может, американцы так прибавят, что у Мазепина будет шанс побороться за звание самого успешного российского пилота Ф-1 на «Сочи Автодроме»? Пока его удерживает Даниил Квят с пятым местом за рулём «Ред Булл» в сезоне-2015.