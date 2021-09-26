«Разберитесь в ситуации!» Вместо победы в Сочи «Феррари» получила скандал между пилотами

С тех пор как в календаре Формулы-1 появился Гран-при России, гонки на «Сочи Автодроме» выигрывают исключительно пилоты «Мерседеса». Однако был один случай, когда казалось, что уж в этот-то раз победа немцам не светит — в 2019-м. Увы, «Феррари» тогда сама себе всё испортила, а главной темой после финиша была внутрикомандная борьба Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера, а не упущенная победа…

Шанс «Феррари»

Сезон-2019 начался с восьми побед «Мерседеса» подряд — к Гран-при России сомнений в том, кто выиграет титул, уже не оставалось. Однако «Феррари» в межсезонье заметно прибавила — на скоростных трассах машине не было равных, и даже действующие чемпионы на фоне «Скудерии» смотрелись слабо.

Спа, Монца и даже Сингапур — «Феррари» выиграла три гонки подряд и теперь едва ли не стабильно опережала «Мерседес». Тогда никто не знал, за счёт чего команде удалось прибавить — лишь позже «Ред Булл» и «Мерседес» обвинят Маранелло в злонамеренном манипулировании датчиками расхода топлива.

Феттель и Леклер перед стартом Гран-при России 2019 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

А пока Шарль Леклер уверенно взял поул в Сочи, опередив Льюиса Хэмилтона на 0,4 секунды. Себастьян Феттель занял лишь третье место — до первого ряда немцу не хватило пары сотых. Такая расстановка несла «Феррари» угрозу: с первого ряда у Хэмилтона были шансы пройти на старте Леклера и выйти в лидеры.

Поэтому в команде разработали план: Леклер должен помочь слипстримом Феттелю, чтобы тот прошёл Хэмилтона и подвинул его на третью позицию. Если Себу в результате этих манёвров удастся пройти Леклера, то он должен будет вернуть позицию — и это логично, ведь Шарль обещал не пытаться выбросить напарника из воздушного мешка позади себя.

«Разберитесь в ситуации!»

Старт прошёл как по нотам: Леклер выстрелил со своей позиции, Феттель пристроился аккурат за напарником, а тандем «Феррари» уверенно прошёл Хэмилтона. И, как и обсуждалось в команде накануне, Себ за счёт воздушного мешка проехал напарника и вышел в лидеры команды. Тем временем позади после контакта с Риккардо и Джовинацци сошёл Грожан, а из-за обломков на трассе судьи выпускают автомобиль безопасности.

К концу третьего круга сейфти-кар направился в боксы, а пилотов проинструктировали готовиться к рестарту и предупредили о смене позиций. «Ну, я был впереди на входе или на выходе из первого поворота, но решать вам», — неожиданно ответил инженеру Феттель. На четвёртом круге гонка возобновилась в боевом режиме, но прежде чем меняться позициями, необходимо создать отрыв от Хэмилтона.

Феттель опережает Леклера в первом повороте Гран-при России-2019 Фото: Clive Mason/Getty Images

И Леклер блестяще справляется с задачей: пятый круг он заканчивает с отрывом в 2,1 секунды от Льюиса. «Сейчас разрыв нормальный», — говорит монегаск, призывая команду быстрее вывести его в лидеры. «Себастьян пропустит тебя на следующем круге», — слышит в ответ Шарль. Одновременно на связь с Феттелем выходит его инженер: «Хэмилтон проигрывает Шарлю 2,4. Пропусти его. Пропусти его».

«Знаете что? Я б и так его опередил. Давайте подождём ещё пару кругов, а там посмотрим?» — отвечает Себ. Леклеру раз за разом повторяют, что напарник пропустит его на следующем круге — а уже идёт восьмой круг. «Пропусти Шарля. Хэмилтон в трёх секундах позади него», — ещё настойчивее требует инженер, но Себ ставит лучший для себя круг в гонке. «Пусть подъедет поближе», — отвечает он.

Пилоты «Феррари» впереди Хэмилтона Фото: Charles Coates/Getty Images

«Вы сами поставили меня в такое положение! А сейчас подтянуться к нему очевидно непросто», — огрызается Леклер, когда ему передают слова Феттеля. «Шарль, мы поменяем машины местами немного позже, — выходит на связь Лоран Мекис, спортивный директор «Феррари». — Льюис близко, сейчас нужно атаковать. Поменяем позиции позже. Сосредоточься на гонке. Спасибо».

«Я всё понимаю. Я дал ему слипстрим — без проблем. Старался атаковать в начале — и перегрел шины. Ладно — без проблем. Но разберитесь в ситуации», — отвечает Леклер своему боссу. Феттель к этому моменту вообще перестал отвечать своему инженеру. Обоих пилотов переводят на «план С», Леклер бросает атаковать и постепенно отстаёт от напарника на четыре секунды.

Размен позиций

На 22-м круге Леклер первым из числа лидеров сворачивает в боксы. Феттель остаётся на трассе до 26-го и выезжает позади напарника — в паддоке уверены, что «Феррари» специально задержала немца на трассе, чтобы выпустить вперёд Леклера. Но после финиша Маттиа Бинотто — ему придётся созывать специальный пресс-подход и оправдываться за всю команду — объяснит, что Феттель должен был оставаться как можно дольше, чтобы защитить команду от выезда автомобиля безопасности.

Но стоило Себу покинуть пит-лейн, и с его машиной начинаются проблемы: в какой-то момент отключается MGU-K. Команда инструктирует пилота остановить машину, а чтобы убрать её, дирекция гонки выпускает тот самый сейфти-кар, страховать от появления которого должен был Феттель. Хэмилтон, который стартовал на более жёстком «медиуме», спокойно совершает пит-стоп в режиме жёлтых флагов и возвращается на трассу лидером.

Хэмилтон лидирует на Гран-при России-2019 Фото: Charles Coates/Getty Images

Более того, «Феррари» тоже в итоге зазывает Леклера, и он оказывается позади Боттаса. 17 кругов монегаск пытается пройти финна, но ему ничего не удаётся. В конце концов, Леклер приезжает к финишу третьим… Победа у Хэмилтона, а второе место Валттери приносит «Мерседесу» победный дубль — первый после летнего перерыва.

После гонки Бинотто убеждал журналистов, что между его пилотами просто произошло недопонимание, хотя все знали, что Леклер и Феттель поняли друг друга предельно чётко. Однако, насколько скандальными ни выглядели бы отношения пилотов, в Сочи «Феррари» проиграла исключительно из-за сломавшегося MGU-K: за круг до этого Леклер проигрывал Хэмилтону менее 19 секунд и опередил бы его, если бы Льюис менял шины в боевом режиме.

Феттель проиграл

Сложно говорить об этом с уверенностью, но очень мало сомнений в том, что после этого эпизода в Маранелло решили не продлевать контракт с Феттелем: Себ сам говорил, что глуп тот гонщик, который считает свои интересы выше интересов «Феррари». А в этот раз он поступил именно так. Впрочем, последней каплей стал Гран-при Бразилии в конце сезона, когда в результате столкновения сошли обе машины.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто на Гран-при России-2019 Фото: Charles Coates/Getty Images

Леклер, который только-только одержал свои первые победы, теперь будет считаться главной звездой и надеждой «Феррари» — кажется, вот-вот и он сможет побороться с Хэмилтоном за чемпионство. Но по окончании сезона-2019, когда в результате изучения силовой установки «Феррари» ФИА заключит с командой секретное соглашение, красные машины резко потеряют в скорости — побед Леклер больше пока не одерживал и лишь считаное количество раз поднимался на подиум.

Ну а «Мерседес» продолжил побеждать в Сочи и в 2020-м и в итоге побил рекорд «Феррари» по числу выигранных подряд Кубков конструкторов. И хотя теперь у немцев новый грозный соперник — «Ред Булл», велики шансы, что стопроцентная статистика побед «Мерседеса» сохранится до 2022-го, ведь Макс Ферстаппен будет стартовать с конца решётки из-за замены двигателя. Говорите, побеждать всегда невозможно?