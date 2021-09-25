Как дела у Квята? Он всё ещё верит в возвращение в Формулу-1 — даже через пять лет!

Небольшие надежды на возвращение Даниила Квята к роли боевого пилота в сезоне-2022 Формулы-1 не сбылись: в борьбе за место в «Уильямсе» его опередил бывший напарник Алекс Албон. Среди претендентов на вакансию в «Альфа Ромео» россиянина нет, а что до его нынешнего места работы в «Альпин» то у Эстебана Окона долгосрочный контракт, Фернандо Алонсо на пенсию не собирается, а снизу уже подпирают молодые воспитанники в лице Пиастри и компании. В общем, перспективы не очень. Тем не менее в паддоке «Сочи Автодрома» россиянин излучал оптимизм.

— Даниил, как дела?

— У меня довольно много свободного времени, так что была возможность заняться повседневными делами. Я продолжаю тренироваться, поддерживаю физическую форму, занимаюсь картингом. Ещё я часто занимаюсь боксом, который очень люблю.

Есть и работа с «Альпин». Иногда это тесты — например, как недавно шинные испытания на «Маньи-Куре». Ещё иногда работаю на симуляторе, но с этим тяжелее из-за вызванных коронавирусом ограничений на пересечение границ.

Мне нравится команда: здесь очень хорошая атмосфера, очень профессиональная. Гоночная команда — то есть те люди, которые приезжают на гонки — очень сильна. Посмотрим, как для них сложится следующий год. Если удастся найти ещё чуть больше прижимной силы, лошадиных сил и так далее, то может получиться очень хороший результат.

— Вы упомянули шинные тесты. Насколько сильно 18-дюймовые шины будут отличаться по поведению, как сильно это скажется на гонках?

— Я бы не сказал, что разница как день и ночь. Да, какие-то детали изменятся, нужно будет выбирать другой клиренс машины и так далее. Изменится жёсткость подвески, чтобы она совладала с такой резиной. Но это всё-таки детали — скорее эволюция, чем революция. Просто адаптируем машину — вот и всё.

— Видели, как вы недавно играли в теннис с Хюлькенбергом. Кто победил и как поживает Нико?

— В тот раз я сыграл немного лучше и победил! Мы веселимся, нам нравится играть вместе без всякого давления, в удовольствие. У Нико всё хорошо.

— Ну, может, вы обсуждали, у кого какие планы на будущее.

— Мы много что обсуждаем, но не всё же для интервью!

— У вас что-то понятно по следующему году?

— Пока что нет какой-то ясности или чёткого проекта. Пока мы просто плывём по течению, рассматриваем очень много вариантов. Хорошо знать, что есть много вариантов. Важно выбрать то, что нравится, то, насчёт чего я буду уверен, что смогу сразу показывать результат. Я выбираю те проекты, где есть перспектива побеждать в ближайшем будущем.

Также важно смотреть, что нужно самим командам. Есть разные финансовые соображения, много разных деталей, которые нужно учитывать.

— В целом настраиваетесь на то, чтобы в следующем году точно где-то выступать, а не быть резервистом?

— Скорее всего, так и будет. Я планирую выступать в гонках.

— Варианты ведь есть и внутри программы концерна «Рено»? Формула-Е, WEC…

— У нас очень хорошие отношения с «Альпин», они дали мне работу, что очень важно в такие времена. Разумеется, у них есть другие проекты вне Формулы-1, мы общаемся на эту тему, так что посмотрим, что будет наиболее привлекательным.

Я открыт ко всему. Ещё лично мне очень интересна Америка. Я никогда там не выступал, а было бы очень интересно — и «Инди», и NASCAR. Посмотрим, что окажется на блюде.

— В IndyCar сейчас всё больше бывших пилотов Ф-1, которые добиваются высоких пилотов. Это местные пилоты так слабы или экс-пилоты Формулы-1 — даже из средних команд и аутсайдеров — так сильны?

— А чему вы удивляетесь? Недаром пилоты Формулы-1 лучшие в мире. Если гонщик финиширует 17-м или 18-м в Ф-1, это не значит, что это плохой гонщик. У нас так много факторов… IndyCar во многом похожа на Формулу-1 в плане пилотажа и не только, так что меньше приходится адаптироваться, есть шанс сразу попасть в хороший ритм. Вот NASCAR — немного другой вариант в плане пилотажа, но я уверен, что и там можно быть конкурентоспособным.

Новость по теме В «Альпин» прокомментировали возможность дальнейшего сотрудничества с Квятом

— Сейчас ещё WEC и американская IMSA совместно развивают классы спортпрототипов — их для себя рассматриваете?

— Как я уже сказал, есть много интересных вариантов. Сейчас многие чемпионаты меняются, идёт перестройка, поэтому важно оказаться в правильном месте при выборе серии, чтобы перейти в наиболее конкурентоспособный чемпионат с возможностью добиваться высоких результатов. Мы будем принимать решения вместе с менеджером.

Я всегда голоден до результата, у меня нет проблем с мотивацией. Уверен, я бы внёс огромный вклад в любой новый проект.

— А есть какой-то дедлайн по решению на следующий сезон?

— Иногда такое бывает, что несколько недель или даже месяцев нет никаких новостей, а затем за один-два дня происходит столько всего, что всё определяется. И ты никогда не знаешь, когда такой день может наступить. Важно всегда быть на связи, держать ухо востро и быть открытым для любых вариантов.

— Насколько реальны были ваши шансы оказаться в 2022 году в «Уильямсе» или «Альфа Ромео»?

— У нас были, так скажем, контакты, но это не перерастало ни во что конкретное. У всех со временем немного менялись приоритеты.

— В Ф-1 сейчас всем важны или связи с концернами или с крупными спонсорами, не так ли?

— Не секрет, что это всегда было важно в Формуле-1, а сейчас, возможно, стало ещё важнее. В некоторых командах идёт сильная перестройка, а политика всегда была частью игры, как и спонсоры и их деньги. Я всегда добивался всего один и могу быть доволен тем, чего достиг без большой финансовой поддержки.

Варианты всегда есть. Формулу-1 тоже нельзя забывать. Думаю, что моя скорость никуда не денется в ближайшие лет пять. Если правильно подойти к этому варианту, скажем так, с другой дороги… Я ещё не закрываю эту страницу для себя.

— Верите в камбэк спустя два года или даже больше?

— Нужно надеяться на себя и на то, что что-то изменится. Уверен, если найти хорошую альтернативную дорогу, то ещё можно вернуться. Нужны смелые люди вокруг меня, которые готовы пойти на авантюру и которые хотят побеждать, как я.

— В «Ред Булл» сейчас постоянные проблемы у вторых номеров. Как думаете, вам бы удалось выступать сильнее Албона с Пересом? Или со второй машиной «Ред Булл» постоянно что-то не то?

— Не помню, чтобы лично я сильно уступал. Вы помните, что в 2015-м году я набрал больше очков. Так что у вас есть мой ориентир, по нему и судите. Не буду оценивать своих коллег и говорить, что мог бы сделать то или это. Но у вас уже есть доказательства.

— Никита Мазепин перед стартом гоночного уик-энда сказал, что очень хотел бы пообщаться с вами, потому что вы единственный из россиян, кто добился высокого результата на ВТБ Гран-при России. Что бы вы ему посоветовали, учитывая, как нелегко складывается этот сезон?

— Не так легко судить, ведь я не нахожусь внутри его команды. А вообще мы знакомы лично, всегда можем пообщаться. Конечно, я желаю ему успеха, желаю улучшить ситуацию, чтобы в итоге у Никиты всё было хорошо. Домашний Гран-при — это всегда очень интересное мероприятие, пусть даже в этот раз у нас холодно и дождь!

— Домашний этап — это больше прессинг или дополнительная мотивация?

— Мне всегда нравилось тут выступать, показывать, чего ты достиг в Формуле-1. Конечно, тут я чувствую большее внимание, чем на других трассах — и это приятно. Особенно в прошлом году, когда весь сезон были пустые трибуны, а здесь — полные. Это было очень классно. Помню, что перед гонкой я прям зарядился энергией и при этом не ощущал никакого дополнительного прессинга.