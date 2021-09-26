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Гран-при России Формулы-1 26 сентября 2021 года — онлайн-трансляция, фото, новости

Россиянин в шаге от подиума в Сочи. LIVE Гран-при России Ф-1
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
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Вся оперативная информация о гоночном дне Гран-при России Формулы-1 — с места событий!

В воскресенье, 26 сентября, на «Сочи Автодроме» состоятся решающие заезды ВТБ Гран-при России Формулы-1. Свою финальную гонку сезона уже провела Формула-3, а мы рассказываем об основном заезде Формулы-2, после чего будем подробнейше обозревать подготовку к гонке Ф-1 и, собственно, её саму. Последняя информация с места событий, фото, главные заявления. Следим!

Штраф для Боттаса — чтобы заблокировать Ферстаппена?
Live Евгений Кустов

10 кругов до финиша. Все пилоты провели пит-стопы, не дождавшись сейфти-кара или чего-то такого. Пиастри опережает Пуршера на две секунды, Бошунг уступает Тео 4,1 и на две опережает Дарувалу. Шварцман отстал от Джехана на 2,8, увы.

11:48 Евгений Кустов

Экватор гонки Формулы-2. Пиастри — скрытый лидер, Пуршер уступает ему пару секунд, Бошунг идёт третьим, но его догоняют постепенно Дарувала и Шварцман, что даёт надежду на тройную борьбу за подиум.

11:29 Евгений Кустов

Стартовала гонка Формулы-2. Отличный старт от Шварцмана — с седьмого места на пятое. Мог россиянин добиться и большего, но мудро не стал рисковать на первом торможении. Лидирует Оскар Пиастри, за ним Пуршер, Бошунг и Дарувала, всё довольно плотно.

11:24 Евгений Кустов

Погода в Сочи нормальная. Пасмурно, но сухо. Свежие прогнозы не исключают дождя на гонку, но как-то не верится.

11:22 Евгений Кустов

Штраф для Боттаса — чтобы заблокировать Ферстаппена?

И ещё одна важнейшая новость утра: «Мерседес» всё-таки пошёл на штраф перед стартом. Но все ждали, что «лишний» мотор получит Льюис Хэмилтон, а немцы вместо этого поставили уже пятый на машину Валттери Боттаса. Теперь финн будет стартовать в гонке не седьмым, а 17-м — но впереди Латифи, Леклера и Ферстаппена. Неужели Боттаса перевели вниз для блокировки Макса?! Ждём старта…

11:21 Евгений Кустов

Ещё раз всем привет! Через пару минут стартует гонка Формулы-2 в Сочи. Бразильский гонщик команды «УНИ-Виртуози» Фелипе Другович не сможет выйти на старт: после аварии в субботу проверки не выявили у Друговича каких-либо травм, однако медицинский делегат этапа всё-таки не допустил гонщика до старта. Если бы Фелипе всё-таки получил возможность стартовать, то занял бы 13-ю позицию на стартовой решётке.

Формула-2 2021. Этап 6, Сочи, Россия
Гран-при России. Гонка 3
26 сентября 2021, воскресенье. 11:20 МСК
Идёт
1
Оскар Пиастри
Prema Racing
2
Тео Пуршер
ART Grand Prix
3
Джехан Дарувала
Carlin
Комментарии
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