Россиянин в шаге от подиума в Сочи. LIVE Гран-при России Ф-1

В воскресенье, 26 сентября, на «Сочи Автодроме» состоятся решающие заезды ВТБ Гран-при России Формулы-1. Свою финальную гонку сезона уже провела Формула-3, а мы рассказываем об основном заезде Формулы-2, после чего будем подробнейше обозревать подготовку к гонке Ф-1 и, собственно, её саму. Последняя информация с места событий, фото, главные заявления. Следим!
10 кругов до финиша. Все пилоты провели пит-стопы, не дождавшись сейфти-кара или чего-то такого. Пиастри опережает Пуршера на две секунды, Бошунг уступает Тео 4,1 и на две опережает Дарувалу. Шварцман отстал от Джехана на 2,8, увы.
Экватор гонки Формулы-2. Пиастри — скрытый лидер, Пуршер уступает ему пару секунд, Бошунг идёт третьим, но его догоняют постепенно Дарувала и Шварцман, что даёт надежду на тройную борьбу за подиум.
Стартовала гонка Формулы-2. Отличный старт от Шварцмана — с седьмого места на пятое. Мог россиянин добиться и большего, но мудро не стал рисковать на первом торможении. Лидирует Оскар Пиастри, за ним Пуршер, Бошунг и Дарувала, всё довольно плотно.
Погода в Сочи нормальная. Пасмурно, но сухо. Свежие прогнозы не исключают дождя на гонку, но как-то не верится.
Штраф для Боттаса — чтобы заблокировать Ферстаппена?
И ещё одна важнейшая новость утра: «Мерседес» всё-таки пошёл на штраф перед стартом. Но все ждали, что «лишний» мотор получит Льюис Хэмилтон, а немцы вместо этого поставили уже пятый на машину Валттери Боттаса. Теперь финн будет стартовать в гонке не седьмым, а 17-м — но впереди Латифи, Леклера и Ферстаппена. Неужели Боттаса перевели вниз для блокировки Макса?! Ждём старта…
Ещё раз всем привет! Через пару минут стартует гонка Формулы-2 в Сочи. Бразильский гонщик команды «УНИ-Виртуози» Фелипе Другович не сможет выйти на старт: после аварии в субботу проверки не выявили у Друговича каких-либо травм, однако медицинский делегат этапа всё-таки не допустил гонщика до старта. Если бы Фелипе всё-таки получил возможность стартовать, то занял бы 13-ю позицию на стартовой решётке.
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