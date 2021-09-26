Россиянин в шаге от подиума в Сочи. LIVE Гран-при России Ф-1

Штраф для Боттаса — чтобы заблокировать Ферстаппена?

И ещё одна важнейшая новость утра: «Мерседес» всё-таки пошёл на штраф перед стартом. Но все ждали, что «лишний» мотор получит Льюис Хэмилтон, а немцы вместо этого поставили уже пятый на машину Валттери Боттаса. Теперь финн будет стартовать в гонке не седьмым, а 17-м — но впереди Латифи, Леклера и Ферстаппена. Неужели Боттаса перевели вниз для блокировки Макса?! Ждём старта…