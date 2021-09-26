Ландо, ну как так! Роковая ошибка лидера в Сочи принесла Хэмилтону сотую победу в карьере

Крайне необычный стартовый порядок гонщиков не позволял делать вообще никаких прогнозов насчёт того, кто окажется впереди после первого жёсткого торможения пилотов Формулы-1 на «Сочи Автодроме» — Норрис, Сайнс или, быть может, Расселл? Интрига перед стартом была максимальной — и это ещё сочинская погода поначалу решила, что с неё хватит дождливой субботы, и встретила гонщиков пасмурным небом, но сухой трассой.

Норрис, Сайнс и снова Норрис

На первых секундах гонки показалось, что Ландо сохранит лидерство: Карлос слабо тронулся с места и с огромным трудом сдержал Джорджа. Однако затем Сайнс всё-таки поймал слипстрим позади «Макларена» — и британец оказался беззащитным.



Расселл сохранил третью строчку, на четвёртую прорвался Лэнс Стролл, а вот Хэмилтон не сумел обнаружить лазейку в строе соперников, был вынужден снять ногу с педали газа и откатился на седьмую позицию — за Алонсо и Риккардо. Впрочем, Фернандо довольно быстро пропустил и Риккардо с Хэмилтоном, и Переса.



После этого Расселл начал работать на пару лидеров, несколько сдерживая группу гонщиков за собой, где при этом не было никаких попыток атак — даже со стороны Хэмилтона. Впереди же Сайнс вроде бы поддерживал комфортный разрыв в полторы секунды от Норриса, но затем вдруг резко потерял темп и подпустил к себе «Макларен». И пусть не с первой попытки, но Ландо вышел вперёд. А когда его поверженный соперник поехал на пит-стоп, то Норрис и не подумал повторять эту тактику: на «Макларене» шины оказались намного более живучими.

В итоге основным соперником Ландо стал не Карлос, а всё-таки Хэмилтон. Когда оппоненты Льюиса поехали в боксы, Хэмилтон продемонстрировал свой истинный темп и после волны пит-стопов оказался на втором месте и на свободной трассе. Норриса и Хэмилтона разделяли солидные 11 секунд, но Льюис начал стремительно отыгрывать это отставание, иногда даже по секунде на круге. И за восемь кругов до финиша гандикап сократился всего до секунды.

Норрис и Леклер потеряли всё

Но всё решила не очная борьба на трассе. Погодные радары ФИА и команд не врали: за несколько кругов до финиша начал моросить дождь. Поначалу он был не слишком интенсивным, и лидеры предпочитали не рисковать своими позициями и оставаться на трассе. Постепенно трасса становилась всё более скользкой, и в какой-то момент Хэмилтон всё-таки рванул на пит-лейн. И этот момент решил всё!



Стоило «Мерседесу» переобуться в промежуточные шины, как дождь зарядил сильнее — и Норрис целую вечность преодолевал следующий круг. Даже на минимальной скорости пилоту «Макларена» не удавалось тормозить и вписываться в повороты. В итоге пока Ландо в очередной раз скользил по обочине, Хэмилтон уже проехал мимо — к сотой победе в карьере.

Норрис так затянул с пит-стопом, что после него потерял даже подиум: британец финишировал только седьмым после напряжённой борьбы с Кими Райкконеном. Ну а второе место с отставанием в 53 (!) секунды от Хэмилтона занял не кто иной, как Макс Ферстаппен! Голландец проводил противоречивую гонку и даже пропустил после пит-стопа Фернандо Алонсо, однако вовремя сориентировался с погодой, рано перешёл на промежуточные шины и стал вторым, отыграв за гонку 18 мест! Замкнул топ-3 Карлос Сайнс.



Напарник испанца по «Феррари» Шарль Леклер был хорош на шинах «медиум», когда дождь шёл не слишком сильно, но, как и Норрис, затянул с переобуванием и улетел на обочину. Финишную черту монегаск пересёк только 15-м — кошмар.



Что же до очковой зоны, то четвёртым финишировал Даниэль Риккардо, далее оказались Боттас, Алонсо (очень сильная гонка двукратного чемпиона), Норрис, Райкконен, Перес (ему тоже помешал слишком поздний переход на промежуточные шины) и Расселл.

Мазепин: блестящий старт и финиш на последнем месте

Никита Мазепин не стушевался, оказавшись на старте в компании Боттаса, Леклера и Ферстаппена. Более того, пилот «Хааса» блестяще проехал первый круг и выбрался аж на 12-ю позицию! Впрочем, на этом подвиги и закончились: скорость «Хааса» не оставляла россиянину шансов сдержать хоть кого-нибудь.

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Уже к волне пит-стопов Мазепин оказался практически в конце пелотона, а после остановки пропустил и Юки Цуноду. И вот так Никита оказался на 19-м месте — впереди лишь Мика Шумахера. При этом немец совершил свой пит-стоп несколько позже и на свежих шинах догнал напарника и оказался у него на хвосте. Но стоило Шумахеру совершить обгон, как выяснилось, что на его машине возникли непреодолимые технические проблемы — пришлось сойти в боксах. Так Никита остался без единственного соперника и финишировал 18-м и последним.



Гран-при России получился потрясающим — зрелищным и напряжённым. Жаловаться не на что, всегда бы так! Теперь впереди Гран-при Турции, который пройдёт с 8 по 10 октября.