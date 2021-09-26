Не жалейте Норриса: его ошибке, стоившей победы в Сочи, нет оправданий. Итоги ГП России

У «Макларена» в этот раз был превосходный шанс одержать вторую победу подряд — Хэмилтон приближался к Норрису в концовке, но провести обгон на «Сочи Автодроме» непросто. А если бы Ландо вовремя сменил шины на «промежуточные» и вынудил преследователя ехать в туче брызг позади себя…



Самоуверенность Норриса лишила «Макларен» победы — и в данном случае Ландо нет никаких оправданий.

Самая большая ошибка Норриса

В Формуле-1 часто повторяют, что побеждает и проигрывает вся команда, но в этот раз в Сочи проиграл именно Норрис. Можно попытаться встать на его место: молодой пилот в шаге от первой победы, чувствует себя уверенно даже на сыром асфальте, до финиша — несколько кругов…

Но гонщик в кокпите видит мир через узкую полоску визора и слышит лишь гоночного инженера. У инженера же на связи вся команда, под рукой — самые точные из возможных прогнозы погоды, и из них явно следовало, что дождь усилится. Тучи собирались вокруг трассы ещё до гонки, и лишь чудом дождь не пошёл раньше. Одного взгляда на небо было бы достаточно, чтобы сомнений в решении инженера не было.

Старт Гран-при России-2021 Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Но Норрис, разумеется, не мог посмотреть на небо, у него на руле не высвечивались карты с расположением дождевых туч. И именно поэтому Ландо должен был доверять инженеру и следовать его решениям. Но гонщик потерял голову, решил рискнуть в ситуации, когда на кону стояло слишком многое. И проиграл.

Возможно, одной из причин стало то, что в Монце Норрис всю гонку ехал позади Риккардо и знал, что команда не позволит ему атаковать напарника и рисковать общей победой. Тогда британец оказался готов подчиниться, сейчас — оказался слишком самоуверен. Но есть и хорошая новость: каждая ошибка — это опыт, и теперь Норрис будет больше прислушиваться к собственной команде.

Перес и Алонсо тоже ждали слишком долго

Если уж кому и не повезло в Сочи, то это Шарлю Леклеру. Стратегия «Феррари» заключалась в позднем пит-стопе и дальнейшем прорыве на свежей резине, и Шарль уверенно справлялся с задачей, прорвавшись на восьмую позицию — при старте с 19-й! Но пошедший в концовке дождь порушил все планы. Правда, Леклер тоже поехал в боксы далеко не сразу — Шарль остановился в боксах даже позже Норриса! В итоге Шарль вообще не набрал очков.

Борьба Расселла и Леклера Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Незаслуженно низко финишировал и Серхио Перес. Ещё до дождя в команде испортили Чеко пит-стоп — колёса мексиканцу меняли почти 10 секунд вместо привычных двух. Если бы не эта заминка, Чеко вернулся бы на трассу третьим — и, возможно, перешёл бы на «промежуточные» на один круг раньше. В теории Чеко мог бы быть на подиуме вместе с Хэмилтоном и Ферстаппеном.

Один круг промедления стоил подиума и Фернандо Алонсо: если бы испанец поехал за «промежуточными» в конце 49-го круга, когда опережал Сайнса на 30 секунд, то почти наверняка вернулся бы на трассу впереди него. Как показала практика, остановка на 47-м была слишком ранней: Расселл, Боттас и Райкконен остались позади тех, кто останавливался кругом позже. 48-й был круг был ключевым: именно на нём новые шины поставили Ферстаппену, Сайнсу и Риккардо — они же и финишировали вслед за Льюисом.

Моральная победа Макса

До конца сезона-2021 в Формуле-1 остаётся семь гонок — менее трети, а ситуация в общем зачёте предельно непредсказуема: вот уже два месяца разрыв между Ферстаппеном и Хэмилтоном не превышает восьми очков! Сейчас в лидерах вновь Льюис, но два очка отрыва даже преимуществом назвать сложно.

Для обоих претендентов на титул этап выдался трудным. Хэмилтон считался фаворитом уик-энда, но чуть не испортил уик-энд и себе, и напарнику в квалификации, когда врезался в пит-уолл. Британцу повезло стартовать четвёртым, но и тут Льюис оказался далеко не идеален — оказался слишком глубоко внутри на торможении во второй поворот и потерял разом три позиции.

Хэмилтон выигрывает Гран-при России-2021 Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В остальном ошибок у «Мерседеса» не было, но стоит признать, что соперники сами расступились перед Льюисом. Расселл и Стролл выпали из борьбы из-за раннего пит-стопа, Риккардо тоже оказался позади после заминки в боксах, а Норрис просто уплыл. Предстартовые прогнозы оправдались — фаворит победил, однако по ходу уик-энда Льюис никогда не выглядел фаворитом.

В то же время блестящую гонку провёл Макс Ферстаппен. Можно вспомнить прорыв Нико Росберга и решить, что в достижении голландца нет ничего выдающегося, но тогда автомобили были не такими широкими, аэродинамики было меньше, а потому и в грязном воздухе исчезало меньше прижимной силы. В Сочи Макс смотрелся намного сильнее Льюиса, хотя и проиграл ему семь очков.

Вечный рекорд для «Мерседеса»?

Зато в Кубке конструкторов ситуация совершенно обратная: в пяти гонках из последних шести «Мерседес» набирает больше очков, чем «Ред Булл», а разрыв достиг уже 33 очков. Сейчас фаворитом командного зачёта выглядит «Мерседес», и в первую очередь за счёт Валттери Боттаса, который выступает стабильнее Серхио Переса.

«Мерседес» празднует победу на Гран-при России-2021 Фото: Peter Fox/Getty Images

Если «Мерседесу» удастся удержаться впереди, это будет уже восьмой подряд Кубок конструкторов — ни одной другой команде не удавалось становиться чемпионом более шести лет подряд. Новая победа немцев будет означать, что их рекорд продержится по меньшей мере до 2030-го! Предполагается, что к этому времени автомобильная промышленность в принципе будет выглядеть иначе — да и Формула-1 наверняка будет уже совсем другой.