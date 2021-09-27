Круче всех в Сочи был Алонсо, а прорыв Макса с 20-го на 2-е — везение. Оценки за ГП России

Расставляем субъективные оценки пилотам за Гран-при России и разъясняем разницу между благородным риском Феттеля и неуместной самоуверенностью Норриса.

Фернандо Алонсо — 9



Испанец стал, наверное, главным героем гонки. Экс-чемпион принимал верные решения и по ходу заезда умудрился по разу пройти претендентов на титул: Хэмилтона на старте и Ферстаппена — позже по ходу дистанции. В теории Алонсо мог бы подняться на подиум, если бы заехал на второй пит-стоп кругом раньше, но и шестое место — очень неплохо для «Альпин». Четыре последние гонки (Бельгию не считаем) Фернандо финишировал в топ-8 — отлично для пилота, не выступавшего в Ф-1 два года!



Карлос Сайнс — 8,5



Сайнс был одним из тех редких пилотов, кому дождь в концовке оказался на руку: испанец рановато отправился в боксы и на сороковых кругах уступал в темпе не только Пересу, но и Алонсо. Однако своевременный пит-стоп полностью перевернул игру для Сайнса и вернул ему подиум. Правда, на первом отрезке Карлос слишком быстро истратил резину и уступил Норрису на трассе.

Джордж Расселл — 8



Англичанин стал одним из героев квалификации благодаря тому, что лучше сработал с резиной. На старте он чуть не стал вторым, а затем боролся с Лэнсом Строллом, но после позднего пит-стопа оказался в итоге за пределами топ-10. Дождь и быстрый переход на «промежуточные» шины всё же позволили опередить «Астон Мартин» — в четвёртый раз в пяти последних гонках (считая Бельгию) Расселл набирает очки!



Макс Ферстаппен — 7,5



Ещё до квалификации Ферстаппен знал, что будет вынужден стартовать последним и прорываться. И Макс, казалось, блестяще справлялся: уже к 13-му кругу он был в топ-10! Однако на втором отрезке, пропустив Алонсо, Макс наглухо застрял за испанцем и вряд ли смог бы пробиться в топ-5, если бы не дождь.

Макс Ферстаппен Фото: Yuri Kochetkov/Getty Images

Даниэль Риккардо — 7,5



Австралиец не так впечатлил в квалификации, как Норрис, однако провёл сильную и уверенную гонку и добился максимума — четвёртое место. Как сказал после финиша Дэн, это он настоял на переходе на промежуточные шины, что в конце концов и обеспечило результат.



Кими Райкконен — 7,5



Ещё один ветеран, блестяще сориентировавшийся в сложной ситуации на трассе. Кими пропустил две предыдущие гонки, но вернулся в отличной форме и уже к концу первого круга пробился в топ-10. Ближе к финишу финна оттуда выбили, но в итоге своевременный пит-стоп привёл гонщика на восьмое место — лучший результат «Альфа Ромео» в сезоне.

Хэмилтон на подиуме Гран-при России-2021 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 7



Уик-энд на «Сочи Автодроме» оказался одним из слабых в сезоне для Хэмилтона, а победа фактически сама приплыла ему в руки. В квалификации Льюис дважды зацепил стену — притом однажды на пит-лейне! На старте потерял три позиции и к финишу первого круга был лишь седьмым. Впоследствии команде удалось отыграться, но на «Сочи Автодроме» от семикратного чемпиона ждали выступления посильнее.



Пьер Гасли — 7



Тот случай, когда весь уик-энд гонщику испортила команда. Сначала в «Альфа Таури» проигнорировали просьбу Гасли сменить шины в квалификации, и когда другие прибавляли на свежей резине, Пьер остался во втором сегменте. Затем поздний пит-стоп отбросил Гасли за Боттаса, которого француз опережал всю гонку, а под финиш в команде решили, что дождь не усилится, и отказали гонщику, который просил сменить шины. В боксы француз всё же заехал, но было уже поздно.

Серхио Перес — 6,5



Чеко довольно слабо провёл квалификацию, а в гонке откатился назад, поскольку в команде решили рискнуть и не переходить на «промежуточные». Риск не оправдался, а Перес финишировал девятым. Но стоит отметить, что, если бы не его долгий пит-стоп, на 37-м круге Перес был бы третьим и боролся бы за подиум.



Валттери Боттас — 6



Из-за замены двигателя Боттасу пришлось стартовать из конца пелотона, и, хотя итоговое пятое место можно считать успехом, до начала дождя Валттери ехал вне очков. Боттас с трудом обгонял соперников, да и Ферстаппена финн пропустил фактически без борьбы.



Ландо Норрис — 5,5



Вплоть до последних кругов Ландо был главным героем уик-энда и шёл к своей первой победе — даже Хэмилтон отчаялся пройти Норриса на трассе! Но один момент самоуверенности испортил весь уик-энд: верный подиум (если не победа) был упущен исключительно из-за того, что по инициативе Норриса автомобилю № 4 не сменили шины.

Шарль Леклер — 5,5



Леклер тоже надеялся, что усиления дождя не будет, и в итоге потерял всё то, что было отыграно по ходу великолепного прорыва с 19-го места на восьмое. На плановый пит-стоп Шарль поехал одним из последних и в концовке на свежих шинах прошёл Феттеля, Райкконена, Окона, Расселла и Стролла, однако всё в итоге оказалось впустую.



Себастьян Феттель — 5



Как и Норрис с Леклером, Феттель не хотел ехать в боксы за промежуточными, но разница в том, что Себ ехал за пределами топ-10 — немцу терять было уже нечего. До этого он пропустил на первом круге Райкконена, позади которого и ехал всю гонку, а перед самым дождём уступил ещё и Шарлю Леклеру, откатившись на 13-е место, и вдобавок получил удар от напарника. Риск так и не оправдался — шансов на очки с таким темпом у Феттеля не было в принципе.

Себастьян Феттель Фото: Xavier Bonilla/Getty Images

Эстебан Окон — 5



Ещё один пилот, который до последнего не ехал в боксы за «промежуточными» шинами. Окон финишировал в минуте позади Расселла, хотя всю вторую половину дистанции шёл рядом с ним. Но и в данном случае подобный шаг объясним: из-за раннего пит-стопа француз выпал из топ-10 и вынужден был что-то придумывать.



Мик Шумахер — 4,5



Шумахер в очередной раз превзошёл напарника в квалификации, но в гонке блеснуть не смог и провалил первый круг, откатившись с 14-го места на 18-е, пропустив в том числе Мазепина. За счёт тактики более позднего пит-стопа немец опередил Никиту, но всего на один круг — отказала гидравлика, Мику пришлось сойти.

Антонио Джовинацци — 4



Уик-энд итальянца начался с вылета в стену в пятничной тренировке — возможно, из-за этого на сырой трассе в квалификации Джовинацци проиграл напарнику аж полторы секунды. В гонке Антонио тоже не блистал и ни разу не поднимался выше 14-й позиции.



Никита Мазепин — 4



В домашней квалификации Мазепин проиграл Шумахеру порядка четырёх секунд (во многом из-за того, что позже получил свежий комплект и не успел прогреть его), зато блестяще стартовал в гонке и какое-то время шёл на 13-й позиции! Правда, удержать эту позицию «Хаас» был неспособен, а в одном из эпизодов борьбы с Цунодой судьи усмотрели нарушение Мазепиным правил и предупредили его чёрно-белым флагом. Итог — неутешительное последнее место.



https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/nikita-mazepin-of-russia-and-haas-f1-prepares-to-drive-on-news-photo/1342795687



Подпись: Мазепин перед стартом Гран-при России-2021



Лэнс Стролл — 3



Стролл за счёт раннего пит-стопа пытался опередить Расселла, но в итоге сам откатился в конец первой десятки, а в дождевой концовке спровоцировал два столкновения: сначала чуть не пришиб собственного напарника, а позже налетел на Гасли — за что получил 10-секундный штраф. Крайне неуклюжая гонка.



Юки Цунода — 3



Почти в каждом повороте первого круга Юки терял позиции — дебютанта обгоняли и по внешней траектории, и по внутренней (во втором повороте и вовсе с обеих сторон). К концу первого круга Цунода пропустил буквально всех и выше 17-й позиции уже не поднимался.

Николас Латифи — 3



В этот уик-энд машина Латифи позволяла квалифицироваться в первой тройке и бороться за очки, в то время как канадец традиционно обретался в конце пелотона — между «Хаасами» и Цунодой. Закончилась гонка Николаса в стене — с началом дождя его развернуло и бросило в отбойник.