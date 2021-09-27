«Блестящая гонка». Иностранцы поражены столь захватывающим Гран-при России

«Льюис Хэмилтон выиграл просто потрясающий Гран-при России. Завершающая стадия Гран-при была захватывающей и непредсказуемой, но для Норриса стала абсолютной агонией», — написал в своём материале Мэтт Морлидж из Sky Sports.

«Льюис Хэмилтон добился отсечки в 100 побед в просто завораживающем Гран-при России», — добавил Льюис Лэркам с портала Crash.



Мы собрали самые интересные высказывания мировых СМИ о гонке на «Сочи Автодроме».

«Неплохо для одной из самых ненавидимых трасс в календаре!»

«В год захватывающих гонок Ф-1 Гран-при России, возможно, возглавил список, — констатирует Эван Гейл из GPFans. На протяжении всей гонки были захватывающие события: обгоны, разнообразные стратегии, износ шин, а кульминацией стали финальные пять кругов, когда над частью «Сочи Автодрома» пошёл дождь».



«Часто называемый скучной трассой «Сочи Автодром» не из тех, чьи Гран-при ожидаются с нетерпением болельщиками Формулы-1, — пишет на страницах World in Sport Адам Джекелс. — Однако Гран-при 2021 года доказал, что и сочинская трасса может стать домом для качественной гонки. От борьбы за лидерство на первом круге до драмы в самой концовке в дождевых условиях — Гран-при был захватывающим и напряжённым. Неплохо для одной из самых ненавидимых трасс в календаре!»

Люк Смит из Motorsport со своей стороны отметил, что гонка в Сочи считалась бы отличной, даже если бы на её последних кругах не начался дождь.



«Это признак блестящего сезона Формулы-1, если мы смотрим на гонки в Испании, Франции и России и считаем их яркими или вообще самыми запоминающимися. «Сочи Автодром» едва ли являлся любимой трассой в Ф-1 после появления в календаре в 2014 году, и до переезда в Санкт-Петербург остаётся всего одна гонка.



Мы можем помнить Гран-при России — 2021 за поздний дождь, который лишил первой победы Норриса и принёс уже сотую Хэмилтону, однако даже без дождя это была блестящая гонка, заполненная множеством различных стратегий и обгонов во всём пелотоне.



Перемешанная стартовая решётка благодаря дождю в квалификации и штрафам определённо помогла, но было просто фантастикой видеть так много экшена и столько обгонов — это не те вещи, которым знаменит Сочи.



Да, это больше говорит про сам сезон, чем про качество трассы, однако в любом случае это подходящее напоминание, что даже самая оклеветанная трасса может иметь свои блестящие моменты», — отметил Смит.

«В Абу-Даби нас ждёт финиш гонщиков «Хааса» на первом и втором местах»

С мнениями коллег согласен Оливер Харден из PlanetF1.



«Это предпоследний Гран-при России в Сочи. Объявление о переезде в Санкт-Петербург — начало конца для нелюбимой трассы, которой не хватает перепадов высот, разнообразия, характера и, по сути, всего, чего вы ждёте от автодрома Гран-при. Несмотря на обещание, что длинный и широкий третий поворот станет одним из фирменных поворотов Формулы-1, с самого начала против Сочи играли её многочисленные схожести с Валенсией — все эти 90-градусные повороты.



По крайней мере, Валенсия сумела провести ставший классикой финальный Гран-при в 2012 году, когда Фернандо Алонсо победил после старта с 11-го места, а Михаэль Шумахер завоевал последний подиум в карьере. Эта гонка была столь захватывающей, что на какой-то момент вы могли даже поинтересоваться, а почему вообще Ф-1 покидает Валенсию. Но потом вы всё вспоминали. Похоже, что Сочи и тут идёт по стопам своего старшего брата-близнеца, отыгравшись за семь лет страданий.



То, что каждая из машин лидеров стартовала с необычного для себя места, гарантировало необычный Гран-при России, и хотя было слишком много DRS-паровозиков — тут вопросы, скорее, к Ф-1 2021 года, а не к самой трассе — вмешательство дождя в самой концовке создало, вероятно, наиболее захватывающее завершение гонки в Ф-1 с момента Гран-при Бразилии 2008 года.



Никогда бы не подумал, что скажу это, но ждём тебя, Сочи-2022. Только, пожалуйста, в свой последний раз тоже принеси с собой дождь», — попросил Харден.

Новость по теме Гран-при России стал рекордным по числу обгонов в нынешнем сезоне Формулы-1

Наконец Гран-при восхитился один из авторов портала WTF1 Мэтт Галлахер.



«Честно, я не знаю, как Формуле-1 удаётся удивлять нас гонками всё более высокого уровня в этом сезоне. Такими темпами к Гран-при Абу-Даби нас ждёт финиш гонщиков «Хааса» на первом и втором местах», — пошутил Галлахер в своём «твиттере».