Почему нам будет не хватать «Сочи Автодрома». Даже если в 2022-м гонка Ф-1 окажется унылой

Плоская и скучная

К «Сочи Автодрому» отношение в паддоке и среди многих болельщиков снисходительное. Трасса, мол, может, и не самая худшая в календаре, но близка к тому. И необходимо признать, что отчасти этот хейт справедлив.

Одного взгляда на конфигурацию трассы достаточно, чтобы понять, что её создавал не художник и не архитектор. Неуклюже зажатая между объектами олимпийского наследия, однообразная и с уклоном полотна не в ту сторону, она была откровенно скучной как на фоне классического «Спа-Франкоршам», так и на фоне современного автодрома в Шанхае.

Гран-при России 2021 года Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

С 2014 года здесь побеждал только «Мерседес». Либо у них была быстрейшая машина, либо соперники самоустранялись. «Сочи Автодром» выставил напоказ худшую сторону современной Формулы-1: тяжёлые и длинные машины не способны обгонять друг друга между стенами 90-градусных поворотов. И пока не пошёл дождь, гонки здесь были далеко не самыми захватывающими.



Тем не менее «Сочи Автодром» свой след в истории оставил: восемь подряд побед «Мерседеса» на одной и той же трассе — это рекорд, который продержится по меньшей мере до 2023-го. А то и дольше — если «Мерседес» не выиграет три следующих Гран-при в японской Сузуке.

Адлеру Гран-при не нужен?

Проблема «Сочи Автодрома» ещё и в том, что его не ценили и в самом Сочи. Вернее — в Адлере. Например, уставший после целого рабочего дня журналист, добираясь до кафе при отеле, не может заказать себе шашлык: в 22:10 мангал на кухне уже не работает. Бывало, что таксисты рассказывают приехавшим на гонки о том, что они против Гран-при — дороги перекрывают. Хотя в уик-энд Формулы-1 из одной только Москвы летят забитые болельщиками в символике команд самолёты, не говоря уже про другие города.



Бывает, что утренний рейс в понедельник после гонки задерживают на два часа. И тогда может вернуться ощущение, что «Сочи Автодром» — это просто придаток к Олимпийскому парку, а не российская столица Формулы-1. Но в этот раз хотя бы можно было посмотреть хайлайты гонки, послушать радиопереговоры. Бывало, что смотреть и слушать нечего.



Но это взгляд с одной стороны, а есть и другая…

Формула-1 под боком

Справедливее оценивать «Сочи Автодром» как городскую трассу. У них всегда одни и те же проблемы: узкие, обгонять невозможно, стены отбивают у пилотов охоту рисковать. И если уж сравнивать с чем-то «Сочи Автодром», то с другими городскими трассами — в Валенсии и Баку.



Столица Азербайджана благодаря ненавистным урбанистам широким проспектам вокруг Старого города стала жемчужиной календаря. А вот в Валенсии гонка проходила лишь пять лет, и, как только денег испанских спонсоров хватать перестало, в паддоке с удовольствием забыли об этом недоразумении.

«Сочи Автодром» нельзя назвать уличной трассой в прямом смысле слова, но она вобрала в себя все преимущества городской: едва ли где-то в мире найдётся трасса, в двухстах метрах от входа на которую есть вокзал, а в получасе ходьбы столь доступный гостиничный фонд.



Например, до «Яс Марины» на автобусе ехать около часа — через два пустынных острова. В Спа и Хоккенхайме доступные отели лишь в двух-трёх часах езды — всё, что ближе, разобрали команды и гости спонсоров. В Индианаполисе на трассу и вовсе нужно выезжать рано утром, потому что в посёлке Спидвей (именно в этой административной единице на самом деле находится автодром) очень узкие дороги, не способные справиться с наплывом болельщиков. Такая же ситуация в день старта «24 часов Ле-Мана».



А в «Сочи Автодроме» главное — не Олимпийский парк вокруг него, а туристическая инфраструктура. Да, сервис местами может удивить своей спецификой — как и в любой другой стране, но приезжать сюда на Формулу-1 невероятно удобно: в 30-40 минутах езды от трассы есть всё. В одну сторону — центр Сочи, в другую — аэропорт, а по бокам — море и горы.

Рядом с трассой строят концертный зал Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

На «Игоре» вспомним про Сочи

В следующем году Формула-1 приедет в Сочи в последний (в обозримом будущем) раз. Если и в 2022-м, с новыми машинами, гонка получится скучной, то спорить с тем, что эта трасса подходит лишь для тренировок и любительских заездов, будет трудно. Но это абсолютно точно будет самый простой способ своими глазами увидеть Формулу-1.



«Игора Драйв» почти наверняка будет интереснее в плане гонок, больше полюбится пилотам, да и с коммерческой точки зрения будет более конкурентоспособной за счёт фанатов из Скандинавии и северной части Европы. Но у нас ещё будет время вспомнить в Сочи, когда толпой в десятки тысяч болельщиков все мы будем штурмовать электричку на станции «Платформа 69 км»…



Спасибо, «Сочи Автодром». Ещё увидимся.