«Да, заткнись!» Разбор: как лидер Гран-при России круг за кругом приближался к провалу

Как «Макларен» так и не достучался до Ландо Норриса, а Хэмилтон принял победное решение сам — за секунду до приказа.

Наши коллеги из ESPNF1 изучили радиопереговоры Ландо Норриса и Льюиса Хэмилтона в решающие моменты гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1. Мы перевели самые интересные места их рассказа, чтобы стало детально ясно, как именно Норрис лишился своей первой победы в карьере.

Круг 46. Отрыв Норриса от Хэмилтона в начале круга — 1,345

Когда Норрис пересекает стартовую черту за восемь кругов до финиша, зрители на трибунах начинают раскрывать зонтики. Первые капли дождя приходят со стороны побережья – в самом южном пятом повороте трассы, он становится сырым. Норрису о зонтиках сообщает гоночный инженер Уилл Джозеф. Сам Норрис замечает дождь на среднем секторе трассы.

Круг 47. Отрыв Норриса — 1,167

Льюис Хэмилтон всего чуть более чем в секунде от лидирующего «Макларена». Дождь всё ещё мелкий, но из-за потери сцепления между пятым и 10-м поворотами Норрис проехал на 3,6 медленнее, чем за круг до этого. По погодному радару всё ещё непонятно, станет ли трасса полностью мокрой к концу гонки, и «Макларен» надеется, что второй, более серьёзный погодный фронт не последует за первым, который уже начинает покидать территорию трассы.



«Ландо, мы думаем, что интенсивность дождя до конца гонки останется такой же», — сказал по радио Джозеф.



Но когда у Норриса возникает пробуксовка на выходе из четвёртого поворота, Хэмилтон заметно сокращает разрыв. «Вероятно, отсюда и до 10-го поворота мокро», — говорит Джозеф в момент, когда Норрис скользит и вылетает. Хэмилтон почувствовал возможность и почти поравнялся с Норрисом на выходе из поворота, но Льюису есть что терять в борьбе за титул – это важнее, чем лидерство в гонке, так что он подумает дважды, прежде чем попробовать атаковать.



На среднем секторе Норрис вновь увеличил разрыв, после чего по радио ему сказали, что больше не надо беречь топливо.

Круг 48. Отрыв Норриса — 0,996

Поначалу Ландо хорошо справляется со скользкой трассой и в первых поворотах увеличивает отрыв. Но пит-уолл «Мерседеса» уже подумывает о переходе на промежуточные шины и призывает Хэмилтону совершить пит-стоп. Инженер Льюиса Питер Бонингтон говорит: «Интенсивность дождя возрастает. На дальнем конце трассы мокро».

В то же время «Мерседес» уже решил провести пит-стоп для Валттери Боттаса. У него к тому моменту шокирующая гонка, он идёт 14-м, и Валттери нечего терять, когда его зовут в боксы. Для «Мерседеса» это не только логичный риск со стратегией Боттаса: темп финна можно будет использовать как показатель того, как работают промежуточные шины в переменчивых погодных условиях.

Хэмилтона проинформировали о пит-стопе Боттаса, Боннингтон сказал: «Мы в боксах готовы, если тебе понадобится». Тон сообщения – это куда больше диалог, чем приказ. Хэмилтон отвечает: «Довольно скользко, но сильного дождя нет».

Между тем Джозеф видит, что условия ухудшаются, и стремится вести своего пилота по трассе: «Аккуратнее в пятом повороте. Жёлтые флаги в седьмом».

Норрис, хранящий молчание, промахивается мимо седьмого поворота. Но это особо не влияет на положение вещей, потому что у Хэмилтона тоже проблемы с тем, чтобы сохранять машину на трассе.

Когда Норрис обходит на круг Цуноду, то Ландо сообщают о запрете на DRS от гоночной дирекции – ещё одно свидетельство, что погода может ещё ухудшиться.

Между тем в «Мерседесе» видят, что Боттас прибавляет на промежуточных. Также в «Мерседесе» убеждаются, что второй заряд дождя достигнет трассы в следующие 30 секунд. На финальной части круга, где сейчас находятся Норрис и Хэмилтон, дождь как раз стих, но на пит-уолл уверены, что так продлится недолго – и всё у большего числа пилотов возникают проблемы с тем, чтобы удержать болиды на трассе.

«В боксы, в боксы. В боксы за промежуточными», — говорит Боннингтон. Но Хэмилтон, который может судить о ситуации только по дистанции от «Макларена» впереди и тому факту, что капель дождя на визоре становится меньше, игнорирует приказ и остаётся на трассе.

Круг 49. Отрыв Норриса — 2,087

Когда Норрис уходит на очередной круг, то по радио можно почувствовать его стресс. «Сколько ещё кругов?» — спрашивает Ландо. «Четыре до финиша, — отвечает Джозеф, но затем корректирует сам себя. – Четыре после этого. Некоторые машины переходят на промежуточные. Уже заехал Боттас».



В этот момент погодный радар и сектора на круге тех, кто перешёл на промежуточные, начинают вести к одинаковому выводу. Средний круг первого круга Боттаса был на 5,3 секунды быстрее, чем у Норриса, а на более сухом третьем секторе Валттери отыграл ещё 1,5.

Если плохая погода со стороны Чёрного моря дойдёт, то почти нет сомнений, что промежуточные шины скоро принесут большое преимущество. И тон сообщений Хэмилтону начинает меняться от диалога к требованиям. «Это момент перехода. Машины вылетают с трассы», — говорит Боннингтон.



В «Ред Булл» тоже увидели, как развивается гонка, и зазвали Ферстаппена, который уже отыграл два места после вылетов Даниэля Риккардо и Карлоса Сайнса. Это ключевой момент для «Мерседеса», ведь пусть команде и хочется выиграть гонку, но главная цель – финишировать выше Ферстаппена. Так что единственный логичный шаг – последовать за конкурентом и совершить пит-стоп.



Между тем инженер говорит Норрису, что трасса очень скользкая от пятого до 10-го поворотов и многие машины вылетают. Уже по предыдущим радиообменам было очевидно, что давление всё выше, и в этот момент это прорывается наружу. «Да, заткнись!» — отвечает 21-летний пилот.



Несмотря на такой ответ Норриса, Джозеф хочет и дальше обсуждать потенциальный пит-стоп: «Ландо, что ты думаешь о промежуточных?» — спрашивает инженер, когда пилот преодолевает 13-й поворот.



«НЕТ!» — кричит Норрис в ответ.

Обсуждение в «Мерседесе» звучит более спокойным, пусть даже команда очень хочет, чтобы пилот заехал. Хэмилтон, похоже, доволен своим планом остаться на трассе, но «Мерседес» держит в голове борьбу за титул и то, что делает Ферстаппен.

«Ферстаппен заехал за промежуточными, — говорит Боннингтон. – Похоже, Норрис тоже может это сделать. У тебя есть гандикап, так что заезжай в боксы. В боксы, в боксы».

«Дождь закончился, парень», — отвечает Хэмилтон.

В этот момент уже был готов вмешаться главный стратег команды Джеймс Ваулз. Его палец уже на кнопке радиосвязи с пилотом. А согласно правилам «Мерседеса», что бы ни сказал Ваулз, это закон – в независимости от мнения гонщика. Однако ровно в этот момент Хэмилтон сам жмёт кнопку подтверждения заезда на пит-стоп.

Круг 50. Отрыв Норриса — 18,464

После пит-стопа Хэмилтона единственная надежда Норриса, что дождь ослабнет и трасса начнёт подсыхать – ну или хотя бы не становиться мокрее. Предыдущий круг Боттаса был всего на три секунды быстрее, так что имелся шанс, что если времена Хэмилтона будут примерно такими же, то Норрис удержит победу.

50-й круг стал самым сложным для Норриса до сих пор. Он прошёл Мазепина (уже перешедшего на промежуточные) на входе в пятый поворот, но имел нулевое сцепление на выходе, и «Хаас» — слабейшая машина в обычных условиях – проехал обратно.

Но в этот момент первый и финальный сектора круга всё ещё выглядят относительно сухими, так что Норрис вновь опередил Мазепина в 15-16-м поворотах. Консервативное решение перейти сейчас на промежуточные шины принесло бы подиум, но Хэмилтон уже отыграл четыре секунды, так что пит-стоп в этот момент стоил бы лидерства. «Макларен» и Норрис пошли олл-ин со своей ставкой на слики.

«Окей, Ландо, просто чтобы подтвердить: мы должны оставаться на сликах», — говорит Джозеф в конце круга.

Круг 51. Отрыв Норриса — 14,995

В начале круга всё выглядит для Норриса не слишком здорово. Более сильный заряд дождя по-настоящему добрался до пятого поворота, да и третий становится мокрым. Но худшее ещё впереди. Когда Норрис выходит из четвёртого поворота, то его встречают стена из водной взвеси и абсолютно мокрая трасса. «Тут чертовски мокро, — кричит пилот по радио. – Я должен ехать в боксы, я не справлюсь».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Машину Норриса сносит с трассы в пятом повороте и разворачивает на 180 градусов, после чего она застывает в зоне вылета. Мотор не заглох, Ландо в состоянии ехать дальше, но Хэмилтон уже проскочил мимо и захватил лидерство.

Норрису удалось добраться до боксов, но при заезде на пит-лейн у его сликов нет сцепления – и он пересекает белую линию. В этот момент Ландо обгоняет Ферстаппен и отбирает второе место. Пилот «Ред Булл» начинал круг с отставанием в 73 секунды от Норриса – это подчёркивает, как много времени потерял «Макларен».

Круги 52 и 53. Норрис финиширует с отставанием в 87,224 от Хэмилтона

После пит-стопа Ландо вернулся на трассу в борьбу с Кими Райкконеном за седьмое место. Эту схватку Норрису удалось выиграть на последнем круге. Затем он вернулся в боксы после окончания гонки, выключил машину и сидел в болиде без движения минуту или две, облокотившись головой на систему защиты кокпита…

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

По материалам ESPNF1.