От потрясающе прочных шлемов до кроссовок, которые можете купить и вы.

Экипировка Формулы-1 выдержит даже выстрел из ружья! Во что одет гонщик и почему

Уже десятилетия машины Формулы-1 ближе к космическим ракетам, чем к дорожным автомобилям. Но немногие знают, что экипировка пилота Гран-при тоже мало в чём уступает передовым разработкам аэрокосмической отрасли.

Современные машины чемпионата мира предельно прочны и надёжны, а система защиты кокпита «гало» способна выдержать падение автобуса (что уж говорить о болиде Red Bull). Тем не менее никакие ударные структуры не исключают перегрузки пилота внутри кокпита, а в случае пожара гонщика отделяют от пламени лишь ткань комбинезона да шлем.

Как экипировка пилота спасает жизни и в чём тренируются самые выносливые атлеты мира, включая одержавшего на Гран-при России свою сотую победу в Формуле-1 Льюиса Хэмилтона, рассказываем в специальном проекте «Чемпионата» и PUMA.

Броня для гладиатора

Экипировка в Формуле-1 проверяется не менее тщательно, чем автомобиль пилота. Дело в том, что каждый элемент одежды — от носков и трусов до шлемов и комбинезона — должен быть омологирован Международной автомобильной федерацией. Для каждого элемента существует свой набор требований к толщине тех или иных частей, составу материалов.

Первое, что обращает на себя внимание в экипировке гонщика, — это шлем. В Формуле-1 все пилоты обязаны использовать шлемы стандарта ФИА 8860-2018. Такие должны выдерживать попадание металлического предмета весом в 225 граммов на скорости 225 км/ч. Визор шлема, как указывается к требованиям к омологации, должен устоять под выстрелом из пневматического ружья.

Эти требования были уточнены в 2018 году, когда в Ф-1 стало обязательным использование «гало». Теперь главная задача шлема не в том, чтобы спасти гонщика от попадания тяжёлого предмета, а наоборот — укрыть от мелких деталей, которые пролетели сквозь систему защиты кокпита.

«Ошейник» на плечах Карлоса Сайнса — HANS Фото: Peter Fox/Getty Images

Идём дальше. Самые частые травмы в автоспорте — повреждения шеи и позвоночника. К креслу пилот привязан ремнями безопасности, но вместе со шлемом голова становится на килограмм тяжелее, и при высоких нагрузках риск повредить шею ещё выше. Однако эту проблему решает HANS (head and neck support device) — устройство поддержки головы и шеи.

Она представляет собой накладку на плечи, которая не пристёгнута ни к чему, кроме шлема. В случае столкновения и резкой потери скорости, когда из-за смещения центра тяжести голову пилота стремительно бросит вперёд, HANS удержит её от резкого рывка и позволит избежать опасных травм.

Впрочем, самое впечатляющее и сложное в экипировке пилота — комбинезон. Он должен быть сделан из ткани, способной продержаться не менее 11 секунд в открытом пламени. Норматив покидания кокпита меньше, а потому предполагается, что больше времени и не понадобится.

Под комбинезоном гонщика также должно находиться огнеупорное бельё, а под шлемом — балаклава. Они обеспечивают дополнительную защиту при пожаре, а также отводят излишки тепла в дни особенно жарких гонок.

Даже обувь пилота должна быть изготовлена по специальной технологии. Сам каркас выполнен из кожи, однако сверху обувь покрывается номексом. Самая сложная часть — подошва, поскольку по ходу гонки из-за постоянных ударов по педалям именно она подвергается наибольшей нагрузке.

В общей сложности комплект экипировки пилота Формулы-1 одной из топ-команд стоит свыше € 200 тыс.! Разработкой и изготовлением формы занимаются крупные международные производители, и лучшие команды чемпионата — Mercedes, Ferrari и Red Bull — доверяют свою форму компании PUMA. Комбинезоны бренда используют также представители команды BMW в DTM и Формуле-Е. А ещё гонщики Team Penske, выступающей в IndyCar и NASCAR Cup Series.

Фото: Yuri Kochetkov — Pool/Getty Images

Обувь победы

В повседневной жизни уверенность и комфорт важны не меньше, чем в спортзале или на трассе. Именно эта философия заложена в основу каждой вещи коллекции PUMA Motorsport. Так, кроссовки IONSPEED из коллекции Scuderia Ferrari вдохновлены одновременно миром Формулы-1 и гонками GТ — как и сама знаменитая «Скудерия», представленная в обеих дисциплинах. Уникальная особенность модели — промежуточная подошва ProFoam, которая обеспечивает мгновенную амортизацию.

А в модели LOW RACER дизайнеры выразили изящество и функциональный минимализм легендарных Porsche 911, что отразилось в переосмысленной ретроэстетике. В то же время модель TRACK RACER с низким силуэтом — дань уважения создателям этих машин, а также всему автоспортивному сообществу. В этой модели для облегчения веса обуви использовался специальный набивочный материал CMEVA из усовершенствованного, сжатого под давлением этиленвинилацетата.

В то же время кроссовки RCT Xetic Forza, созданные совместно с Ferrari, благодаря технологии Xetic предлагают революционную систему амортизации, а в наиболее подверженных износу местах предусмотрены дополнительные защитные вставки для максимальной надёжности.

Отдельного упоминания заслуживает модель SPEEDCAT и её флагманская модель BMW M MOTORSPORT SPEEDCAT, выполненная в силуэте настоящей автоспортивной обуви. Низкопрофильная подошва этой модели обеспечивает превосходное «чувство педали» за рулём, а потому идеально подходит для вождения. В то же время в кроссовках SCUDERIA FERRARI A3ROCAT передана аэродинамическая выверенность дизайна машины Формулы-1. А эксклюзивная модель DRIFT CAT — низкопрофильные кроссовки с верхом из чёрного материала с имитацией натуральной кожи — создана вместе с BMW Motorsport.

И это лишь несколько примеров того, как автоспорт входит в повседневную жизнь, делая её более яркой, насыщенной и активной. Поклонникам автоспорта доступно множество эксклюзивных коллекций одежды, обуви и аксессуаров: Mercedes, Ferrari, Red Bull, Porsche и BMW — на ru.puma.com и в магазинах PUMA. Так что и вы можете сделать своё увлечение гонками ещё более интересным, открыв для себя новые горизонты вместе с лучшими пилотами мира прямо сейчас.