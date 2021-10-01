Почему Формула-1 стала бояться дождя. И можно ли что-то с этим сделать?

Месяц назад мы стали свидетелями одного из самых неоднозначных и скандальных Гран-при последних лет, когда сложные погодные условия на трассе «Спа-Франкоршам» поставили в тупик дирекцию гонки. На протяжении более чем трёх часов формульные фанаты ожидали хоть какого-то действа, но гонщики в тот день ограничились тремя пройденными кругами за машиной безопасности. На этом собственно гонка и была окончена.

Казалось бы, бельгийские события можно было назвать чем-то из ряда вон выходящим, однако спустя всего пару недель нечто похожее мы наблюдали уже на трассе в Сочи. Из-за капризов природы пришлось отменить бóльшую часть запланированных на субботу заездов и даже перенести первую гонку Формулы-3 на пятницу. Слава богу, в воскресенье погода не подвела и мы смогли полноценно насладиться заездами на «Сочи Автодроме». Однако гоночный уик-энд на черноморском побережье лишь подтвердил тот факт, что в последние годы проводить дождевые гонки в Ф-1 становится всё труднее и труднее. В чём же дело?

Нынешние болиды Формулы-1 плохо адаптированы к дождевым гонкам

После организационного фарса на «Спа-Франкоршам» болельщики невольно стали задаваться вопросом: во что превратилась наша любимая Формула-1? В представлении многих фанатов Королевские гонки являются пристанищем сильнейших пилотов мира. Так почему же для лучших гонщиков планеты дождь вдруг стал такой проблемой?

Многолетняя история Формулы-1 помнит немало случаев, когда пилоты выходили на старт при не самых благоприятных погодных условиях. Тут можно привести в пример и драматичную гонку на трассе «Фудзи» в 1976-м, и Гран-при Бельгии 1998 года, и даже прошедший всего 10 лет назад невероятно зрелищный заезд в Канаде.

Да, были ситуации, когда некоторые пилоты отказывались участвовать в совсем уж экстремальных погодных условиях (самый известный пример – Ники Лауда во время Гран-при Японии — 1976). Также можно вспомнить, что и в предыдущие годы заезды останавливались из-за разбушевавшейся стихии – гонка в Аделаиде в 1991-м продлилась всего 16 кругов. Тем не менее даже в условиях сильного дождя дирекция гонки раз за разом давала команду – на старт.

Так что же мешает стабильно проводить дождевые гонки и в сегодняшних реалиях? Главной причиной несовместимости мокрой трассы и нынешней Ф-1, прежде всего, являются современные болиды. В виду особенностей строения сегодняшних машин дождевые гонки стали весьма проблематичным мероприятием. Можно сказать, что современные болиды являются самыми неподходящими для гонок в дождь за всю истории Ф-1. Дело в том, что аэродинамика нынешних машин является причиной той стены водного спрея, что оставляют за собой болиды во время дождя. Преследовать кого-либо в таких условиях просто нереально, так как впереди идущий соперник для своего визави создаёт практически нулевую видимость.

Первое, на что нужно обратить внимание, – это внушительная ширина актуальных болидов, из-за которой сквозь машину проходит больший поток воздуха, а соответственно, будет и большее распыление водного спрея. К тому же увеличились в ширине не только болиды, но шины, которые также стали эвакуировать больше воды. Плюс ко всему усложнённая аэродинамика современных машин не просто поднимает, но и удерживает в воздухе то немалое количество влаги, что вылетает из под колёс болида.

Так и получается, что специфика нынешних болидов становится причиной периодически возникающих трудностей при проведении заездов в условиях дождя. Определённая надежда есть на машины 2022 года, однако и с ними не всё так просто. С одной стороны, радикально обновлённые болиды будут обладать урезанной аэродинамикой, что в теории может решить вышеперечисленные проблемы с обильной эвакуацией воды в воздух. А с другой стороны, машины следующего года будут оснащены профильным днищем, которое, в свою очередь, сможет дать более мощный граунд-эффект и, как следствие, только повысить сложность проведения дождевых гонок.

ФИА сама себе создаёт трудности при организации дождевых гонок

Помимо особенностей современных болидов, организацию гонок в условиях дождя также затрудняют и некоторые решения ФИА. После нашумевшей гонки в Спа могло возникнуть впечатление, что в Международной федерации вообще не понимают, что делать в экстренных ситуациях, к коим теперь относятся капризы погоды. Однако стоит признать, что некоторые выводы в ФИА всё-таки сделали, и в минувший гоночный уик-энд на «Сочи Автодроме» дирекция гонки приняла пару удачных решений. Например, узнав о надвигающемся шторме, официальные лица перенесли гонку Формулы-3 с субботы на пятницу – смелое и на удивление правильное решение со стороны федерации. Однако в некоторых моментах дирекция гонки по-прежнему склонна проявлять излишнюю осторожность.

Так, например, не совсем понятна отмена первой гонки Формулы-2. Да, можно сказать, что в субботу до 15:00 по местному времени на трассе в Сочи были отменены вообще все заезды. Но в то же время нужно понимать, что в Формуле-2 во время дождевых гонок не сталкиваются с теми трудностями, что возникают у пилотов Королевских гонок. Дело в том, что болиды Ф-2 имеют куда более упрощённую аэродинамику, нежели машины Ф-1. Болиды младших гоночных серий гораздо менее габаритны и не имеют сложных аэродинамических конструкций. Соответственно, им куда проще гоняться в дождь, что и продемонстрировала Формула-3 на трассе «Спа-Франкоршам».

Новость по теме В Формуле-1 обсудят возможность переноса старта гоночных сессий

Возможные решения: другие машины и асфальт. Но не покрышки

Помочь с ответом на вопрос, что может сделать Формула-1 для изменения ситуации, мы попросили руководителя автоспортивного департамента «Пирелли» Марио Изолу.

«Ситуация с дождём нерешаема? Да нет, вполне реально найти более успешные решения на будущее, — считает Изола. – Очевидно, что нынешние болиды Формулы-1 функционируют таким образом, что под дождём поднимают много воды над трассой, из-за чего возникает проблема с видимостью. Вероятно, есть меры которые мы можем принять на будущее. Например, поработать над дренажом гоночных трасс, чтобы на асфальте не стояла вода — это уменьшит водяную взвесь в воздухе. Может, реально установить какие-то устройства на машинах, которые могли бы уменьшать эту взвесь».

Ну а как же шины? Может, для «Пирелли» реально так их переработать, чтобы они выбрасывали меньше воды, но оставались безопасными?

«Мы мало что можем поделать. Наши дождевые шины создаются для того, чтобы разгонять воду и обеспечивать сцепление с трассой, уменьшая аквапланирование. Но понятно, что эта вода должна куда-то деться! Куда-то – то есть в воздух. Можно было бы сделать дождевые шины ближе по характеристикам к промежуточным, но такого плана нет, потому что мы должны бороться с аквапланированием. Так что не уверен, что мы можем что-либо сделать с шинами, что позволило бы пилотам выступать даже на очень мокрой трассе.

В первую очередь, решение нужно принимать ФИА, ведь очень важен вопрос безопасности. Мы должны гарантировать, что пилоты выступают в безопасных условиях. Если видимость нулевая, то условия небезопасные», — заключает Изола.

***

Сложность современных болидов вкупе с неоднозначными решениями ФИА уже лишила нас как минимум одной интригующей гонки. В Сочи, ко всеобщей радости, бельгийский сценарий так и не повторился: лёгкий дождь только лишь украсил и без того захватывающую гонку. Однако ФИА нужно думать о будущем и всеми силами пытаться сделать дождевые гонки менее проблематичными. Ведь погода над автодромами не всегда будет столь благосклонна, как в минувшее воскресенье. А чем больше Гран-при оказывается в календаре Формулы-1, тем выше шанс на повторение проблемы.